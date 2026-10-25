Selta Vigo — Betis: tarkiblar va jonli matn

·30·Sport
Selta Vigo — Betis: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi Selta VigoBetis uchrashuvi 25 oktyabr, 20:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Selta Vigo boshlang‘ich tarkibi: 13. Radu I., 3. Alonso M. (kapitan), 23. Alvares X., 11. Duran P., 14. Febas A., 22. Galan X., 16. Gonsales X., 18. Lago Y., 6. Moriba I., 20. Rodriges X., 17. Rueda X.

Selta Vigo bosh murabbiyi: Xiraldes K.

Betis boshlang‘ich tarkibi: 1. Vales A., 7. Antoni, 25. Sebalos D., 18. Deossa N., 10. Ezzalzuli A., 16. Gomes V., 22. Isko (kapitan), 3. Lorente D., 4. Natan, 12. Ortis A., 21. Roka M.

Betis bosh murabbiyi: Pellegrini M.

Jonli reportaj JONLI
7
Nelson Deossa (Betis) uzoq masofadan darvozabonni bezovta qila olmadi, uning zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Selta Vigo darvozadan zarba amalga oshiradi.
5
Betis yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun aniq va chiroyli paslar bilan o‘yin tashkil etmoqda.
2
Antoni (Betis) jarima maydonchasi ichiga pas uzatdi, ammo uning urinishi bartaraf etildi va to‘p uzoqlashtirildi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, bahsdan zavq oling!
20:16
O‘yinchilar maydonda va Betis o‘yinni boshlab beradi.
20:15
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Isidro Dias.
20:15
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
20:15
Bizning jonli matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Selta VigoBetisIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Selta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matnSelta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 18:11Betis — Barselona: tarkiblar va jonli matnBetis — Barselona: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:20Seltik — Selta Vigo: tarkiblar va jonli matnSeltik — Selta Vigo: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:58Selta Vigo — Yuventus: tarkiblar va jonli matnSelta Vigo — Yuventus: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48“Aston Villa” Oskar Mingesani erkin agent sifatida olmoqchi“Aston Villa” Oskar Mingesani erkin agent sifatida olmoqchi29 may 10:38Betis — Feyenoord: tarkiblar va jonli matnBetis — Feyenoord: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi