Niko Pas «Real»ga qaytish uchun bitta shart qo‘ydi: u zaxirada o‘tirishni istamaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid» klubi «Komo» safida to‘p surayotgan Niko Pasni qaytarish imkoniyatiga ega bo‘lsa-da, argentinalik yarimhimoyachi asosiy tarkibda muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish shartini qo‘ymoqda.
- Futbolchi zaxirada qolishni istamaydi va kelajagi borasidagi qarorda maydondagi roli hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlamoqda.
- Ayni paytda Niko Pasga «Manchester Yunayted» klubi ham qiziqish bildirmoqda.
«Real Madrid» «Komo»da o‘zini ko‘rsatayotgan argentinalik yarimhimoyachi Niko Pasni yana jamoaga qaytarishni rejalashtirmoqda. Biroq madridliklarning iqtidorli futbolchiga nisbatan rejalari uning qarorini belgilab bermasligi mumkin. Pas «Real»ga qaytish uchun asosiy tarkibda muntazam o‘ynash imkoniyatiga ishonch hosil qilishni istaydi.
Madrid klubi yosh futbolchining salohiyatini yaxshi biladi va uni yana o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatiga ega. Ammo Niko Pas uchun faqat «Real» futbolkasida o‘ynashning o‘zi yetarli emas. Uning kelajagi borasidagi qarorda maydondagi roli va muntazam o‘yin amaliyoti muhim o‘rin tutmoqda.
El Debate nashri xabar berishicha, argentinalik yarimhimoyachi «Real»ga qaytishdan oldin asosiy tarkibdagi o‘rni masalasiga aniqlik kiritishni xohlaydi. U doimiy ravishda zaxirada qoladigan futbolchi maqomida bo‘lishni istamaydi.
Niko Pas «Real»da o‘yin amaliyotini talab qilmoqda
Pasning pozitsiyasi tushunarli: u faoliyatining muhim bosqichida muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishni istaydi. Katta klubga qaytish, sovrinlar uchun kurashish va yuqori darajadagi futbolda ishtirok etish jozibali bo‘lsa-da, futbolchi uchun maydondagi ishtiroki ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Agar «Real» uni qayta sotib olib, asosan zaxirada saqlashni rejalashtirsa, bunday ssenariy Niko Pasning maqsadlariga mos kelmasligi mumkin. Shu bois argentinalik futbolchi madridliklar bilan ehtimoliy kelishuvda o‘zining jamoadagi roliga alohida e’tibor qaratmoqda.
«Real»da Pasni qaytarish imkoniyati bor, ammo raqib ham paydo bo‘ldi
Ma’lumotlarga ko‘ra, «Real Madrid»da Niko Pasni «Komo»dan qayta sotib olish bo‘yicha ustuvor huquq mavjud. Bu madridliklarga futbolchining kelajagi masalasida muhim imkoniyat beradi.
Biroq bunday huquqning mavjudligi transfer albatta amalga oshishini anglatmaydi. Futbolchining shaxsiy xohishi, jamoadagi ehtimoliy roli va boshqa klublarning qiziqishi ham jarayonga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Niko Pasga «Manchester Yunayted» ham qiziqish bildirmoqda. Angliya klubining ehtimoliy ishtiroki argentinalik yarimhimoyachining kelajagi borasidagi vaziyatni yanada qiziqarli qilishi mumkin.
Hozircha Pasning «Real»ga qaytishi yoki boshqa klubni tanlashi bo‘yicha rasmiy qaror e’lon qilinmagan. Ammo bir jihat aniq: argentinalik futbolchi kelajagini belgilashda klub nomi yoki mavqeidan ko‘ra, maydonda qanchalik muhim rol o‘ynashiga ko‘proq ahamiyat bermoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…