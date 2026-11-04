Istanbulda katta qaytish: “Fenerbahche”ga yangi bosh murabbiy tayinlandi

·67·Sport
Istanbulda katta qaytish: “Fenerbahche”ga yangi bosh murabbiy tayinlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasi vakili «Fenerbahche» klubi o‘zining sobiq sardori Emre Belyozo‘g‘luni yangi bosh murabbiy etib tayinladi.
  • 46 yoshli mutaxassis avvalroq jamoada sport direktori va vaqtincha bosh murabbiy sifatida faoliyat yuritgan.
  • U o‘z murabbiylik faoliyati davomida «Istanbul Bashakshehir», «Ankaragyujyu», «Antalyaspor» va «Qosimposho» klublarida tajriba orttirgan.

Turkiya Superligasi grandlaridan biri «Fenerbahche» jamoa boshqaruvi bo‘yicha kutilgan qarorni e’lon qildi. Istanbul klubi o‘z tarixida alohida iz qoldirgan sobiq sardor va taniqli mutaxassis Emre Belyozo‘g‘luni jamoaning yangi bosh murabbiyi etib rasman tayinladi.

Klub matbuot xizmati tomonidan e’lon qilingan bayonotda mazkur qaror muxlislar va rahbariyat uchun chinakam samimiy sadoqat ramzi sifatida baholandi.

«Uyingizga xush kelibsiz!»: Klubning rasmiy bayonoti

Istanbul klubi o‘zining sobiq yetakchisiga bo‘lgan ishonchini yuksak ehtirom bilan ifodaladi:

  • Sadoqat va mas’uliyat: «Bu ranglarga xizmat qilish — yillar o‘tsa-da, so‘nmaydigan samimiy sadoqat va daxldorlik tuyg‘usidir. Maydonda futbolchi, keyinchalik esa murabbiy sifatida ushbu buyuk klubning bir qismi bo‘lgan Emre Belyozo‘g‘lu endi jamoa muvaffaqiyati yo‘lida fidoyilik ko‘rsatish uchun “Fenerbahche”ga bosh murabbiy sifatida qaytmoqda», — deyiladi klub xabarida;

  • Yuksak sharaf: Bayonotda, shuningdek, «Bu ramzni ko‘tarib yurish — faxr, unga xizmat qilish esa mas’uliyatdir. Uyingizga xush kelibsiz, Emre Belyozo‘g‘lu!» deya murabbiyning qaytishi olqishlandi.

Belyozo‘g‘luning boy tajribasi: Direktorlikdan bosh murabbiylikkacha

46 yoshli turk mutaxassisi mahalliy chempionatda murabbiylik sohasida salmoqli tajriba to‘plashga ulgurgan:

  • «Fenerbahche»dagi avvalgi faoliyati: Emre Belyozo‘g‘lu 2020–2021 yillarda jamoada sport direktori sifatida ishlagan, shuningdek, murakkab davrda bosh murabbiy vazifasini vaqtincha bajaruvchi sifatida jamoani boshqargan;

  • Superligadagi murabbiylik yo‘li: Mustaqil murabbiy sifatida u «Istanbul Bashakshehir», «Ankaragyujyu», «Antalyaspor» hamda «Qosimposho» klublariga ustozlik qilib, tajriba orttirdi.

Emre Belyozo‘g‘luning qayta tayinlanishi «Fenerbahche» uchun chempionlik poygasida yangi davr va kuchli ruhiy turtki berishi kutilmoqda.

FenerbahcheEmre Belyozo‘g‘luTurkiya Superligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rahmonaliyev “Borussiya”ga qarshi asosiy tarkibda, Istanbulda 90-daqiqa dramasiRahmonaliyev “Borussiya”ga qarshi asosiy tarkibda, Istanbulda 90-daqiqa dramasi21 oktabr 06:48«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!21 sentabr 06:52Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!11 sentabr 07:09Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaMarcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqda4 avgust 00:13Rafael Leao Turkiyaga yoʻl olmoqdami: Fenerbahche Milan yulduzi uchun 60 mln yevro tikmoqdaRafael Leao Turkiyaga yoʻl olmoqdami: Fenerbahche Milan yulduzi uchun 60 mln yevro tikmoqda24 iyul 13:58Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!25 iyun 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi