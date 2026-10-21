Komo — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn

57⚽3-0
Gol! Raqib tomonidan yo‘l qo‘yilgan dahshatli xato Niko Pasga (Komo) imkoniyat taqdim etdi va u yaqin masofadan to‘pni darvozaga joylab qo‘ydi. 3:0.
55
Brunu Fernandesh (Manchester Yunayted) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etdi. Garri Maguayr (Manchester Yunayted) qaytgan to‘pni egallab oldi va uzoq masofadan zarba berishga qaror qildi, biroq uning urinishi darhol to‘sib qo‘yildi.
54
Martin Baturina ajoyib hujumni yakunlab, jarima maydonchasi ichida Lukas Da Kunyaga (Komo) to‘pni uzatdi, uning qarshisida darvoza ochiq edi, ammo u to‘pni chap ustun yonidan o‘tkazib yubordi.
53
Niko Pas deyarli qulay vaziyatga chiqib borayotgan edi, Lukas Da Kunya (Komo) himoyani yorib o‘tuvchi pas uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri yaxshi reaksiya ko‘rsatib, o‘z vaqtida to‘pni ilib oldi.
52
Meyson Maunt (Manchester Yunayted) uzoq masofadan darvozaga zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
51
Sven Yablonski hushtagini chaldi va Brayan Mbemo (Manchester Yunayted) hujumda qoidabuzarlik sodir etgani uchun jazolandi. Hakam tomonidan to‘g‘ri qaror qabul qilindi.
51🟨
Bu sariq kartochka! Karlos Baleba (Manchester Yunayted) qarordan norozi, ammo bizning nuqtayi nazarimizdan vaziyat aniq edi.
49⚽2-0
Gol! Anastasios Duvikas (Komo)! Niko Pas Anastasios Duvikasni (Komo) qulay vaziyatga chiqardi va u jarima maydoni ichida ajoyib xotirjamlik bilan to‘pni darvozaning o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi. 2:0.
47
Diogu Dalot (Manchester Yunayted) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Jan Byute o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
46🔁
Ikkinchi bo‘limda o‘yinni kuchaytirish zarurati o‘zgarishga olib keldi. Mateus Kunya (Manchester Yunayted) o‘rniga Amad Diallo maydonga tushdi.
46🔁
Ikkinchi bo‘lim uchun maydonda o‘zgarish bo‘ladi. Maykl Karrik Andrey Santosning (Manchester Yunayted) o‘yinidan qoniqmagan ko‘rinadi. Uning o‘rniga Karlos Baleba maydonga tushmoqda.
46⏱
Birinchi bo‘lim yakunlandi va ikkinchi bo‘lim boshlanish arafasida.
45+2⏱
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtagini chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalari tomon yo‘l olishmoqda.
45+1
Nussair Mazraui (Manchester Yunayted) qanotdan jarima maydonchasi ichiga sheriklarini izlab to‘p uzatdi, ammo unga hech kim yetib kela olmadi va qulay imkoniyat boy berildi.
45
O‘yinga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
45
Brunu Fernandesh jarima maydonchasi tashqarisida Mateus Kunyaga (Manchester Yunayted) ajoyib pas uzatdi, ammo uning chiroyli zarbasi darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
43
Martin Baturina (Komo) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi. Uning chap ustun tomon yo‘llagan xavfli zarbasini Senne Lammens qaytardi va ajoyib seyv evaziga darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Anastasios Duvikas (Komo) yana bir bor o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi.
43
Yan Kouto (Komo) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo Senne Lammens to‘pni ilib oldi.
41
Martin Baturina (Komo) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi. Uning chap ustun tomon yo‘llagan xavfli zarbasini Senne Lammens qaytardi va ajoyib seyv evaziga darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Anastasios Duvikas (Komo) yana bir bor o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi.
41
Anastasios Duvikas (Komo) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
41
Komo to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir-birlariga pas uzatib, hujum qilish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
39
Yan Kouto jarima maydonchasi ichidagi Anastasios Duvikasga (Komo) ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo u to‘pni darvozaning o‘ng ustunidan ancha nariga tepib yubordi.
36
Luis Milya (Komo) burchak zarbasini jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, uni yaqin masofadan o‘ynab berdi.
35
Ajoyib seyv! Anastasios Duvikas (Komo) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib olgach, zarba berish uchun yetarlicha vaqt va bo‘sh hududga ega edi, ammo uning chap pastki burchakka yo‘llagan zarbasini Senne Lammens mahorat bilan qaytardi. Komo raqibni burchak zarbasi berishga majbur qildi.
33
Aleks Vale (Komo) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo u to‘g‘ridan to‘g‘ri Senne Lammensga borib tushdi va darvozabon to‘pni egallab oldi.
33
Brunu Fernandesh (Manchester Yunayted) oldinga qarab uzatma berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi.
