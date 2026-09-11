«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi
Yevropa Chempionlar ligasining afsonaviy sahnasi — «Old Trafford» stadionida o‘zbek futboli tarixida yangi sahifa ochildi. Ozarbayjonning «Sabah» klubi safida Yevropaning eng nufuzli musobaqasida debyut qilgan 23 yoshli yarimhimoyachi Umarali Rahmonaliyev «Manchester Yunayted»ga qarshi kechgan og‘ir bahsdan (0:4) so‘ng taniqli sport jurnalisti Aleksandr Shmurnovga eksklyuziv intervyu berdi. Angliya grandi qarshisida asosiy tarkibda maydonga tushib, YECHLda to‘p surgan tarixdagi 7-o‘zbekistonlik futbolchiga aylangan yosh iqtidor yirik mag‘lubiyatga qaramay, mardonavor tarzda kamchiliklarni tan oldi va kelgusi g‘alabalar uchun kuch topdi. Xo‘sh, «Old Trafford»da kuchlar nisbati qanday edi, Rahmonaliyevning fikricha «MYU» yulduzlari qaysi jihatda ustun keldi va bu og‘ir sinov o‘zbek sporti kelajagiga qanday turtki beradi?
«Orzular teatri»dagi shafqatsiz haqiqat
YECHL 1-turi «Sabah» va Rahmonaliyev uchun haqiqiy chaqmoq chaqishidek kechdi:
Tarixiy debyut: Ozarbayjon klubi va 23 yoshli o‘zbek yarimhimoyachisi uchun Yevropaning eng nufuzli turniridagi ilk uchrashuv to‘g‘ridan to‘g‘ri ingliz futboli dargohi — «Old Trafford»da boshlandi;
0:4 hisobidagi saboq: «Manchester Yunayted» tajriba va yuksak sinf evaziga mezbonlar foydasiga yirik hisobni qayd etdi;
Tashkiliy jihatdan munosib kurash: Natija og‘ir bo‘lsa-da, «Sabah» maydonda parokanda bo‘lib ketmadi, yuqori temp va taktik intizomni saqlab turishga intildi;
Sinflar farqi: Raqibning bir lahzalik bo‘shashishlarni ham golga aylantira olish mahorati bahs taqdirini hal qildi.
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Loyli maydonlardan YECHL sahnasigacha bo‘lgan yo‘l
Umaralining ushbu tarixiy nuqtaga yetib kelishi katta mehnat va sabrning mevasidir:
Yoshlar termasidan yetakchilik sari: O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi safida Osiyo chempioni bo‘lgan va o‘z tengqurlari orasida xarakter ko‘rsatgan Rahmonaliyev qadam-baqadam legionerga aylandi;
7-raqamli o‘zbek: Maksim Shatskix, Mirjalol Qosimov va Ja’far Irismetov singari afsonalar izidan borib, YECHL tarixida maydonga tushgan 7-o‘zbekistonlik bo‘lish sharafiga erishdi;
O‘zbek futboli sha’ni: Bahs oldidan unga bu tarixiy faktni eslatishganda, Umarali o‘z zimmasida butun boshli milliy futbol maktabi obro‘si turganligini chuqur his qildi.
Shmurnovga berilgan jasur bayonot
Uchrashuv yakunlangach, yosh futbolchi mag‘lubiyatni bahonalar ortiga yashirmay, professionallarga xos bosiqlik bilan vaziyatni tahlil qildi:
«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev jamoasi yomon harakat qilmaganini, biroq yuqori darajali futbolda soniyaning ulushi kechikish ham jazolanishini ochiq tan oldi;
O‘zbek futboli o‘sishini ko‘rsatish istagi: «O‘zbek futbolidagi o‘sishni ko‘rsatishga va jamoam yaxshi natijaga erishishi uchun borimni berishga harakat qildim», — deya yuragidagi tuyg‘ularini bildirdi u;
Bukilmas ruhiyat: Hisob og‘ir bo‘lsa-da, bu tushkunlik emas, balki kelajakdagi buyuk qaytishlar uchun olingan bebaho dars ekanini ta’kidladi.
«O‘yin tomonlama tashkiliy jihatdan yomon ko‘rinmadik. Yaxshi temp bo‘ldi. Barchasini soniyalar hal qildi. O‘tkazib yuborilgan gollarni tahlil qilsak, qayerdadir soniyalarga kechikdik va raqib ham o‘z mahoratini ko‘rsatdi. YECHLda o‘ynagan 7-o‘zbek ekanimni o‘yingacha aytishdi. Bor kuchimni berdim. Bu — futbol, tajriba oldik. Shunday o‘yinlar orqali o‘rganamiz va kelajakda kuchlilarga ham munosib qarshilik ko‘rsatamiz», — dedi Umarali Rahmonaliyev.
Tarixiy marra va yangi bosqich
Mag‘lubiyatlar orqali haqiqiy qahramonlar toblanadi. «Manchester Yunayted»dek superklubga qarshi 71 daqiqalik qahramonona jang va olingan xalqaro tajriba 23 yoshli Umarali Rahmonaliyevni yanada kuchliroq qiladi. Eng muhimi — yosh yarimhimoyachi buyuk sahnalardan hayiqmasligini, haqiqatni tik qabul qilib, xatolardan xulosa chiqarishga tayyorligini ko‘rsatdi. Oldinda esa uni YECHLning keyingi qaynoq turlari va milliy terma jamoa safidagi hal qiluvchi bahslar kutmoqda.
Sizningcha, Umarali Rahmonaliyevning «Manchester Yunayted»ga qarshi olgan bu tajribasi uning yaqin yillarda Yevropaning kuchli beshlik ligalariga yo‘l olishiga yordam beradimi? YECHL tarixidagi 7-o‘zbekistonlik futbolchimizning mag‘lubiyatdan keyingi mardonavor fikrlariga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining yangi avlod qahramoni haqidagi ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…