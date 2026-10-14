«Bunaqasini umrimda ko‘rmaganman»: Rodri «Galatasaroy»ga qarshi o‘yin haqida gapirdi

·110·Sport
«Bunaqasini umrimda ko‘rmaganman»: Rodri «Galatasaroy»ga qarshi o‘yin haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona»
  • Yevropa Chempionlar Ligasining 2-turida «Galatasaroy»ni Istanbulda 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Yarimhimoyachi Rodri Ernandes o‘yinning qiyinligini va Istanbuldagi muxlislar bosimini faoliyatidagi eng yuqori darajada ekanligini ta’kidladi.
  • Uchrashuvda dastlab mezbonlar hisobni ochgan bo‘lsa-da, «Barselona» ikkinchi bo‘limda to‘rtta gol urib, yirik g‘alabaga erishdi. Keyingi turda «Barselona» safarda «PSJ» bilan o‘ynaydi.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi 2-turi doirasida Kataloniyaning «Barselona» klubi Istanbulning qaynoq stadionida «Galatasaroy» mehmoni bo‘lib, yirik 4:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuvdan so‘ng «ko‘k-anorranglilar»ning tajribali yarimhimoyachisi Rodri Ernandes bellashuv taassurotlari bilan o‘rtoqlashib, mezbon muxlislar yaratgan misli ko‘rilmagan bosim haqida to‘xtaldi.

Ispaniyalik yarimhimoyachi faoliyati davomida ko‘plab ulkan arenalarda to‘p surgan bo‘lsa-da, Istanbuldagi muhit uni chinakam hayratga solganini yashirmadi.

Rodri: «Bunaqa bosimni faoliyatimda ko‘rmaganman»

Kataloniyaliklar yetakchisi Istanbuldagi bellashuv qanchalik og‘ir kechganini quyidagicha ta’rifladi:

  • Mashaqqatli bahs: «Bu juda og‘ir o‘yin bo‘ldi. “Galatasaroy”ga qarshi o‘z maydonida o‘ynash har doim murakkab bo‘lib kelgan. Biz muxlislar katta bosim o‘tkazishini avvaldan bilardik, biroq bunaqasini umrimda ko‘rmaganman», — dedi Rodri;

  • Aql bovar qilmas muhit: «Ularning raqib to‘p bilan bo‘lgandagi hushtakbozligi va o‘z jamoasi futbolchilarini jonkuyarlik bilan qo‘llab-quvvatlashi — bu shunchaki aql bovar qilmaydigan narsa», — deya turk muxlislarining shiddatiga tan berdi futbolchi.

0:1 dan 4:1 gacha: Kataloniyaliklarning irodali javobi

Uchrashuv mezbonlarning hujumkor bosimi ostida boshlangan bo‘lsa-da, «Barselona» o‘yin tizginini o‘z qo‘liga olishni uddaladi:

  • Birinchi bo‘limdagi qarshilik: Bahsda dastlab hisobni «Galatasaroy» ochdi va tribunalarni junbushga keltirib, birinchi bo‘limni o‘z foydasiga hal qilishga urindi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi burilish: Tanaffusdan so‘ng Hansi Flik shogirdlari o‘yin taqdirini tubdan o‘z tomoniga og‘dirdi va raqib darvozasiga ketma-ket to‘rtta to‘p kiritib, yakunda 4:1 hisobidagi yirik va ishonchli kambekni rasmiylashtirdi.

Oldinda yangi sinov: Parij safari

Istanbulda muhim 3 ochkoni naqd qilgan «Barselona»ni oldinda yanada murakkab xalqaro sinov kutmoqda:

  • Keyingi raqib — «PSJ»: Chempionlar Ligasining navbatdagi turida Hansi Flik jamoasi yana safarda maydonga tushib, Parijning «Pari Sen-Jermen» klubiga qarshi to‘qnash keladi;

  • Yevropa markazidagi to‘qnashuv: Pley-off yo‘llanmasi va umumiy jadvaldagi yetakchilik uchun Parij safari kataloniyaliklar uchun turning eng markaziy bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

BarselonaGalatasaroyChempionlar LigasiIstanbul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?Bugun 14:01Chempionlar ligasida shiddatli tun: 2-turda gollar yomg‘iri kuzatildiChempionlar ligasida shiddatli tun: 2-turda gollar yomg‘iri kuzatildiBugun 06:33«Galatasaroy» «Barselona»ga qarshi yirik hisobda yutqazdi«Galatasaroy» «Barselona»ga qarshi yirik hisobda yutqazdiBugun 05:55Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiHansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladi17 sentabr 14:15Lamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdirLamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdir15 sentabr 12:59Barselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandiBarselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandi10 sentabr 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...