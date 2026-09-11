Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdi

·30·Sport
Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdi

Manchester Yunayted jamoasi Chempionlar ligasi doirasida Ozarbayjonning Sabah FK klubiga qarshi oʻtkazilgan bahsda yirik gʻalabaga erishganiga qaramamay, uchrashuvdan keyin jiddiy xavotirli xabar tarqaldi. ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, jamoa sardori Bruno Fernandesh stadionni tark etayotganda ogʻir oqsoqlangani koʻzga tashlangan. Bu holat oldinda turgan muhim Manchester derbisi oldidan muxlislar va murabbiylar shtabini tashvishga solib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Old Trafford stadionida kechgan uchrashuv ingliz klubi uchun ajoyib oʻtdi va mezbonlar raqib darvozasiga javobsiz toʻrtta gol kiritishdi. Oʻyinda Matheus Cunha, Benjamin Sesko va Lisandro Martines bilan bir qatorda Bruno Fernandeshning oʻzi ham oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi. Biroq oʻyin yakunlangach, portugaliyalik yarim himoyachining tibbiy xodimlar hamrohligida stadiondan chiqib ketayotgani va bir oyogʻiga ogʻirlik tushirayotgani aks etgan ijtimoiy tarmoqlardagi videolar tezda tarqaldi.

Gʻalabali oʻyin va jamoaning umumiy holati

Garchi sardorning jarohati ehtimoli muxlislar kayfiyatiga soya solgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi oʻyindagi ijobiy jihatlarga eʼtibor qaratishga harakat qilmoqda. Jamoa hujum chizigʻida oʻta oʻtkir va aniq harakat qilib, muxlislarga ishonchli oʻyin namoyish etdi. Shuningdek, himoya chizigʻining ishonchli oʻyini va kiritilgan «quruq» gol mavsumning qolgan qismi uchun muhim poydevor boʻlishi taʼkidlandi.

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida jamoaning oʻyin sifatiga alohida toʻxtalib oʻtildi. Taʼkidlanishicha, natijalar hozircha mavsum boshida kutgandek boʻlmaganiga qaramamay, koʻrsatilgan oʻyin sifati ijobiy dinamikadan dalolat beradi. Murabbiy oʻtgan mavsumdagiga nisbatan jamoaning taktik jihatdan oʻzgargani va yangi qirralari ochilib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi.

Derbi oldidagi xavotirlar

Hozirgi vaqtda barcha eʼtibor Bruno Fernandeshning tibbiy koʻrik natijalariga qaratilgan. Agar tajribali futbolchining jarohati jiddiy boʻlib chiqsa, bu Manchester Siti qarshi oʻyin oldidan jamoa uchun ogʻir yoʻqotish boʻlishi aniq. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi mavsumni bosqichma-bosqich davom ettirish va oʻyin sifatini yanada oshirish yoʻlidan ogʻishmasliklarini bildirishmoqda.

Manchester YunaytedBruno FernandeshChempionlar ligasiManchester derbisiFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Bugun, 14:44«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdiBugun, 14:37Deklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdiDeklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 13:50Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiCristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiBugun, 11:52Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaBugun, 11:08Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi