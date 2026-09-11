Rahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollar
Yevropa futbolining eng muhtasham sahnasi — Chempionlar ligasi yangi mavsumning 1-turidayoq muxlislarga haqiqiy bayram, mislsiz kambeklar va o‘zbek sporti uchun tarixiy lahzalarni taqdim etdi. Minglab vatandoshlarimizning nigohi «Orzular teatri» — «Old Trafford» stadioniga qadaldi: milliy termamiz yarim himoyachisi Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonning «Sabah» klubi asosiy tarkibida maydonga tushib, ingliz grandi «Manchester Yunayted»ga qarshi 71 daqiqa davomida qahramonona jang olib bordi. Bu vaqtda esa Myunxenda «Bavariya» norvegiyaliklarni 5:0 hisobida yakson qildi, musobaqa debyutanti «Komo» Germaniyaning qudratli «Leypsig»ini aql bovar qilmas tarzda 4:1 hisobida taslim etdi, «Lans» esa Pragada 90+3-daqiqadagi gol bilan g‘alabani ilib ketdi. Xo‘sh, Rahmonaliyev ingliz yulduzlariga qarshi qanday to‘p surdi, YECHL debyutanti «Komo» qanday mo‘jiza ko‘rsatdi va bu oqshomning asosiy qahramonlari kimlar bo‘ldi?
Triumf va tubga qulash: YECHL startidagi shov-shuvli natijalar
1-turning hal qiluvchi bahslari Yevropa maydonlarida ulkan hissiyotlar to‘lqinini yuzaga keltirdi:
«Old Trafford»da kuchlar farqi: «Manchester Yunayted» o‘z muxlislari qarshisida «Sabah» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi (Kunya 27, Fernandesh 42, Sheshko 45, Martines 68);
«Bavariya» mashinasining uyg‘onishi: Myunxen giganti «Budyo-Glimt»ga hech qanday imkon qoldirmadi (5:0) — Musiala (47), Keyn (61), Devis (77) hamda Maykl Olisening dubli (83, 90+2) nemislar kuchini namoyish etdi;
Debyutant «Komo»ning sensatsiyasi: Sesk Fabregas jamoasi o‘z maydonida Bundesliga favoriti «Leypsig»ni 4:1 hisobida mahv etib, tur qahramoniga aylandi (Baturina 15, Douvikas 38, Diao 54, Perrone 90+1 — Maksimovich 58);
«Lans»dan 90+3-daqiqadagi super-drama: Chexiyada «Slaviya»ga qarshi kechgan o‘yinda fransuzlar 90+1 va 90+3-daqiqalarda ikki bor gol urib, 2:3 hisobida g‘alaba qozonishdi (Shturm 51, 88 — Sotosa 75, Toven 90+1, Aguillar 90+3).
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Rahmonaliyevning «Old Trafford» sari mashaqqatli yo‘li
O‘zbek futboli tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Umarali Rahmonaliyev uchun ushbu oqshom shunchaki musobaqa bahsi emas, balki yillar davomidagi mashaqqatli mehnatning oliy cho‘qqisi bo‘ldi:
Mahalliy maydonlardan Yevropa cho‘qqisiga: O‘zbekiston yoshlar terma jamoalari safida Osiyo chempioni bo‘lgan, kapitanlik bog‘ichi ostida jamoani yetaklagan iste’dod egasi o‘z matonati bilan xorij klublari e’tiboriga tushdi;
«Sabah»dagi yetakchilik: Ozarbayjon chempionati orqali Yevropa maydonlariga chiqqan yarim himoyachi qisqa vaqtda jamoa murabbiylarining ishonchini qozondi va klubning tarixiy yevrokubok yurishida bosh markazga aylandi;
Grandlar qarshisidagi sinov: Musobaqa qur’asi «Sabah»ni «Manchester Yunayted» bilan to‘qnash keltirganida ko‘pchilik shubha bilan qaragan edi, biroq Umaralining asosiy tarkibga kiritilishi uning iqtidoriga bo‘lgan yuksak hurmatni ko‘rsatdi.
Sindirilmas iroda: Yulduzlarga qarshi mardonavor kurash
O‘yin hisobi mehmonlar uchun og‘ir kechganiga qaramay, maydonda haqiqiy sport qahramonligi va jasorat namoyish etildi:
Fernandesh va Tilemansga qarshi bahs: Rahmonaliyev maydon markazida jahon futboli yulduzlari Brunu Fernandesh, Tilemans va Maynuga qarshi murosasiz kurash olib bordi, pressing uyushtirdi va jamoasining hujumga o‘tishida faol qatnashdi;
71 daqiqalik matonat: Umarali 71-daqiqada Haybullayevga o‘rnini bo‘shatib bergunga qadar yuqori jismoniy faollik ko‘rsatdi va raqibning hujumkor bosimini qaytarishga bor kuchini sarfladi;
Tarkiblar tafovuti: «MYU» safida Lammens, Yoro, Martines, Kunya va Sheshko singari yuzlab million yevrolik yulduzlar harakat qilgan bo‘lsa, «Sabah» safida Pokatilov, Makkarti, Dashdamirov, Rahmonaliyev va Shimich kabi futbolchilar oxirgi soniyagacha o‘z sha’nini himoya qildi.
«Buyuk stadionlarda katta jamoalarga qarshi maydonga tushish — har bir yosh futbolchi uchun hayotidagi eng buyuk burilish nuqtasidir. Bunday bahslar inson xarakterini toblaydi va yangi bosqichga olib chiqadi», — deya ta’kidlashdi xalqaro sharhlovchilar.
Tarixiy ko‘rsatkich va o‘zbek sportining yangi marrasi
Umarali Rahmonaliyevning «Old Trafford» maydonida YECHLning asosiy to‘rida to‘p surishi nafaqat uning shaxsiy karyerasidagi yangi sahifa, balki zamonaviy o‘zbek futboli uchun ham noyob hodisadir. Ko‘p sonli futbol ixlosmandlari o‘zbek o‘g‘lonining jahon futboli maktablaridan birida asosiy tarkibda ko‘rinishi milliy futbolimizning salohiyati va kelajagiga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamlashini e’tirof etmoqda. Natijadan qat’i nazar, bunday tajriba futbolchiga milliy terma jamoa safidagi keyingi muhim o‘yinlarda qo‘l keladi.
Sizningcha, Umarali Rahmonaliyevning «Manchester Yunayted»dek grand jamoaga qarshi maydonga tushishi uning keyinchalik Yevropaning TOP-5 chempionatlariga yo‘l olishiga eshik ochadimi? «Komo»ning 4:1 hisobidagi shov-shuvli g‘alabasi esa musobaqadagi yangi «syurpriz» jamoa paydo bo‘lganidan dalolatmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolchisining tarixiy bahsi tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…