Dani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqda
Italiyaning Komo klubi oʻz tarixidagi ilk Chempionlar ligasi mavsumi oldidan tarkibni kuchaytirish maqsadida Dani Carvajal nomzodini koʻrib chiqmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Cesc Fabregas tajribali himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish orqali himoya chizigʻini mustahkamlamoqchi. Dani Carvajal Real Madrid bilan xayrlashishini eʻlon qilganidan soʻng, unga bir qator xorijiy klublardan takliflar tushmoqda, biroq Komo unga Yevropaning eng nufuzli turnirida qatnashish imkoniyatini taklif qilishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fabregas nafaqat faxriy futbolchilarni, balki Real Madrid akademiyasining iqtidorli yoshlarini ham nishonga olgan. Xususan, hujumchi Gonzalo Garcia va yarim himoyachi Cesar Palacios klubning asosiy transfer maqsadlari qatoriga kirdi. Komo rahbariyati ushbu yosh futbolchilar orqali jamoaning kelajagini qurishni va hujum salohiyatini oshirishni rejalashtirmoqda. Gonzalo Garcia oʻtgan mavsumda kam oʻyin amaliyotiga ega boʻlganiga qaramay, samarali natijalar koʻrsatgan edi.
Klubning ushbu transfer strategiyasi Nico Pazning jamoadan ketishi ehtimoli bilan ham bogʻliq. Xabarlarga koʻra, Nico Paz yana Real Madrid safiga qaytishi mumkin, bu esa Komo yarim himoyasida katta boʻshliqni yuzaga keltiradi. Shu sababli, Fabregas yosh iqtidorlar va Dani Carvajal kabi gʻoliblik tajribasiga ega oʻyinchilar oʻrtasida muvozanat oʻrnatishga harakat qilmoqda.
Komo Gonzalo Garcia transferi boʻyicha muzokaralarda narxni tushirish uchun Real Madridga keyingi sotuvdan ulush yoki qayta sotib olish huquqini taklif qilishi kutilmoqda. Italiya klubi Chempionlar ligasi talablariga javob beradigan raqobatbardosh tarkib shakllantirish yoʻlida faol ish olib bormoqda.
…