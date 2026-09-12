Bruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqda
Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Karrik Chempionlar ligasi doirasidagi Sabah FKga qarshi oʻyinda sardor Bruno Fernandeshni toʻqson daqiqa davomida maydonda qoldirgani sabablarini tushuntirib berdi. Old Traffordda kechgan bahsdan soʻng portugaliyalik yarim himoyachining oqsoqlanib ketayotgani aks etgan videolar muxlislarda jiddiy xavotir uygʻotdi va oldinda turgan Manchester Siti bilan derbi oldidan bosh murabbiy zimmasidagi masʼuliyatni yanada oshirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, joriy mavsum boshlanishidan buyon oʻta tigʻiz taqvimda harakat qilayotgan 32 yoshli Fernandesh Manchester Yunaytedning dastlabki toʻrtta uchrashuvining har bir daqiqasida maydonda harakat qilgan. Ushbu qisqa vaqt oraligʻida u oʻz hisobiga toʻrta gol yozdirib ulgurdi, jumladan, Sabah FK ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi yirik gʻalabada ham muhim golga mualliflik qildi. Biroq, bunday ogʻir yuklama futbolchining jismoniy holatiga taʼsir qilmay qolmadi.
Maykl Karrikning tushuntirishi va tarkib muammolariUchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Maykl Karrik murabbiylar shtabi tarkibda rotatsiya qilishni rejalashtirganini, biroq oʻyin jarayoni va maydondagi vaziyat Fernandeshni oxirigacha qoldirishni taqozo etganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoada mavjud beshta almashtirish imkoniyati cheklangani hamda ikkinchi boʻlimdagi taktik ehtiyojlar tufayli aynan shunday qarorga kelingan.
"Bizda faqat beshta almashtirish imkoniyati bor edi va maʼlum qarorlarni qabul qilishimizga toʻgʻri keldi", — deydi Karrik. Murabbiy oʻz sardorining juda koʻp oʻynayotganini va unga hordiq chiqarish zarurligini yaxshi tushunishini, kelgusida murabbiylar shtabi tarkib imkoniyatlaridan kelib chiqib bu yuklamani taqsimlash ustida ishlayotganini qoʻshimcha qildi.
Manchester derbisi oldidagi yoʻqotishlarSabah FKga qarshi bahsda Fernandeshning holatidan tashqari, himoya chizigʻidagi muammolar ham jamoani tashvishga solmoqda. Xususan, Lyuk Shou ushbu uchrashuv qaydnomasiga kiritilmadi va uning boʻlajak Manchester Siti qarshisidagi bahsda maydonga tusha olishi soʻroq ostida qolmoqda.
Karrik Angliya terma jamoasi aʼzosining holati boʻyicha ehtiyotkorona fikr bildirib, oʻyingacha uni asrashga harakat qilishganini va tavakkal qilishni istamashganini taʼkidladi. Himoyachining soʻnggi kunlardagi tiklanish jarayoni va jismoniy holati derbi kuni aniq boʻlishi kutilmoqda. Qizil iblislar uchun shaharliklarga qarshi oʻyin oldidan barqarorlikni saqlash va futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini muvozanatda ushlab turish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…