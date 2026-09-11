Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdi
Manchester Yunayted jamoasi Chempionlar ligasi doirasida Ozarbayjonning Sabah FK klubiga qarshi oʻtkazilgan bahsda yirik gʻalabaga erishganiga qaramamay, uchrashuvdan keyin jiddiy xavotirli xabar tarqaldi. ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, jamoa sardori Bruno Fernandesh stadionni tark etayotganda ogʻir oqsoqlangani koʻzga tashlangan. Bu holat oldinda turgan muhim Manchester derbisi oldidan muxlislar va murabbiylar shtabini tashvishga solib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Old Trafford stadionida kechgan uchrashuv ingliz klubi uchun ajoyib oʻtdi va mezbonlar raqib darvozasiga javobsiz toʻrtta gol kiritishdi. Oʻyinda Matheus Cunha, Benjamin Sesko va Lisandro Martines bilan bir qatorda Bruno Fernandeshning oʻzi ham oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi. Biroq oʻyin yakunlangach, portugaliyalik yarim himoyachining tibbiy xodimlar hamrohligida stadiondan chiqib ketayotgani va bir oyogʻiga ogʻirlik tushirayotgani aks etgan ijtimoiy tarmoqlardagi videolar tezda tarqaldi.
Gʻalabali oʻyin va jamoaning umumiy holatiGarchi sardorning jarohati ehtimoli muxlislar kayfiyatiga soya solgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi oʻyindagi ijobiy jihatlarga eʼtibor qaratishga harakat qilmoqda. Jamoa hujum chizigʻida oʻta oʻtkir va aniq harakat qilib, muxlislarga ishonchli oʻyin namoyish etdi. Shuningdek, himoya chizigʻining ishonchli oʻyini va kiritilgan «quruq» gol mavsumning qolgan qismi uchun muhim poydevor boʻlishi taʼkidlandi.
Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida jamoaning oʻyin sifatiga alohida toʻxtalib oʻtildi. Taʼkidlanishicha, natijalar hozircha mavsum boshida kutgandek boʻlmaganiga qaramamay, koʻrsatilgan oʻyin sifati ijobiy dinamikadan dalolat beradi. Murabbiy oʻtgan mavsumdagiga nisbatan jamoaning taktik jihatdan oʻzgargani va yangi qirralari ochilib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi.
…