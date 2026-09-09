«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi
Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining 1-tur bahslari qizg‘in pallaga kirdi. Musobaqaning eng asosiy da’vogarlaridan biri hisoblangan Kataloniyaning «Barselona» klubi o‘z maydonida Niderlandiyaning nomdor jamoasi «Feyenoord»ni qabul qilmoqda. Bahs starti arafasida har ikki jamoa murabbiylar shtabi ushbu shiddatli qarama-qarshilikni dastlabki daqiqalardan boshlaydigan asosiy tarkib futbolchilari ro‘yxatini rasman oshkor qildi. Kataloniyaliklarning bu safargi tarkibi o‘zgacha hujumkor ko‘rinish olgan bo‘lib, muxlislar e’tiborini maydondagi bir qator yorqin ijrochilar jalb etmoqda. Xo‘sh, «Barselona» bosh murabbiyi qanday taktik sxemani tanladi, «Feyenoord» safida kimlar asosiy kuch sifatida maydonga tushadi va muhim uchrashuv qachon boshlanadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — har ikkala jamoaning to‘liq boshlang‘ich tarkiblari va bahsning boshlanish vaqti bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
«Barselona»ning shiddatli tarkibi: Hujumda yorqin trio
Kataloniya jamoasi o‘z muxlislari qarshisida maksimal darajada tajovuzkor futbol namoyish etishga qaror qilgan:
Ishonchli mudofaa chizig‘i: Darvozani Joan Garsiya qo‘riqlaydi, himoya markazida esa yosh iste’dod Pau Kubarsi hamda Andreas Kristensen tandemi joy oldi; qanotlarni Jyul Kunde va Joau Kanselu nazorat qiladi;
Mahoratli markaz: Yarimhimoya markazida muvozanatni Rodri ushlab turadi, hujumlarni tashkil etish va kreativlik esa Pedri hamda Dani Olmo zimmasiga yuklatilgan;
Yondiruvchi hujum chizig‘i: Raqib himoyasini yorib o‘tish vazifasi tezkor Karim Adeyemi, jamoa sardorlaridan biri Rafinya va yosh superyulduz Lamin Yamalga topshirildi.
«Chempionlar ligasidagi har bir tur katta mas’uliyat talab qiladi. "Barselona" o‘z maydonidagi ilk o‘yindanoq ishonchli g‘alaba bilan start olishni maqsad qilgan», — deya qayd etmoqda sport sharhlovchilari.
«Feyenoord»ning qarshi zarbaga asoslangan rejasi
Rotterdamliklar Kataloniya safaridan ochko bilan qaytish uchun eng tajribali va kurashchan tarkibini safga tortdi:
Mustahkam mudofaa bloki: Darvozabon Ernst boshchiligidagi himoya chizig‘ida Rid, Vatanabe, Sen-Jyust va Marmol mezbonlarning shiddatli bosimini to‘xtatishga harakat qiladi;
Jang maydoniga aylanuvchi yarimhimoya: Lopes, Zexiel va Vanxautte maydon markazida kataloniyaliklarning to‘p nazoratini buzish uchun bor kuchlarini ishga solishadi;
Tezkor qarshi hujumlar: Hujum uchligida Ferri, Valente va Mussa qarshi hujumlar paytida mezbonlar mudofaasidagi bo‘shliqlardan unumli foydalanishni rejalashtirgan.
Jamoalarning rasmiy boshlang‘ich tarkiblari
Ko‘pchilik o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — YECHLning ushbu kutilgan to‘qnashuvi qaysi vaqtda start olishi hamda tomonlarning to‘liq protokolidir. Eng muhim xulosa shundaki, Yevropa Chempionlar ligasi 1-turidan o‘rin olgan mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:45 da boshlanishi rasman belgilangan. Maydonga tushadigan rasmiy 11 taliklar quyidagicha:
«Barselona»: Joan Garsiya, Jyul Kunde, Andreas Kristensen, Pau Kubarsi, Joau Kanselu, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Rafinya, Lamin Yamal;
«Feyenoord»: Ernst, Rid, Vatanabe, Sen-Jyust, Marmol, Lopes, Zexiel, Vanxautte, Ferri, Valente, Mussa.
Sizningcha, «Barselona» Lamin Yamal va Rafinya boshchiligidagi kuchli hujum triosi bilan «Feyenoord» darvozasiga nechta gol ura oladi? Niderlandiya klubi Kataloniyada sensatsiya ko‘rsatishga qodirmi? O‘z hisob va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yevrokuboklarning ushbu qaynoq to‘qnashuvi tafsilotlarini futbol ixlosmandlariga ulashing!
…