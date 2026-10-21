Betis — Feyenoord: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Betis — Feyenoord uchrashuvi 22 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Betis boshlang‘ich tarkibi: 1. Vales A., 7. Antoni, 5. Bartra M., 2. Belerin E., 10. Ezzalzuli A., 8. Fornals P., 11. Garsiya F., 22. Isko (kapitan), 4. Natan, 19. Perrott T., 21. Roka M.
Betis zaxiradagilari: 6. Bernal F., 25. Sebalos D., 13. Konde D., 18. Deossa N., 15. Fidalgo A., 16. Gomes V., 3. Lorente D., 20. Lo Selso Dj., 27. Morante X., 12. Ortis A., 17. Rikelme R., 24. Ruibal A.
Betis bosh murabbiyi: Pellegrini M.
Feyenoord boshlang‘ich tarkibi: 1. Ernst T., 23. Haj Mussa A., 16. Lopes X., 35. Marmol M., 19. Nacho, 26. Rid G., 6. Sent-Jyust J., 28. Targ‘allin O., 10. Valente L. (kapitan), 34. Vanxutte S., 8. Zexiyel G.
Feyenoord zaxiradagilari: 11. Borjes G., 39. Bossin L., 20. Deyl M., 27. Diarra G., 33. Kastenmayer F., 24. Kraayeveld T., 57. Sxaken J., 14. Steyn S., 22. van den Elsxaut T., 4. Vatanabe T., 32. Vessels T.
Feyenoord bosh murabbiyi: van Bronkxorst G.
Izohlar 0
…