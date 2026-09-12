Bruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqda

·48·Sport
Bruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqda

Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Karrik Chempionlar ligasi doirasidagi Sabah FKga qarshi oʻyinda sardor Bruno Fernandeshni toʻqson daqiqa davomida maydonda qoldirgani sabablarini tushuntirib berdi. Old Traffordda kechgan bahsdan soʻng portugaliyalik yarim himoyachining oqsoqlanib ketayotgani aks etgan videolar muxlislarda jiddiy xavotir uygʻotdi va oldinda turgan Manchester Siti bilan derbi oldidan bosh murabbiy zimmasidagi masʼuliyatni yanada oshirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, joriy mavsum boshlanishidan buyon oʻta tigʻiz taqvimda harakat qilayotgan 32 yoshli Fernandesh Manchester Yunaytedning dastlabki toʻrtta uchrashuvining har bir daqiqasida maydonda harakat qilgan. Ushbu qisqa vaqt oraligʻida u oʻz hisobiga toʻrta gol yozdirib ulgurdi, jumladan, Sabah FK ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi yirik gʻalabada ham muhim golga mualliflik qildi. Biroq, bunday ogʻir yuklama futbolchining jismoniy holatiga taʼsir qilmay qolmadi.

Maykl Karrikning tushuntirishi va tarkib muammolari

Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Maykl Karrik murabbiylar shtabi tarkibda rotatsiya qilishni rejalashtirganini, biroq oʻyin jarayoni va maydondagi vaziyat Fernandeshni oxirigacha qoldirishni taqozo etganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoada mavjud beshta almashtirish imkoniyati cheklangani hamda ikkinchi boʻlimdagi taktik ehtiyojlar tufayli aynan shunday qarorga kelingan.

"Bizda faqat beshta almashtirish imkoniyati bor edi va maʼlum qarorlarni qabul qilishimizga toʻgʻri keldi", — deydi Karrik. Murabbiy oʻz sardorining juda koʻp oʻynayotganini va unga hordiq chiqarish zarurligini yaxshi tushunishini, kelgusida murabbiylar shtabi tarkib imkoniyatlaridan kelib chiqib bu yuklamani taqsimlash ustida ishlayotganini qoʻshimcha qildi.

Manchester derbisi oldidagi yoʻqotishlar

Sabah FKga qarshi bahsda Fernandeshning holatidan tashqari, himoya chizigʻidagi muammolar ham jamoani tashvishga solmoqda. Xususan, Lyuk Shou ushbu uchrashuv qaydnomasiga kiritilmadi va uning boʻlajak Manchester Siti qarshisidagi bahsda maydonga tusha olishi soʻroq ostida qolmoqda.

Karrik Angliya terma jamoasi aʼzosining holati boʻyicha ehtiyotkorona fikr bildirib, oʻyingacha uni asrashga harakat qilishganini va tavakkal qilishni istamashganini taʼkidladi. Himoyachining soʻnggi kunlardagi tiklanish jarayoni va jismoniy holati derbi kuni aniq boʻlishi kutilmoqda. Qizil iblislar uchun shaharliklarga qarshi oʻyin oldidan barqarorlikni saqlash va futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini muvozanatda ushlab turish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Manchester YunaytedBruno FernandesMaykl KarrikChempionlar ligasiAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiBugun, 15:12Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Bugun, 14:10Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiBugun, 12:15Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiBugun, 11:51Kilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiKilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiBugun, 11:33Xabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiXabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi