Budyo/Glimt — Lill: tarkiblar va jonli matn

·42·Sport
Budyo/Glimt — Lill: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Budyo/Glimt — Lill uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Budyo/Glimt boshlang‘ich tarkibi: 12. Xaykin N., 20. Shyovold F., 4. Byortuft O. L., 5. Aleyesami X., 15. Byorkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P. (kapitan), 19. Fet S., 11. Blomberg O., 9. Xelmersen A., 10. Xauge Y.

Budyo/Glimt bosh murabbiyi: Knutsen K.

Lill boshlang‘ich tarkibi: 1. Ozer B., 3. Ngoy N., 23. Nianzu T., 26. Kosse I., 24. Verdonk K., 21. Andre B. (kapitan), 14. Kergor M., 7. Bakva D., 17. Mukau N., 35. Diaun S., 10. Xaraldsson X.

Lill bosh murabbiyi: Anchelotti D.

Jonli reportaj JONLI
34
Bodo/Glimt hozir to‘pni ko‘proq nazorat qilmoqda.
33
Hakon Haraldsson (Lill) himoyadan uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va darhol uzoq masofadan zarba yo‘lladi, ammo himoyachi jasorat bilan bu zarbani to‘sib qoldi.
32
0:2 – umumiy zarbalar statistikasi. Darvozaga aniq yo‘llangan zarbalar soni hozircha 0:1.
32
Benjamen Andre (Lill) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yuborishdi.
31
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichida aniq past uzatmani qabul qilib oldi, to‘pni nazorat qildi va darvozaning markaziga zarba berdi, ammo Nikita Xaykin osonlik bilan to‘pni qaytarib qoldi.
30
Sondre Fet (Budyo-Glimt) to‘pga yetib borishga urindi, ammo raqibning oyog‘iga zarba berib yubordi. Joau Pineyru qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Lil jarima zarbasi ijro etadi.
28
Budyo/Glimt jamoaviy o‘yinda ajoyib uyg‘unlikni namoyish etmoqda. Ular to‘pni bir-biriga juda bemalol va aniq uzatishmoqda.
26
Haytam Aleyesami (Budyo-Glimt) ajoyib uzatma bilan jamoadoshini topishga urindi, ammo himoyachilar yaxshi harakat qilib, to‘pni ilib olishdi.
23
Kalvin Verdonk (Lill) va Benjamin Andre qisqa paslar seriyasi bilan raqib himoyasini yorib o‘tishga urinishmoqda, ammo himoyachilardan biri vaziyatga aralashib, hujumga chek qo‘ydi.
22
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirishdi.
20
Lil futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujumga o‘tish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
18
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo birinchi himoyachi to‘pni uzoqlashtirdi.
18
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichida sheriklarini topa olmadi, uning uzatmasi to‘sib qolindi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak zarbasini ko‘rsatishdi. Lill raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
18
Ole Blomberg (Budyo-Glimt) to‘pni jarima maydoniga uzatdi va Andreas Xelmersen unga yetib keldi, ammo Berke Ozer o‘z vaqtida hushyorlik ko‘rsatib, darvozasidan chiqdi va xavfni bartaraf etdi.
17
Odin Luras Bortuft (Budyo-Glimt) Sondre Fet tomon uzun uzatmani amalga oshirdi, ammo Berke Ozer oldinga chiqib, to‘pni egallab oldi.
16
To‘pga egalik qilish nisbati 44:56 ko‘rinishida.
15
Ngalayel Mukau (Lill) raqibini to‘pga egalik qilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun uni ushlab qoldi va qoidani buzdi.
14
Odin Luras Bortuft (Budyo-Glimt) maydon bo‘ylab uzun pas uzatdi, ammo to‘p o‘z manziliga yetib bormadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lil darvozasidan zarba bilan o‘yinni boshlaydi.
13
Budyo/Glimt o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pga egalik qilishdan zavqlanishyapti. Ular hujumda yangi imkoniyatlar yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
10
Dilan Bakua (Lill) oldinga o‘tishga urindi, ammo to‘pni qabul qilishda xatoga yo‘l qo‘ydi va to‘pni yo‘qotdi.
8
Soriba Diaun (Lill) uzatmani qabul qilib olgach, jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi, ammo uning zarbasi noaniq chiqib, to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
6
Lil futbolchilari qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
5
Natan Ngoy (Lill) Dilen Bakvani ajoyib uzatma bilan topdi, ammo ikkinchisi zarba berish uchun bo‘sh hudud yarata olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Lill to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
4
Ole Blomberg (Budyo-Glimt) Andreas Xelmersen tomon uzatmani amalga oshirdi, ammo u raqibini ortda qoldirib, to‘pga yetib bora olmadi.
2
Hakam Joau Pineyru Odin Luras Bortuft (Budyo-Glimt) tomonidan amalga oshirilgan qo‘pollikni ko‘rdi va ikkilanmay hushtagini chaldi.
2
Lill jamoasi ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabrli bo‘lishlari kerak.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
01:01
O‘yinni Lil boshlab beradi.
01:00
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlanishi sababli kechiktiriladi.
01:00
Joau Pineyru bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilish hamda xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bor kuchini ishga soladi.
01:00
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar ma’lum bo‘ldi.
01:00
Assalomu alaykum va xush kelibsiz, biz bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasini boshlaymiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Tomoshadan zavq oling.
Budyo/GlimtLillChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Napoli — Budyo/Glimt: tarkiblar va jonli matnNapoli — Budyo/Glimt: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 22:58Budyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matnBudyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Lill — Galatasaroy: tarkiblar va jonli matnLill — Galatasaroy: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 20:31Fransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdiFransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdi31 oktabr 07:13Lill — Lans: tarkiblar va jonli matnLill — Lans: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 00:08Monako — Lill: tarkiblar va jonli matnMonako — Lill: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi