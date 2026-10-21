Rahmonaliyev “Borussiya”ga qarshi asosiy tarkibda, Istanbulda 90-daqiqa dramasi

·159·Sport
Rahmonaliyev “Borussiya”ga qarshi asosiy tarkibda, Istanbulda 90-daqiqa dramasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turi doirasida o‘tgan dastlabki ikki o‘yinda «Borussiya Dortmund» mehmonda «Sabah»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi, «Fenerbahche» va «Slaviya» esa 2:2 hisobidagi durangga imzo chekdi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Umarali Rahmonaliyev «Sabah» safida asosiy tarkibda maydonga tushib, 81 daqiqa harakat qildi.

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turi doirasida dastlabki ikki bellashuv yakunlandi.

Boku va Istanbul shaharlarida kechgan o‘yinlar muxlislarga haqiqiy keskinlik, tezkor gollar hamda so‘nggi daqiqalargacha davom etgan dramalarni taqdim etdi. Ayniqsa, Bokudagi bahsda o‘zbekistonlik legionerning Germaniya grandiga qarshi maydonga tushishi mahalliy ishqibozlar diqqat markazida bo‘ldi.

Bokudagi sinov: Rahmonaliyev «Borussiya Dortmund»ga qarshi 81 daqiqa o‘ynadi

Ozarboyjon poytaxtida mahalliy «Sabah» jamoasi Germaniyaning nomdor klubi «Borussiya D»ni qabul qildi. Uchrashuv mehmonlarning 2:1 hisobidagi qiyin g‘alabasi bilan tugadi:

  • Rahmonaliyev boshlang‘ich tarkibda: O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Umarali Rahmonaliyev uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va 81-daqiqaga qadar markazda faol harakat qilib, keyin zaxiraga olindi;

  • Girassidan dubl: Dortmundliklar safida Seru Girassi 10 va 53-daqiqalarda ikkita to‘p kiritib, jamoasining g‘alabasini ta’minladi;

  • «Sabah»ning yagona goli: Mezbonlar tarkibida 39-daqiqada Makkarti hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, ozarboyjonliklarga ochko olish uchun bu yetarli bo‘lmadi.

Istanbulda 90-daqiqa alami: «Fenerbahche» g‘alabani qo‘ldan chiqardi

Turkiyaning «Fenerbahche» klubi o‘z maydonida Praganing «Slaviya» jamoasini qabul qilib, 2:2 hisobidagi jangovor durangga imzo chekdi:

  • Istanbulliklarning shiddatli starti: Mezbonlar uchrashuvni dahshatli boshladi — 4-daqiqada Aydin, 11-daqiqada esa Meyson Grinvud gol urib, hisobni tezda 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Chexlarning irodasi va kechki gol: «Slaviya» 15-daqiqada Provod orqali javob qaytardi. Uchrashuv taqdiri hal bo‘ldi deb turilgan bir pallada, 90-daqiqada Kachor hisobni tenglashtirib (2:2), turk jamoasining muhim g‘alabasini tortib oldi.

O‘yinlar bayoni:

  • «Sabah» — «Borussiya D» 1:2

    Gollar: Makkarti (39) — Girassi (10, 53 dubl).

  • «Fenerbahche» — «Slaviya» 2:2

    Gollar: Aydin (4), Grinvud (11) — Provod (15), Kachor (90).

Dastlabki o‘yinlardayoq kuzatilgan bunday qizg‘in kurash Chempionlar ligasining 3-turi yanada keskin va murosasiz o‘tishidan darak bermoqda.

Chempionlar ligi 3-turBakuSabaxFenerbahche
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bokuda hijob sabab ishdan ketgan ustozini o‘quvchilar ko‘z yosh bilan kuzatdiBokuda hijob sabab ishdan ketgan ustozini o‘quvchilar ko‘z yosh bilan kuzatdi11 oktabr 14:18«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!21 sentabr 06:52Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!11 sentabr 07:09«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi11 sentabr 14:37Rahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollarRahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollar11 sentabr 06:57«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!9 sentabr 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi