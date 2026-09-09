«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!
UYEFA Chempionlar ligasining yangi mavsumi 1-turi doirasida 10 sentyabr kuni Yevropa futbolida yilning eng kutilmagan va intrigaga boy to‘qnashuvlaridan biri bo‘lib o‘tadi. Angliyaning eng mashhur klublaridan biri «Manchester Yunayted» o‘zining afsonaviy «Old Trafford» stadionida Ozarbayjon chempioni «Sabax» jamoasini qabul qiladi. Qog‘ozda ingliz grandi yaqqol favorit bo‘lib ko‘rinsa-da, mankunianlarning himoyadagi parokandaligi va mehmonlarning to‘xtatib bo‘lmas hujumkor formasi muxlislarga haqiqiy sensatsiya xavfini eslatmoqda. Bundan tashqari, ushbu bahs o‘zbek futboli ixlosmandlari uchun ham alohida ahamiyatga ega. Xo‘sh, Kerrik shogirdlari nega qiynalmoqda, Ozarbayjon klubi Angliyada qanday tarixiy yutuqni ko‘zlamoqda va hamyurtimiz maydonda qanday rol o‘ynaydi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — to‘qnashuvning noyob statistikasi va o‘zbek yulduzining ushbu bahsdagi hal qiluvchi o‘rni bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Mankunianlar inqirozi va Ozarbayjon klubining mo‘jizaviy yurishi
Har ikki klub Chempionlar ligasining asosiy bosqichiga turlicha kayfiyat va sport formasida yetib keldi:
«MYU»ning uzoq kutilgan qaytishi va himoya muammolari: «Manchester Yunayted» 2023/2024 yilgi mavsumdan buyon ilk bor Chempionlar ligasi asosiy bosqichiga qaytdi. Maykl Kerrik jamoasi uchun bu katta yutuq bo‘lsa-da, mavsum starti muvaffaqiyatsiz kechmoqda — klub «Xall Siti»ga 0:2 hisobida yutqazdi, «Ipsvich Taun» bilan bahsda asabiy 5:2 hisobini qayd etdi va safarda «Everton»ga qarshi ochko yo‘qotdi;
«Sabax»ning qit’a bo‘ylab yurishi: 2017 yildagina tashkil etilgan klub uchun YECHL asosiy bosqichiga chiqish tarixiy hodisaga aylandi. Saralashda ular «Nyu-Seynts» (2:0, 2:1), «KuPS» (1:0, 2:0), «Orxus» (1:2, 4:0) va «Xapoel Beer-Sheva» (1:2, 5:2) to‘siqlarini ikki o‘yin natijasiga ko‘ra mardonavor yengib o‘tdi;
Hayratlanarli sermahsullik: Ozarbayjon chempionatidagi so‘nggi 3 ta bahsda javobsiz 8 ta gol urgan «Sabax» qatorasiga 14 ta uchrashuvdan beri maydonni golsiz tark etmayapti.
«Agar «Manchester Yunayted» raqibni yetarlicha jiddiy qabul qilmasa, himoyasida ulkan tirqishlar bo‘lgan jamoa o‘z maydonida og‘ir jazolanishi mumkin», — deya ogohlantirmoqda xalqaro sport ekspertlari.
To‘qnashuv oldidan qayd etilgan muhim fakt va raqamlar
Ushbu juftlik o‘rtasidagi dastlabki rasmiy bellashuv quyidagi noyob ko‘rsatkichlar bilan ajralib turadi:
Ilk rasmiy uchrashuv: Jamoalar Yevropa maydonlarida shu kungacha hech qachon o‘zaro to‘qnash kelmagan;
«Old Trafford»dagi ochiq futbol: «Manchester Yunayted» o‘z maydonida o‘tkazgan so‘nggi 7 ta uchrashuvning har birida ham gol urib, ham o‘z darvozasidan to‘p olib chiqqan;
Quruq g‘alabalar: Ozarbayjonliklar oxirgi ikkita uchrashuvini umumiy 6:0 hisobidagi ishonchli g‘alabalar bilan yakunlagan.
Umarali Rahmonaliyev omili
Ko‘pchilik o‘zbekistonlik muxlislarni qiziqtirgan eng asosiy masala — «Sabax» safidagi hamyurtimiz ushbu grandioz bahsda maydonga tushadimi, degan haqli savoldir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, 22 yoshli iste’dodli yarim himoyachimiz Umarali Rahmonaliyev ushbu tarixiy oqshomda «Old Trafford» maydoniga asosiy tarkibda tushishi kutilmoqda. Rahmonaliyev jamoaning tom ma’nodagi yetakchisiga aylanib ulgurgan: u YECHLning saralash va pley-off bosqichidagi barcha 8 ta bahsda to‘liq ishtirok etib, 1 ta gol va 1 ta assist qayd etgan, shuningdek, ichki chempionatda bir o‘yinda ikkita golli uzatma muallifi bo‘lgan. «MYU»ning sust himoyasi sharoitida aynan Rahmonaliyev boshchiligidagi markaz chizig‘i Angliya grandi darvozasiga yo‘l topishda hal qiluvchi kuchga aylanishi mumkin.
Sizningcha, «Sabax» mashhur «Old Trafford»da sensatsiya ko‘rsatib, «Manchester Yunayted»dan ochko tortib ola biladimi? Umarali Rahmonaliyev ushbu oqshomda gol yoki golli pas bilan ajralib turishiga ishonasizmi? O‘z taxmin va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim futbol xabarini sport ixlosmandlariga ulashing!
…