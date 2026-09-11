«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi

·57·Sport
«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi

Yevropa Chempionlar ligasining afsonaviy sahnasi — «Old Trafford» stadionida o‘zbek futboli tarixida yangi sahifa ochildi. Ozarbayjonning «Sabah» klubi safida Yevropaning eng nufuzli musobaqasida debyut qilgan 23 yoshli yarimhimoyachi Umarali Rahmonaliyev «Manchester Yunayted»ga qarshi kechgan og‘ir bahsdan (0:4) so‘ng taniqli sport jurnalisti Aleksandr Shmurnovga eksklyuziv intervyu berdi. Angliya grandi qarshisida asosiy tarkibda maydonga tushib, YECHLda to‘p surgan tarixdagi 7-o‘zbekistonlik futbolchiga aylangan yosh iqtidor yirik mag‘lubiyatga qaramay, mardonavor tarzda kamchiliklarni tan oldi va kelgusi g‘alabalar uchun kuch topdi. Xo‘sh, «Old Trafford»da kuchlar nisbati qanday edi, Rahmonaliyevning fikricha «MYU» yulduzlari qaysi jihatda ustun keldi va bu og‘ir sinov o‘zbek sporti kelajagiga qanday turtki beradi?

«Orzular teatri»dagi shafqatsiz haqiqat

YECHL 1-turi «Sabah» va Rahmonaliyev uchun haqiqiy chaqmoq chaqishidek kechdi:

  • Tarixiy debyut: Ozarbayjon klubi va 23 yoshli o‘zbek yarimhimoyachisi uchun Yevropaning eng nufuzli turniridagi ilk uchrashuv to‘g‘ridan to‘g‘ri ingliz futboli dargohi — «Old Trafford»da boshlandi;

  • 0:4 hisobidagi saboq: «Manchester Yunayted» tajriba va yuksak sinf evaziga mezbonlar foydasiga yirik hisobni qayd etdi;

  • Tashkiliy jihatdan munosib kurash: Natija og‘ir bo‘lsa-da, «Sabah» maydonda parokanda bo‘lib ketmadi, yuqori temp va taktik intizomni saqlab turishga intildi;

  • Sinflar farqi: Raqibning bir lahzalik bo‘shashishlarni ham golga aylantira olish mahorati bahs taqdirini hal qildi.

«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Loyli maydonlardan YECHL sahnasigacha bo‘lgan yo‘l

Umaralining ushbu tarixiy nuqtaga yetib kelishi katta mehnat va sabrning mevasidir:

  • Yoshlar termasidan yetakchilik sari: O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi safida Osiyo chempioni bo‘lgan va o‘z tengqurlari orasida xarakter ko‘rsatgan Rahmonaliyev qadam-baqadam legionerga aylandi;

  • 7-raqamli o‘zbek: Maksim Shatskix, Mirjalol Qosimov va Ja’far Irismetov singari afsonalar izidan borib, YECHL tarixida maydonga tushgan 7-o‘zbekistonlik bo‘lish sharafiga erishdi;

  • O‘zbek futboli sha’ni: Bahs oldidan unga bu tarixiy faktni eslatishganda, Umarali o‘z zimmasida butun boshli milliy futbol maktabi obro‘si turganligini chuqur his qildi.

Shmurnovga berilgan jasur bayonot

Uchrashuv yakunlangach, yosh futbolchi mag‘lubiyatni bahonalar ortiga yashirmay, professionallarga xos bosiqlik bilan vaziyatni tahlil qildi:

  • «Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev jamoasi yomon harakat qilmaganini, biroq yuqori darajali futbolda soniyaning ulushi kechikish ham jazolanishini ochiq tan oldi;

  • O‘zbek futboli o‘sishini ko‘rsatish istagi: «O‘zbek futbolidagi o‘sishni ko‘rsatishga va jamoam yaxshi natijaga erishishi uchun borimni berishga harakat qildim», — deya yuragidagi tuyg‘ularini bildirdi u;

  • Bukilmas ruhiyat: Hisob og‘ir bo‘lsa-da, bu tushkunlik emas, balki kelajakdagi buyuk qaytishlar uchun olingan bebaho dars ekanini ta’kidladi.

«O‘yin tomonlama tashkiliy jihatdan yomon ko‘rinmadik. Yaxshi temp bo‘ldi. Barchasini soniyalar hal qildi. O‘tkazib yuborilgan gollarni tahlil qilsak, qayerdadir soniyalarga kechikdik va raqib ham o‘z mahoratini ko‘rsatdi. YECHLda o‘ynagan 7-o‘zbek ekanimni o‘yingacha aytishdi. Bor kuchimni berdim. Bu — futbol, tajriba oldik. Shunday o‘yinlar orqali o‘rganamiz va kelajakda kuchlilarga ham munosib qarshilik ko‘rsatamiz», — dedi Umarali Rahmonaliyev.

Tarixiy marra va yangi bosqich

Mag‘lubiyatlar orqali haqiqiy qahramonlar toblanadi. «Manchester Yunayted»dek superklubga qarshi 71 daqiqalik qahramonona jang va olingan xalqaro tajriba 23 yoshli Umarali Rahmonaliyevni yanada kuchliroq qiladi. Eng muhimi — yosh yarimhimoyachi buyuk sahnalardan hayiqmasligini, haqiqatni tik qabul qilib, xatolardan xulosa chiqarishga tayyorligini ko‘rsatdi. Oldinda esa uni YECHLning keyingi qaynoq turlari va milliy terma jamoa safidagi hal qiluvchi bahslar kutmoqda.

Sizningcha, Umarali Rahmonaliyevning «Manchester Yunayted»ga qarshi olgan bu tajribasi uning yaqin yillarda Yevropaning kuchli beshlik ligalariga yo‘l olishiga yordam beradimi? YECHL tarixidagi 7-o‘zbekistonlik futbolchimizning mag‘lubiyatdan keyingi mardonavor fikrlariga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining yangi avlod qahramoni haqidagi ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Umarali RahmonaliyevSabaxYevropa Chempionlar ligiManchester Yunayted
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Bugun, 14:44Deklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdiDeklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 13:50Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdiManchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdiBugun, 13:38Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiCristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiBugun, 11:52Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaBugun, 11:08Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi