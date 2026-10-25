Selta Vigo — Betis: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Selta Vigo — Betis uchrashuvi 25 oktyabr, 20:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Selta Vigo boshlang‘ich tarkibi: 13. Radu I., 3. Alonso M. (kapitan), 23. Alvares X., 11. Duran P., 14. Febas A., 22. Galan X., 16. Gonsales X., 18. Lago Y., 6. Moriba I., 20. Rodriges X., 17. Rueda X.
Selta Vigo bosh murabbiyi: Xiraldes K.
Betis boshlang‘ich tarkibi: 1. Vales A., 7. Antoni, 25. Sebalos D., 18. Deossa N., 10. Ezzalzuli A., 16. Gomes V., 22. Isko (kapitan), 3. Lorente D., 4. Natan, 12. Ortis A., 21. Roka M.
Betis bosh murabbiyi: Pellegrini M.
Jonli reportaj JONLI
7
Nelson Deossa (Betis) uzoq masofadan darvozabonni bezovta qila olmadi, uning zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Selta Vigo darvozadan zarba amalga oshiradi.
5
Betis yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun aniq va chiroyli paslar bilan o‘yin tashkil etmoqda.
2
Antoni (Betis) jarima maydonchasi ichiga pas uzatdi, ammo uning urinishi bartaraf etildi va to‘p uzoqlashtirildi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, bahsdan zavq oling!
20:16
O‘yinchilar maydonda va Betis o‘yinni boshlab beradi.
20:15
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Isidro Dias.
20:15
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
20:15
Bizning jonli matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Izohlar 0
…