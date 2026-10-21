Rahmonaliyev “Borussiya”ga qarshi asosiy tarkibda, Istanbulda 90-daqiqa dramasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turi doirasida o‘tgan dastlabki ikki o‘yinda «Borussiya Dortmund» mehmonda «Sabah»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi, «Fenerbahche» va «Slaviya» esa 2:2 hisobidagi durangga imzo chekdi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Umarali Rahmonaliyev «Sabah» safida asosiy tarkibda maydonga tushib, 81 daqiqa harakat qildi.
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turi doirasida dastlabki ikki bellashuv yakunlandi.
Boku va Istanbul shaharlarida kechgan o‘yinlar muxlislarga haqiqiy keskinlik, tezkor gollar hamda so‘nggi daqiqalargacha davom etgan dramalarni taqdim etdi. Ayniqsa, Bokudagi bahsda o‘zbekistonlik legionerning Germaniya grandiga qarshi maydonga tushishi mahalliy ishqibozlar diqqat markazida bo‘ldi.
Bokudagi sinov: Rahmonaliyev «Borussiya Dortmund»ga qarshi 81 daqiqa o‘ynadi
Ozarboyjon poytaxtida mahalliy «Sabah» jamoasi Germaniyaning nomdor klubi «Borussiya D»ni qabul qildi. Uchrashuv mehmonlarning 2:1 hisobidagi qiyin g‘alabasi bilan tugadi:
Rahmonaliyev boshlang‘ich tarkibda: O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Umarali Rahmonaliyev uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va 81-daqiqaga qadar markazda faol harakat qilib, keyin zaxiraga olindi;
Girassidan dubl: Dortmundliklar safida Seru Girassi 10 va 53-daqiqalarda ikkita to‘p kiritib, jamoasining g‘alabasini ta’minladi;
«Sabah»ning yagona goli: Mezbonlar tarkibida 39-daqiqada Makkarti hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, ozarboyjonliklarga ochko olish uchun bu yetarli bo‘lmadi.
Istanbulda 90-daqiqa alami: «Fenerbahche» g‘alabani qo‘ldan chiqardi
Turkiyaning «Fenerbahche» klubi o‘z maydonida Praganing «Slaviya» jamoasini qabul qilib, 2:2 hisobidagi jangovor durangga imzo chekdi:
Istanbulliklarning shiddatli starti: Mezbonlar uchrashuvni dahshatli boshladi — 4-daqiqada Aydin, 11-daqiqada esa Meyson Grinvud gol urib, hisobni tezda 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Chexlarning irodasi va kechki gol: «Slaviya» 15-daqiqada Provod orqali javob qaytardi. Uchrashuv taqdiri hal bo‘ldi deb turilgan bir pallada, 90-daqiqada Kachor hisobni tenglashtirib (2:2), turk jamoasining muhim g‘alabasini tortib oldi.
O‘yinlar bayoni:
«Sabah» — «Borussiya D» 1:2
Gollar: Makkarti (39) — Girassi (10, 53 dubl).
«Fenerbahche» — «Slaviya» 2:2
Gollar: Aydin (4), Grinvud (11) — Provod (15), Kachor (90).
Dastlabki o‘yinlardayoq kuzatilgan bunday qizg‘in kurash Chempionlar ligasining 3-turi yanada keskin va murosasiz o‘tishidan darak bermoqda.
Izohlar 0
…