Istanbulda katta qaytish: “Fenerbahche”ga yangi bosh murabbiy tayinlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasi vakili «Fenerbahche» klubi o‘zining sobiq sardori Emre Belyozo‘g‘luni yangi bosh murabbiy etib tayinladi.
- 46 yoshli mutaxassis avvalroq jamoada sport direktori va vaqtincha bosh murabbiy sifatida faoliyat yuritgan.
- U o‘z murabbiylik faoliyati davomida «Istanbul Bashakshehir», «Ankaragyujyu», «Antalyaspor» va «Qosimposho» klublarida tajriba orttirgan.
Turkiya Superligasi grandlaridan biri «Fenerbahche» jamoa boshqaruvi bo‘yicha kutilgan qarorni e’lon qildi. Istanbul klubi o‘z tarixida alohida iz qoldirgan sobiq sardor va taniqli mutaxassis Emre Belyozo‘g‘luni jamoaning yangi bosh murabbiyi etib rasman tayinladi.
Klub matbuot xizmati tomonidan e’lon qilingan bayonotda mazkur qaror muxlislar va rahbariyat uchun chinakam samimiy sadoqat ramzi sifatida baholandi.
«Uyingizga xush kelibsiz!»: Klubning rasmiy bayonoti
Istanbul klubi o‘zining sobiq yetakchisiga bo‘lgan ishonchini yuksak ehtirom bilan ifodaladi:
Sadoqat va mas’uliyat: «Bu ranglarga xizmat qilish — yillar o‘tsa-da, so‘nmaydigan samimiy sadoqat va daxldorlik tuyg‘usidir. Maydonda futbolchi, keyinchalik esa murabbiy sifatida ushbu buyuk klubning bir qismi bo‘lgan Emre Belyozo‘g‘lu endi jamoa muvaffaqiyati yo‘lida fidoyilik ko‘rsatish uchun “Fenerbahche”ga bosh murabbiy sifatida qaytmoqda», — deyiladi klub xabarida;
Yuksak sharaf: Bayonotda, shuningdek, «Bu ramzni ko‘tarib yurish — faxr, unga xizmat qilish esa mas’uliyatdir. Uyingizga xush kelibsiz, Emre Belyozo‘g‘lu!» deya murabbiyning qaytishi olqishlandi.
Belyozo‘g‘luning boy tajribasi: Direktorlikdan bosh murabbiylikkacha
46 yoshli turk mutaxassisi mahalliy chempionatda murabbiylik sohasida salmoqli tajriba to‘plashga ulgurgan:
«Fenerbahche»dagi avvalgi faoliyati: Emre Belyozo‘g‘lu 2020–2021 yillarda jamoada sport direktori sifatida ishlagan, shuningdek, murakkab davrda bosh murabbiy vazifasini vaqtincha bajaruvchi sifatida jamoani boshqargan;
Superligadagi murabbiylik yo‘li: Mustaqil murabbiy sifatida u «Istanbul Bashakshehir», «Ankaragyujyu», «Antalyaspor» hamda «Qosimposho» klublariga ustozlik qilib, tajriba orttirdi.
Emre Belyozo‘g‘luning qayta tayinlanishi «Fenerbahche» uchun chempionlik poygasida yangi davr va kuchli ruhiy turtki berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…