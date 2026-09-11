Rahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollar

·97·Sport
Rahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollar

Yevropa futbolining eng muhtasham sahnasi — Chempionlar ligasi yangi mavsumning 1-turidayoq muxlislarga haqiqiy bayram, mislsiz kambeklar va o‘zbek sporti uchun tarixiy lahzalarni taqdim etdi. Minglab vatandoshlarimizning nigohi «Orzular teatri» — «Old Trafford» stadioniga qadaldi: milliy termamiz yarim himoyachisi Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonning «Sabah» klubi asosiy tarkibida maydonga tushib, ingliz grandi «Manchester Yunayted»ga qarshi 71 daqiqa davomida qahramonona jang olib bordi. Bu vaqtda esa Myunxenda «Bavariya» norvegiyaliklarni 5:0 hisobida yakson qildi, musobaqa debyutanti «Komo» Germaniyaning qudratli «Leypsig»ini aql bovar qilmas tarzda 4:1 hisobida taslim etdi, «Lans» esa Pragada 90+3-daqiqadagi gol bilan g‘alabani ilib ketdi. Xo‘sh, Rahmonaliyev ingliz yulduzlariga qarshi qanday to‘p surdi, YECHL debyutanti «Komo» qanday mo‘jiza ko‘rsatdi va bu oqshomning asosiy qahramonlari kimlar bo‘ldi?

Triumf va tubga qulash: YECHL startidagi shov-shuvli natijalar

1-turning hal qiluvchi bahslari Yevropa maydonlarida ulkan hissiyotlar to‘lqinini yuzaga keltirdi:

  • «Old Trafford»da kuchlar farqi: «Manchester Yunayted» o‘z muxlislari qarshisida «Sabah» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi (Kunya 27, Fernandesh 42, Sheshko 45, Martines 68);

  • «Bavariya» mashinasining uyg‘onishi: Myunxen giganti «Budyo-Glimt»ga hech qanday imkon qoldirmadi (5:0) — Musiala (47), Keyn (61), Devis (77) hamda Maykl Olisening dubli (83, 90+2) nemislar kuchini namoyish etdi;

  • Debyutant «Komo»ning sensatsiyasi: Sesk Fabregas jamoasi o‘z maydonida Bundesliga favoriti «Leypsig»ni 4:1 hisobida mahv etib, tur qahramoniga aylandi (Baturina 15, Douvikas 38, Diao 54, Perrone 90+1 — Maksimovich 58);

  • «Lans»dan 90+3-daqiqadagi super-drama: Chexiyada «Slaviya»ga qarshi kechgan o‘yinda fransuzlar 90+1 va 90+3-daqiqalarda ikki bor gol urib, 2:3 hisobida g‘alaba qozonishdi (Shturm 51, 88 — Sotosa 75, Toven 90+1, Aguillar 90+3).

«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Rahmonaliyevning «Old Trafford» sari mashaqqatli yo‘li

O‘zbek futboli tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Umarali Rahmonaliyev uchun ushbu oqshom shunchaki musobaqa bahsi emas, balki yillar davomidagi mashaqqatli mehnatning oliy cho‘qqisi bo‘ldi:

  • Mahalliy maydonlardan Yevropa cho‘qqisiga: O‘zbekiston yoshlar terma jamoalari safida Osiyo chempioni bo‘lgan, kapitanlik bog‘ichi ostida jamoani yetaklagan iste’dod egasi o‘z matonati bilan xorij klublari e’tiboriga tushdi;

  • «Sabah»dagi yetakchilik: Ozarbayjon chempionati orqali Yevropa maydonlariga chiqqan yarim himoyachi qisqa vaqtda jamoa murabbiylarining ishonchini qozondi va klubning tarixiy yevrokubok yurishida bosh markazga aylandi;

  • Grandlar qarshisidagi sinov: Musobaqa qur’asi «Sabah»ni «Manchester Yunayted» bilan to‘qnash keltirganida ko‘pchilik shubha bilan qaragan edi, biroq Umaralining asosiy tarkibga kiritilishi uning iqtidoriga bo‘lgan yuksak hurmatni ko‘rsatdi.

Sindirilmas iroda: Yulduzlarga qarshi mardonavor kurash

O‘yin hisobi mehmonlar uchun og‘ir kechganiga qaramay, maydonda haqiqiy sport qahramonligi va jasorat namoyish etildi:

  • Fernandesh va Tilemansga qarshi bahs: Rahmonaliyev maydon markazida jahon futboli yulduzlari Brunu Fernandesh, Tilemans va Maynuga qarshi murosasiz kurash olib bordi, pressing uyushtirdi va jamoasining hujumga o‘tishida faol qatnashdi;

  • 71 daqiqalik matonat: Umarali 71-daqiqada Haybullayevga o‘rnini bo‘shatib bergunga qadar yuqori jismoniy faollik ko‘rsatdi va raqibning hujumkor bosimini qaytarishga bor kuchini sarfladi;

  • Tarkiblar tafovuti: «MYU» safida Lammens, Yoro, Martines, Kunya va Sheshko singari yuzlab million yevrolik yulduzlar harakat qilgan bo‘lsa, «Sabah» safida Pokatilov, Makkarti, Dashdamirov, Rahmonaliyev va Shimich kabi futbolchilar oxirgi soniyagacha o‘z sha’nini himoya qildi.

«Buyuk stadionlarda katta jamoalarga qarshi maydonga tushish — har bir yosh futbolchi uchun hayotidagi eng buyuk burilish nuqtasidir. Bunday bahslar inson xarakterini toblaydi va yangi bosqichga olib chiqadi», — deya ta’kidlashdi xalqaro sharhlovchilar.

Tarixiy ko‘rsatkich va o‘zbek sportining yangi marrasi

Umarali Rahmonaliyevning «Old Trafford» maydonida YECHLning asosiy to‘rida to‘p surishi nafaqat uning shaxsiy karyerasidagi yangi sahifa, balki zamonaviy o‘zbek futboli uchun ham noyob hodisadir. Ko‘p sonli futbol ixlosmandlari o‘zbek o‘g‘lonining jahon futboli maktablaridan birida asosiy tarkibda ko‘rinishi milliy futbolimizning salohiyati va kelajagiga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamlashini e’tirof etmoqda. Natijadan qat’i nazar, bunday tajriba futbolchiga milliy terma jamoa safidagi keyingi muhim o‘yinlarda qo‘l keladi.

Sizningcha, Umarali Rahmonaliyevning «Manchester Yunayted»dek grand jamoaga qarshi maydonga tushishi uning keyinchalik Yevropaning TOP-5 chempionatlariga yo‘l olishiga eshik ochadimi? «Komo»ning 4:1 hisobidagi shov-shuvli g‘alabasi esa musobaqadagi yangi «syurpriz» jamoa paydo bo‘lganidan dalolatmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolchisining tarixiy bahsi tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

YECHLUmarali RahmanaliyevSabaxManchester YunaytedOld TraffordO‘zbekiston futbolYevropa chempionlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiBugun, 08:11Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Bugun, 08:00Jastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiJastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiBugun, 07:58Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasidaSindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasidaBugun, 07:54Jastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiJastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiBugun, 07:48«Hech qachon qaytmayman!»: Istanbuldagi 1:1 hisobidan so‘ng Ismoil Kartal iste’fo berdi«Hech qachon qaytmayman!»: Istanbuldagi 1:1 hisobidan so‘ng Ismoil Kartal iste’fo berdiBugun, 07:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi