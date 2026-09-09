«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi

·132·Sport
«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi

Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining 1-tur bahslari qizg‘in pallaga kirdi. Musobaqaning eng asosiy da’vogarlaridan biri hisoblangan Kataloniyaning «Barselona» klubi o‘z maydonida Niderlandiyaning nomdor jamoasi «Feyenoord»ni qabul qilmoqda. Bahs starti arafasida har ikki jamoa murabbiylar shtabi ushbu shiddatli qarama-qarshilikni dastlabki daqiqalardan boshlaydigan asosiy tarkib futbolchilari ro‘yxatini rasman oshkor qildi. Kataloniyaliklarning bu safargi tarkibi o‘zgacha hujumkor ko‘rinish olgan bo‘lib, muxlislar e’tiborini maydondagi bir qator yorqin ijrochilar jalb etmoqda. Xo‘sh, «Barselona» bosh murabbiyi qanday taktik sxemani tanladi, «Feyenoord» safida kimlar asosiy kuch sifatida maydonga tushadi va muhim uchrashuv qachon boshlanadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — har ikkala jamoaning to‘liq boshlang‘ich tarkiblari va bahsning boshlanish vaqti bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

«Barselona»ning shiddatli tarkibi: Hujumda yorqin trio

Kataloniya jamoasi o‘z muxlislari qarshisida maksimal darajada tajovuzkor futbol namoyish etishga qaror qilgan:

  • Ishonchli mudofaa chizig‘i: Darvozani Joan Garsiya qo‘riqlaydi, himoya markazida esa yosh iste’dod Pau Kubarsi hamda Andreas Kristensen tandemi joy oldi; qanotlarni Jyul Kunde va Joau Kanselu nazorat qiladi;

  • Mahoratli markaz: Yarimhimoya markazida muvozanatni Rodri ushlab turadi, hujumlarni tashkil etish va kreativlik esa Pedri hamda Dani Olmo zimmasiga yuklatilgan;

  • Yondiruvchi hujum chizig‘i: Raqib himoyasini yorib o‘tish vazifasi tezkor Karim Adeyemi, jamoa sardorlaridan biri Rafinya va yosh superyulduz Lamin Yamalga topshirildi.

«Chempionlar ligasidagi har bir tur katta mas’uliyat talab qiladi. "Barselona" o‘z maydonidagi ilk o‘yindanoq ishonchli g‘alaba bilan start olishni maqsad qilgan», — deya qayd etmoqda sport sharhlovchilari.

«Feyenoord»ning qarshi zarbaga asoslangan rejasi

Rotterdamliklar Kataloniya safaridan ochko bilan qaytish uchun eng tajribali va kurashchan tarkibini safga tortdi:

  • Mustahkam mudofaa bloki: Darvozabon Ernst boshchiligidagi himoya chizig‘ida Rid, Vatanabe, Sen-Jyust va Marmol mezbonlarning shiddatli bosimini to‘xtatishga harakat qiladi;

  • Jang maydoniga aylanuvchi yarimhimoya: Lopes, Zexiel va Vanxautte maydon markazida kataloniyaliklarning to‘p nazoratini buzish uchun bor kuchlarini ishga solishadi;

  • Tezkor qarshi hujumlar: Hujum uchligida Ferri, Valente va Mussa qarshi hujumlar paytida mezbonlar mudofaasidagi bo‘shliqlardan unumli foydalanishni rejalashtirgan.

Jamoalarning rasmiy boshlang‘ich tarkiblari

Ko‘pchilik o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — YECHLning ushbu kutilgan to‘qnashuvi qaysi vaqtda start olishi hamda tomonlarning to‘liq protokolidir. Eng muhim xulosa shundaki, Yevropa Chempionlar ligasi 1-turidan o‘rin olgan mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:45 da boshlanishi rasman belgilangan. Maydonga tushadigan rasmiy 11 taliklar quyidagicha:

  • «Barselona»: Joan Garsiya, Jyul Kunde, Andreas Kristensen, Pau Kubarsi, Joau Kanselu, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Rafinya, Lamin Yamal;

  • «Feyenoord»: Ernst, Rid, Vatanabe, Sen-Jyust, Marmol, Lopes, Zexiel, Vanxautte, Ferri, Valente, Mussa.

Sizningcha, «Barselona» Lamin Yamal va Rafinya boshchiligidagi kuchli hujum triosi bilan «Feyenoord» darvozasiga nechta gol ura oladi? Niderlandiya klubi Kataloniyada sensatsiya ko‘rsatishga qodirmi? O‘z hisob va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yevrokuboklarning ushbu qaynoq to‘qnashuvi tafsilotlarini futbol ixlosmandlariga ulashing!

BarselonaFeyenoordChempionlar ligiFutbolKataloniyaNiderlandiyaTo‘qnashuv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiQarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiBugun, 22:11«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reytingBugun, 21:49«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldiBugun, 21:29«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdiBugun, 21:08Mbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardiMbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 20:51Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Bugun, 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi