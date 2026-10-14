Betis — FK Portu: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Betis — FK Portu uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Betis boshlang‘ich tarkibi: 1. Vales A., 12. Ortis A., 5. Bartra M., 4. Natan, 11. Garsiya F., 21. Roka M., 18. Deossa N., 7. Antoni, 22. Isko (kapitan), 10. Ezzalzuli A., 19. Perrott T.
Betis zaxiradagilari: 2. Belerin E., 6. Bernal F., 25. Sebalos D., 13. Konde D., 15. Fidalgo A., 8. Fornals P., 16. Gomes V., 9. Ernandes K., 3. Lorente D., 20. Lo Selso Dj., 27. Morante X., 17. Rikelme R.
Betis bosh murabbiyi: Pellegrini M.
FK Portu boshlang‘ich tarkibi: 99. Koshta D. (kapitan), 52. Fernandesh M., 13. Rosario P., 4. Kivyor Ya., 74. Moura F., 8. Froxoldt V., 22. Varela A., 10. Veyga G., 17. Sayns B., 19. Andre Silva, 11. Pepe.
FK Portu zaxiradagilari: 14. Klaudio Ramos, 20. Koshta A., 42. Fofana S., 29. Ximenes S., 64. Gomesh L., 16. Xvan In-Bom, 18. Peres N., 77. Pitushevski O., 9. Samu, 33. Souza, 92. Teysheyra J., 12. Zaydu.
FK Portu bosh murabbiyi: Faroli F.
Izohlar 0
…