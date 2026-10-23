“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC sobiq vaqtinchalik chempioni Dastin Pore Ramazon Temirov va Loner Kavana o‘rtasidagi jangda o‘zbekistonlik sportchini haqiqiy maxluq deb atab, uning zarbalaridagi dahshatli kuchni alohida e’tirof etdi.
- Porening fikricha, Temirov jangda zarba qudrati bo‘yicha mutlaq ustunlikka ega bo‘lsa, Kavana himoyadan qarshi hujumga o‘tish va raqib xatolaridan foydalanishda mahoratli hisoblanadi.
Aralash jang san’ati (MMA) olamining eng taniqli vakillaridan biri, yengil vazn toifasida sobiq vaqtinchalik UFC chempioni Dastin Pore hamyurtimiz Ramazon Temirov hamda angliyalik Loner Kavana o‘rtasida kechadigan muhim to‘qnashuv yuzasidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Oktagon afsonasi o‘zbek jangchisining o‘ziga xos portlovchi kuchi, dahshatli nokautchilik salohiyati va raqibining taktik ustunliklarini batafsil tahlil qilib berdi.
«Har bir zarbasida dahshatli kuch bor»: Porening Temirov haqidagi e’tirofi
Dastin Pore o‘zbek sportchisining oktagondagi tajovuzkorligi va zarba kuchini alohida ajratib ko‘rsatdi:
«Haqiqiy maxluq»: «Shaxsan menga Kavananing harakatlari yoqadi, ammo narigi yigit — Ramazon Temirov haqiqiy maxluqning o‘zginasi;
Nokaut salohiyati: Uning yo‘llagan har bir zarbasida dahshatli, hayratlanarli kuch yashiringan. To‘qnashuvda zarba qudrati va og‘irligi bo‘yicha Temirov shubhasiz mutlaq ustunlikka ega bo‘ladi», — deya ta’kidladi Pore.
Kavananing qarshi taktikasi: Pore qanday kurash kutmoqda?
Amerikalik yulduz ingliz jangchisining imkoniyatlarini ham e’tibordan chetda qoldirmadi va uning asosiy qurollariga to‘xtaldi:
Masofa va himoya: Loner Kavana yaqin masofada zarbalardan juda ustalik bilan chap bera oladi;
Qarshi hujum va xatolar: U himoyadan qarshi hujumga tezkor o‘tib, aniq javob zarbalarini yo‘llashni va raqibini xato qilishga majburlashni yaxshi biladi.
Jang qachon bo‘lib o‘tadi?
Muxlislar katta qiziqish va intiqlik bilan kutayotgan mazkur qarama-qarshilik tafsilotlari:
Sana: 24 oktyabr;
Ahamiyati: Har ikki sportchining o‘ziga xos kuchli tomonlari va uslublar xilma-xilligi ushbu jangning kutilmagan ssenariyda o‘tishini kafolatlaydi.
Izohlar 0
…