Bokuda hijob sabab ishdan ketgan ustozini o‘quvchilar ko‘z yosh bilan kuzatdi

·86·Jamiyat
Bokuda hijob sabab ishdan ketgan ustozini o‘quvchilar ko‘z yosh bilan kuzatdi

Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida o‘quvchilarning sevimli ustozi bilan ko‘z yosh to‘kib xayrlashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Videoga ilova qilingan ma’lumotga ko‘ra, o‘qituvchi hijob o‘ragani sababli ishdan bo‘shatilgan. Bu xabarni eshitgan o‘quvchilar esa sevimli ustozlari bilan xayrlashish uchun uning atrofiga to‘plangan.

Kadrlarda bolalarning ustozini qo‘yib yubormay, u bilan hissiyotli tarzda xayrlashayotgani aks etgan. Videodagi holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida turli fikrlarga sabab bo‘lmoqda.

Hozircha o‘qituvchining ishdan bo‘shatilishi sabablari haqida videoga ilova qilingan ma’lumotdan tashqari qo‘shimcha rasmiy izoh keltirilmagan.

BakuOzarbayjonhijobo‘qituvchi ishdan bo‘shatilishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zarina Yo‘ldosheva Bokudagi muxlisidan qattiq ta’sirlanganini aytdi (video)Zarina Yo‘ldosheva Bokudagi muxlisidan qattiq ta’sirlanganini aytdi (video)26 iyun 19:36Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda8 sentabr 10:41Pensiya yoshiga yetgan xodimni ishdan bo‘shatish mumkinmi: Qonun nima deydi?Pensiya yoshiga yetgan xodimni ishdan bo‘shatish mumkinmi: Qonun nima deydi?3 oktabr 15:59O‘quvchilar maktabga eshakda qatnayapti: Samarqanddagi holatga izoh berildiO‘quvchilar maktabga eshakda qatnayapti: Samarqanddagi holatga izoh berildi22 sentabr 17:55Yunusobodda janjallashgan o‘quvchilarning ota-onalariga chora ko‘rildiYunusobodda janjallashgan o‘quvchilarning ota-onalariga chora ko‘rildi10 sentabr 13:27Maktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdiMaktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdi4 sentabr 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi