Lill — Galatasaroy: tarkiblar va jonli matn

59🟨
Benjamen Andre (Lill) qoidani buzgani uchun sariq kartochka bilan jazolandi.
56
Gabriel Sara (Galatasaroy) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni kuchli zarb bilan darvoza tomon yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
55
Bosh hakam va uning yordamchisi burchak zarbasini ko‘rsatishdi. Galatasaroy raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
55
Barish Yilmaz (Galatasaroy) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, bu uni qulay vaziyatga chiqarishi mumkin edi, ammo himoyachilar xavfni o‘z vaqtida payqashdi.
52
Galatasaroy burchak zarbasini amalga oshiradi.
52⚽2-3
Gol! Gabriel Sara burchak zarbasini amalga oshirdi. Lukas Torreyra (Galatasaroy) burchakdan uzatilgan to‘pga boshi bilan zarba berib, uni darvozaning o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi. 2:3.
50
Benjamen Andre (Lill) darvoza tomon zarba berishga qaror qildi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qo‘yilgani sababli darvozabon uchun xavf tug‘dirmadi.
50
Adegan Goffi (Lill) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo uning urinishi bartaraf etildi va to‘p maydondan chiqarib yuborildi.
46⏱
Tanaffus yakunlandi va ikkinchi bo‘lim boshlanish arafasida.
45+1
Abdulkarim Bardakchi (Galatasaroy) jarima maydonchasi ichidan boshi bilan zarba berdi, ammo u to‘pni to‘g‘ri mo‘ljalga ola bilmadi va to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
45+3⏱
Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘limni yakunladi, o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
45
O‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
44⚽2-2
Gol! Roland Shallai to‘pni jarima maydonchasi ichiga chuqur uzatdi va himoyachilarsiz qolgan Aleksey Batrakovni (Galatasaroy) topdi, uning yaqin masofadan yo‘llagan bosh zarbasi darvozabonni dog‘da qoldirib, darvozaning qoq markaziga borib tushdi. 2:2.
42
Ismoil Yakobs (Galatasaroy) o‘z jamoadoshlarini topish maqsadida to‘pni markazga uzatmoqchi bo‘ldi, ammo raqib himoyachisi to‘pni to‘sib qolib, xavfni bartaraf etdi.
39
Darvozabon Dilen Bakuaning (Lill) zarbasini qaytarib, ajoyib seyv namoyish etdi, aks holda to‘p darvozaning chap burchagiga kirib ketishi mumkin edi.
39⚽2-1
Qanday ajoyib gol! Hakon Arnar Haraldsson to‘pni Soriba Diaunega (Lill) uzatdi, u jarima maydonchasi ichida himoyachilarsiz qoldi va to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berib, Ugurjan Chakir darvozasining yuqori o‘ng burchagini aniq nishonga oldi. 2:1.
38
Dilan Bakua (Lill) darvozaning o‘ng tomoniga chiroyli tarzda volle zarbasini yo‘lladi, ammo darvozabon to‘pni qaytarib qoldi.
37
Qanday ajoyib gol bo‘lishi mumkin edi! Barish Yilmaz (Galatasaroy) jarima maydoni ichida to‘pni qabul qilib oldi va birinchi urinishdayoq ajoyib zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan bir necha dyuym farq bilan o‘tib ketdi.
34
Lukas Torreyra (Galatasaroy) to‘pga qo‘li bilan teginib, qoidani buzdi.
33
To‘p yuqoriga ko‘tarildi va Barish Yilmaz (Galatasaroy) uni nazorat qila olmagach, qo‘liga tegdi hamda hakam qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
33
To‘p jarima maydonchasi ichida Hakon Arnar Haraldsson (Lill) uchun qulay tarzda tushdi, ammo u zarbani noaniq yo‘lladi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
32
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichidan darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo himoyachilar to‘pni mohirona qaytarishdi.
31
Viktor Osimxen (Galatasaroy) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
28VAR
Galatasaroy o‘yinchilari golni nishonlashmoqda, ammo hakam darhol VAR tekshiruvini belgiladi. Ko‘ramiz, nima bo‘lar ekan. O‘yindagi muhim palla.
28VAR
Galatasaroy futbolchilari VAR tekshiruvidan so‘ng bosh hakam o‘z qarorini o‘zgartirganidan hayratda. PЕNALTI YO‘Q.
27🎯
Berke Ozer (Lill) to‘pga yetib borishga urindi, ammo raqibning oyoqlariga ham urilib ketdi. Rade Obrenovich qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Galatasaroy foydasiga penalti belgilandi!
25
Aleksandro (Lill) qaytgan to‘pni boshi bilan darvozaga yo‘llashga urindi, ammo uning zarbasini darvozabon qaytarib qoldi.
25
Soriba Diaun (Lill) burchakdan to‘pni markazga uzatdi, ammo Ugurjan Chakir hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etdi.
24
Ugurjan Chakirdan ajoyib seyv! Soriba Diaune (Lill) uzatmadan so‘ng baland sakrab, yaqin masofadan darvoza to‘riga yo‘llangan xavfli zarbani amalga oshirdi, ammo darvozabon ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lill burchak zarbasiga ega bo‘ldi.
23
Viktor Osimxen (Galatasaroy) jarima maydonchasi ichida sheriklarini topa olmadi, uning uzatmasi to‘sib qolindi.
21🟨
Nabil Bentaleb (Lill) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochkadan boshqa narsa kuta olmasdi. Ha, bu haqiqatdan ham sariq kartochka. Rade Obrenovich cho‘ntagidan kartochkani chiqarishda ikkilanib o‘tirmadi.
20
Viktor Osimxen (Galatasaroy) jarima maydonchasi ichida bo‘sh hududda to‘pni qabul qilib oldi va darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqdi, ammo uning birinchi urinishda yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan anchagina o‘tib ketdi.
18
Dilan Bakua (Lill) o‘yindan tashqari holatda qoldi!
15
Viktor Osimxen (Galatasaroy) jarima maydonchasi ichida barchadan baland sakradi va to‘pni darvoza to‘sinidan ancha yuqoriga yo‘lladi. Juda omadsiz zarba.
13
Soriba Diaune (Lill) qoidani buzdi va Rade Obrenovich darhol jarima zarbasi belgiladi.
10
Roland Shallai (Galatasaroy) o‘yindan tashqari holatda qoldi. U himoya ortida bo‘sh hududga chiqib ketishi mumkin edi, ammo juda erta harakatni boshlab yubordi.
9
O‘yin to‘xtatildi, Kalvin Verdonk (Lill) to‘pga qo‘li bilan o‘ynadi.
7⚽1-1
Soriba Diaune (Lill) Aleksandroning uzatmasidan so‘ng oldinga o‘tdi, jarima maydonchasiga yorib kirdi va darvozabon bilan yakkama-yakka vaziyatda to‘pni kuchli zarba bilan darvozaga joylab qo‘ydi.
6
Rade Obrenovich vaziyatni aniq ko‘rib turibdi va Ismoil Yakobs (Galatasaroy) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi.
4
Adegan Goffi (Lill) yugurish vaqtida o‘yindan tashqari holatda qoldi deb topildi.
2
Barish Yilmaz (Galatasaroy) to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni maydondan uzoqlashtirib, xavfni bartaraf etdi.
2⚽0-1
Gol 0:1! Yunus Akgyun (Galatasaroy) darvozabondan qaytgan to‘pni yaqin masofadan darvozaga joylab qo‘ydi.
1⏱
Birinchi bo‘lim boshlandi.
21:45
O‘yinni Lil boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Rade Obrenovich boshqarib boradi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:45
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
Izohlar 0
…