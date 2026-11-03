Budyo/Glimt — Lill: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Budyo/Glimt — Lill uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Budyo/Glimt boshlang‘ich tarkibi: 12. Xaykin N., 20. Shyovold F., 4. Byortuft O. L., 5. Aleyesami X., 15. Byorkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P. (kapitan), 19. Fet S., 11. Blomberg O., 9. Xelmersen A., 10. Xauge Y.
Budyo/Glimt bosh murabbiyi: Knutsen K.
Lill boshlang‘ich tarkibi: 1. Ozer B., 3. Ngoy N., 23. Nianzu T., 26. Kosse I., 24. Verdonk K., 21. Andre B. (kapitan), 14. Kergor M., 7. Bakva D., 17. Mukau N., 35. Diaun S., 10. Xaraldsson X.
Lill bosh murabbiyi: Anchelotti D.
Jonli reportaj JONLI
34
Bodo/Glimt hozir to‘pni ko‘proq nazorat qilmoqda.
33
Hakon Haraldsson (Lill) himoyadan uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va darhol uzoq masofadan zarba yo‘lladi, ammo himoyachi jasorat bilan bu zarbani to‘sib qoldi.
32
0:2 – umumiy zarbalar statistikasi. Darvozaga aniq yo‘llangan zarbalar soni hozircha 0:1.
32
Benjamen Andre (Lill) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yuborishdi.
31
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichida aniq past uzatmani qabul qilib oldi, to‘pni nazorat qildi va darvozaning markaziga zarba berdi, ammo Nikita Xaykin osonlik bilan to‘pni qaytarib qoldi.
30
Sondre Fet (Budyo-Glimt) to‘pga yetib borishga urindi, ammo raqibning oyog‘iga zarba berib yubordi. Joau Pineyru qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Lil jarima zarbasi ijro etadi.
28
Budyo/Glimt jamoaviy o‘yinda ajoyib uyg‘unlikni namoyish etmoqda. Ular to‘pni bir-biriga juda bemalol va aniq uzatishmoqda.
26
Haytam Aleyesami (Budyo-Glimt) ajoyib uzatma bilan jamoadoshini topishga urindi, ammo himoyachilar yaxshi harakat qilib, to‘pni ilib olishdi.
23
Kalvin Verdonk (Lill) va Benjamin Andre qisqa paslar seriyasi bilan raqib himoyasini yorib o‘tishga urinishmoqda, ammo himoyachilardan biri vaziyatga aralashib, hujumga chek qo‘ydi.
22
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirishdi.
20
Lil futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujumga o‘tish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
18
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo birinchi himoyachi to‘pni uzoqlashtirdi.
18
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichida sheriklarini topa olmadi, uning uzatmasi to‘sib qolindi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak zarbasini ko‘rsatishdi. Lill raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
18
Ole Blomberg (Budyo-Glimt) to‘pni jarima maydoniga uzatdi va Andreas Xelmersen unga yetib keldi, ammo Berke Ozer o‘z vaqtida hushyorlik ko‘rsatib, darvozasidan chiqdi va xavfni bartaraf etdi.
17
Odin Luras Bortuft (Budyo-Glimt) Sondre Fet tomon uzun uzatmani amalga oshirdi, ammo Berke Ozer oldinga chiqib, to‘pni egallab oldi.
16
To‘pga egalik qilish nisbati 44:56 ko‘rinishida.
15
Ngalayel Mukau (Lill) raqibini to‘pga egalik qilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun uni ushlab qoldi va qoidani buzdi.
14
Odin Luras Bortuft (Budyo-Glimt) maydon bo‘ylab uzun pas uzatdi, ammo to‘p o‘z manziliga yetib bormadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lil darvozasidan zarba bilan o‘yinni boshlaydi.
13
Budyo/Glimt o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pga egalik qilishdan zavqlanishyapti. Ular hujumda yangi imkoniyatlar yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
10
Dilan Bakua (Lill) oldinga o‘tishga urindi, ammo to‘pni qabul qilishda xatoga yo‘l qo‘ydi va to‘pni yo‘qotdi.
8
Soriba Diaun (Lill) uzatmani qabul qilib olgach, jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi, ammo uning zarbasi noaniq chiqib, to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
6
Lil futbolchilari qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
5
Natan Ngoy (Lill) Dilen Bakvani ajoyib uzatma bilan topdi, ammo ikkinchisi zarba berish uchun bo‘sh hudud yarata olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Lill to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
4
Ole Blomberg (Budyo-Glimt) Andreas Xelmersen tomon uzatmani amalga oshirdi, ammo u raqibini ortda qoldirib, to‘pga yetib bora olmadi.
2
Hakam Joau Pineyru Odin Luras Bortuft (Budyo-Glimt) tomonidan amalga oshirilgan qo‘pollikni ko‘rdi va ikkilanmay hushtagini chaldi.
2
Lill jamoasi ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabrli bo‘lishlari kerak.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
01:01
O‘yinni Lil boshlab beradi.
01:00
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlanishi sababli kechiktiriladi.
01:00
Joau Pineyru bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilish hamda xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bor kuchini ishga soladi.
01:00
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar ma’lum bo‘ldi.
01:00
Assalomu alaykum va xush kelibsiz, biz bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasini boshlaymiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Tomoshadan zavq oling.
Izohlar 0
…