32
Yuri Tilemans (Manchester Yunayted) uzoq masofadan to‘pni Nussair Mazrauiga uzatdi, ammo Jan Byute oldinga chiqib, to‘pni egallab oldi.
31
Umumiy zarbalar soni 2:2. Darvozaga aniq yo‘llangan zarbalar – 1:0.
29
Sven Yablonski hushtagini chaldi, chunki Mateus Kunya (Manchester Yunayted) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Komo foydasiga jarima zarbasi belgilandi, ammo vaziyat darvozaga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish uchun qulay emas.
28
Yuri Tilemans (Manchester Yunayted) yaqqol ofsayd holatida turgan edi, bu esa yon hakam uchun qaror qabul qilishni osonlashtirdi.
25🟨
Andrey Santos (Manchester Yunayted) hakam Sven Yablonskining sabrini sinab ko‘rdi va avvalgi kechikib qilingan qo‘polligi uchun ogohlantirildi.
24
Diogu Dalot (Manchester Yunayted) raqibi unga nisbatan qoidani buzdi deb hisoblamoqda, ammo hakam aksincha, futbolchining o‘zi qoidani buzdi deb topdi va raqib jamoa foydasiga jarima zarbasi belgiladi.
23
Komo sabr bilan hujum tashkil etmoqda, ular raqib himoyasini yorib o‘tishga urinishyapti.
21
Andrey Santos (Manchester Yunayted) to‘pga yetib borishga urindi, ammo raqibning oyog‘iga zarba berib yubordi. Sven Yablonski qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Komo jarima zarbasini amalga oshiradi.
20
Diogu Dalot (Manchester Yunayted) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo u yerda birorta jamoadoshini topa olmadi. Noaniq uzatma.
19
Martin Baturina (Komo) himoyachi bilan to‘qnashuvdan so‘ng jarima maydonchasi ichida yiqildi. Hakam vaziyatni ko‘rmay qolgan bo‘lishi mumkin, u o‘yinni davom ettirishga ishora qildi.
18
Lukas Da Kunya (Komo) qaytgan to‘pni egallab oldi va uzoq masofadan zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustundan anchagina chetlab o‘tib ketdi. Darvozabon bu vaziyatda xavotir olishiga hojat yo‘q edi. Juda muvaffaqiyatsiz urinish.
17
Jarima maydonchasi markaziga yo‘llangan aniq uzatmani Garri Maguayr (Manchester Yunayted) qabul qilib oldi. U himoyachilardan balandroq sakrab, yaxshi zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustunning yonidan biroz o‘tib ketdi.
17
Brayan Mbemo (Manchester Yunayted) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni jamoadoshlaridan birortasiga yetkaza olmadi. To‘p xavfli hududdan osonlik bilan uzoqlashtirildi.
16
Brayan Mbemo (Manchester Yunayted) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Manchester Yunayted burchak zarbasini amalga oshiradi.
16
O‘yin: Komo - Manchester Yunayted. Hisob: 1-0.
To‘pga egalik qilish – 64:36.
14
Komo maydon markazida ajoyib nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
13
Lukas Da Kunya (Komo) jarima zarbasini amalga oshirdi, ammo birinchi himoyachi to‘pni qaytarib yubordi.
12
Dag‘al o‘yin! Mateus Kunya (Manchester Yunayted) raqibini yiqitgani uchun jazolandi va Sven Yablonski hushtagini chaldi. Komo jamoasiga jarima zarbasi belgilandi.
12
Lukas Da Kunya (Komo) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo raqib himoyachisi uni uzoqlashtirdi.
11
Niko Pas (Komo) to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga urindi, ammo u to‘sib qolindi.
8
Aleks Vale (Komo) qanotdan uzatilgan to‘pga yetib olish uchun bor kuchini ishga soldi, ammo u juda uzoqqa ketib qoldi va maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To‘p o‘yindan tashqarida. Manchester Yunayted to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
7
Luis Milya (Komo) jarima zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachi birinchi bo‘lib to‘pga yetib keldi.
6
Hakam Sven Yablonski Diogu Dalot (Manchester Yunayted) tomonidan amalga oshirilgan qo‘pollikni ko‘rdi va ikkilanmay hushtagini chaldi. Komo jarima zarbasi tepadi.
5
Manchester Yunayted o‘yinga moslashib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
2⚽1-0
Gol - 1:0! Niko Pas (Komo) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi va to‘pni darvozaning yuqori chap burchagiga joylab qo‘ydi. Golga Lukas Da Kunya assistentlik qildi.
2
Diogo Dalot (Manchester Yunayted) uchun qanday ulkan imkoniyat. U jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan salgina o‘tib ketdi.
1⏱
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
21:47
O‘yinni Manchester Yunayted boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni bosh hakam Sven Yablonski boshqarib boradi.
21:45
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishib chiqishingiz mumkin.
21:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor yangiliklarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…