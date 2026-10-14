Betis — FK Portu: tarkiblar va jonli matn

·36·Sport
Betis — FK Portu: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi BetisFK Portu uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Betis boshlang‘ich tarkibi: 1. Vales A., 12. Ortis A., 5. Bartra M., 4. Natan, 11. Garsiya F., 21. Roka M., 18. Deossa N., 7. Antoni, 22. Isko (kapitan), 10. Ezzalzuli A., 19. Perrott T.

Betis zaxiradagilari: 2. Belerin E., 6. Bernal F., 25. Sebalos D., 13. Konde D., 15. Fidalgo A., 8. Fornals P., 16. Gomes V., 9. Ernandes K., 3. Lorente D., 20. Lo Selso Dj., 27. Morante X., 17. Rikelme R.

Betis bosh murabbiyi: Pellegrini M.

FK Portu boshlang‘ich tarkibi: 99. Koshta D. (kapitan), 52. Fernandesh M., 13. Rosario P., 4. Kivyor Ya., 74. Moura F., 8. Froxoldt V., 22. Varela A., 10. Veyga G., 17. Sayns B., 19. Andre Silva, 11. Pepe.

FK Portu zaxiradagilari: 14. Klaudio Ramos, 20. Koshta A., 42. Fofana S., 29. Ximenes S., 64. Gomesh L., 16. Xvan In-Bom, 18. Peres N., 77. Pitushevski O., 9. Samu, 33. Souza, 92. Teysheyra J., 12. Zaydu.

FK Portu bosh murabbiyi: Faroli F.

Jonli reportaj JONLI
11
Darvozabon bu vaziyatda xavotir olishiga hojat yo‘q. Antoni (Betis) aniqlik evaziga kuchga urg‘u berdi va shu sababli uning zarbasi o‘ng ustundan anchagina chetga o‘tib ketdi.
11
Andre Silva (FK Portu) darvoza oldi chizig‘i ichida qaytgan to‘pni boshi bilan darvozaga yo‘llash uchun qulay imkoniyatga ega bo‘ldi, ammo uning zarbasi aniq chiqmadi va to‘p darvoza to‘siniga tegib, maydonni tark etdi.
10
Andre Silva (FK Portu) qaytgan to‘pga ega chiqdi va zarba berdi, ammo urinish to‘sib qolindi.
8
Betis qisqa va aniq paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
7
Kleman Tyurpen Andre Silvaning (Portu) qo‘pol o‘yiniga befarq qaray olmadi va hushtagini chaldi.
7
Gabri Veyga (FK Portu) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo uning urinishi to‘sib qolindi.
6
Alan Varela (FK Portu) jarima maydonchasi ichida bo‘sh turgan sherigini topishga urindi, ammo Alvaro Vales darvoza chizig‘idan chiqib, to‘pni uzoqlashtirdi.
5
Abde Ezzalzuli (Betis) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
3
Kleman Tyurpen Martim Fernandes (Portu) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatgani uchun hushtak chaldi va fol qayd etdi.
3
XAVFLI VAZIYAT! Isko ajoyib pas bilan Mark Rokani (Betis) topdi, ammo u darvozani nishonga ola bilmadi, jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi!
3
Isko (Betis) to‘pni o‘yinga kiritish uchun yaqinlashdi.
2
Abde Ezzalzuli (Betis) ulkan imkoniyatni ko‘kka sovurdi! U ajoyib yakkaxon harakatdan so‘ng jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘llaganida muxlislar allaqachon golni nishonlashni boshlashgan edi. To‘p darvozaning pastki o‘ng burchagi tomon yo‘naldi, ammo Diogu Koshta muhim seyvni amalga oshirdi!
1
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
00:01
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. To‘pni o‘yinga Betis kiritib beradi.
00:00
Bugungi o‘yinning bosh hakami Kleman Tyurpen bo‘ladi.
00:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va barcha eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
BetisFK PortuChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdi18 sentabr 06:11Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06"Real Madrid" "Betis" bilan durang o'ynab chempionlikdan deyarli mahrum bo'ldi"Real Madrid" "Betis" bilan durang o'ynab chempionlikdan deyarli mahrum bo'ldi25 aprel 14:33«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi5 sentabr 07:48«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi9 sentabr 02:06«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi5 sentabr 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...