Dani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqda

·29·Sport
Dani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqda

Italiyaning Komo klubi oʻz tarixidagi ilk Chempionlar ligasi mavsumi oldidan tarkibni kuchaytirish maqsadida Dani Carvajal nomzodini koʻrib chiqmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Cesc Fabregas tajribali himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish orqali himoya chizigʻini mustahkamlamoqchi. Dani Carvajal Real Madrid bilan xayrlashishini eʻlon qilganidan soʻng, unga bir qator xorijiy klublardan takliflar tushmoqda, biroq Komo unga Yevropaning eng nufuzli turnirida qatnashish imkoniyatini taklif qilishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fabregas nafaqat faxriy futbolchilarni, balki Real Madrid akademiyasining iqtidorli yoshlarini ham nishonga olgan. Xususan, hujumchi Gonzalo Garcia va yarim himoyachi Cesar Palacios klubning asosiy transfer maqsadlari qatoriga kirdi. Komo rahbariyati ushbu yosh futbolchilar orqali jamoaning kelajagini qurishni va hujum salohiyatini oshirishni rejalashtirmoqda. Gonzalo Garcia oʻtgan mavsumda kam oʻyin amaliyotiga ega boʻlganiga qaramay, samarali natijalar koʻrsatgan edi.

Klubning ushbu transfer strategiyasi Nico Pazning jamoadan ketishi ehtimoli bilan ham bogʻliq. Xabarlarga koʻra, Nico Paz yana Real Madrid safiga qaytishi mumkin, bu esa Komo yarim himoyasida katta boʻshliqni yuzaga keltiradi. Shu sababli, Fabregas yosh iqtidorlar va Dani Carvajal kabi gʻoliblik tajribasiga ega oʻyinchilar oʻrtasida muvozanat oʻrnatishga harakat qilmoqda.

Komo Gonzalo Garcia transferi boʻyicha muzokaralarda narxni tushirish uchun Real Madridga keyingi sotuvdan ulush yoki qayta sotib olish huquqini taklif qilishi kutilmoqda. Italiya klubi Chempionlar ligasi talablariga javob beradigan raqobatbardosh tarkib shakllantirish yoʻlida faol ish olib bormoqda.

Dani CarvajalReal MadridKomoCesc FabregasChempionlar Ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariMilan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariBugun, 11:58Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiOusmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiBugun, 11:17«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordi«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordiBugun, 11:10«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdiBugun, 11:01Miroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiMiroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...