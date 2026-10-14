«Bunaqasini umrimda ko‘rmaganman»: Rodri «Galatasaroy»ga qarshi o‘yin haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona»
- Yevropa Chempionlar Ligasining 2-turida «Galatasaroy»ni Istanbulda 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Yarimhimoyachi Rodri Ernandes o‘yinning qiyinligini va Istanbuldagi muxlislar bosimini faoliyatidagi eng yuqori darajada ekanligini ta’kidladi.
- Uchrashuvda dastlab mezbonlar hisobni ochgan bo‘lsa-da, «Barselona» ikkinchi bo‘limda to‘rtta gol urib, yirik g‘alabaga erishdi. Keyingi turda «Barselona» safarda «PSJ» bilan o‘ynaydi.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi 2-turi doirasida Kataloniyaning «Barselona» klubi Istanbulning qaynoq stadionida «Galatasaroy» mehmoni bo‘lib, yirik 4:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuvdan so‘ng «ko‘k-anorranglilar»ning tajribali yarimhimoyachisi Rodri Ernandes bellashuv taassurotlari bilan o‘rtoqlashib, mezbon muxlislar yaratgan misli ko‘rilmagan bosim haqida to‘xtaldi.
Ispaniyalik yarimhimoyachi faoliyati davomida ko‘plab ulkan arenalarda to‘p surgan bo‘lsa-da, Istanbuldagi muhit uni chinakam hayratga solganini yashirmadi.
Rodri: «Bunaqa bosimni faoliyatimda ko‘rmaganman»
Kataloniyaliklar yetakchisi Istanbuldagi bellashuv qanchalik og‘ir kechganini quyidagicha ta’rifladi:
Mashaqqatli bahs: «Bu juda og‘ir o‘yin bo‘ldi. “Galatasaroy”ga qarshi o‘z maydonida o‘ynash har doim murakkab bo‘lib kelgan. Biz muxlislar katta bosim o‘tkazishini avvaldan bilardik, biroq bunaqasini umrimda ko‘rmaganman», — dedi Rodri;
Aql bovar qilmas muhit: «Ularning raqib to‘p bilan bo‘lgandagi hushtakbozligi va o‘z jamoasi futbolchilarini jonkuyarlik bilan qo‘llab-quvvatlashi — bu shunchaki aql bovar qilmaydigan narsa», — deya turk muxlislarining shiddatiga tan berdi futbolchi.
0:1 dan 4:1 gacha: Kataloniyaliklarning irodali javobi
Uchrashuv mezbonlarning hujumkor bosimi ostida boshlangan bo‘lsa-da, «Barselona» o‘yin tizginini o‘z qo‘liga olishni uddaladi:
Birinchi bo‘limdagi qarshilik: Bahsda dastlab hisobni «Galatasaroy» ochdi va tribunalarni junbushga keltirib, birinchi bo‘limni o‘z foydasiga hal qilishga urindi;
Ikkinchi bo‘limdagi burilish: Tanaffusdan so‘ng Hansi Flik shogirdlari o‘yin taqdirini tubdan o‘z tomoniga og‘dirdi va raqib darvozasiga ketma-ket to‘rtta to‘p kiritib, yakunda 4:1 hisobidagi yirik va ishonchli kambekni rasmiylashtirdi.
Oldinda yangi sinov: Parij safari
Istanbulda muhim 3 ochkoni naqd qilgan «Barselona»ni oldinda yanada murakkab xalqaro sinov kutmoqda:
Keyingi raqib — «PSJ»: Chempionlar Ligasining navbatdagi turida Hansi Flik jamoasi yana safarda maydonga tushib, Parijning «Pari Sen-Jermen» klubiga qarshi to‘qnash keladi;
Yevropa markazidagi to‘qnashuv: Pley-off yo‘llanmasi va umumiy jadvaldagi yetakchilik uchun Parij safari kataloniyaliklar uchun turning eng markaziy bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…