“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida

·68·Sport
“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC sobiq vaqtinchalik chempioni Dastin Pore Ramazon Temirov va Loner Kavana o‘rtasidagi jangda o‘zbekistonlik sportchini haqiqiy maxluq deb atab, uning zarbalaridagi dahshatli kuchni alohida e’tirof etdi.
  • Porening fikricha, Temirov jangda zarba qudrati bo‘yicha mutlaq ustunlikka ega bo‘lsa, Kavana himoyadan qarshi hujumga o‘tish va raqib xatolaridan foydalanishda mahoratli hisoblanadi.

Aralash jang san’ati (MMA) olamining eng taniqli vakillaridan biri, yengil vazn toifasida sobiq vaqtinchalik UFC chempioni Dastin Pore hamyurtimiz Ramazon Temirov hamda angliyalik Loner Kavana o‘rtasida kechadigan muhim to‘qnashuv yuzasidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Oktagon afsonasi o‘zbek jangchisining o‘ziga xos portlovchi kuchi, dahshatli nokautchilik salohiyati va raqibining taktik ustunliklarini batafsil tahlil qilib berdi.

«Har bir zarbasida dahshatli kuch bor»: Porening Temirov haqidagi e’tirofi

Dastin Pore o‘zbek sportchisining oktagondagi tajovuzkorligi va zarba kuchini alohida ajratib ko‘rsatdi:

  • «Haqiqiy maxluq»: «Shaxsan menga Kavananing harakatlari yoqadi, ammo narigi yigit — Ramazon Temirov haqiqiy maxluqning o‘zginasi;

  • Nokaut salohiyati: Uning yo‘llagan har bir zarbasida dahshatli, hayratlanarli kuch yashiringan. To‘qnashuvda zarba qudrati va og‘irligi bo‘yicha Temirov shubhasiz mutlaq ustunlikka ega bo‘ladi», — deya ta’kidladi Pore.

Kavananing qarshi taktikasi: Pore qanday kurash kutmoqda?

Amerikalik yulduz ingliz jangchisining imkoniyatlarini ham e’tibordan chetda qoldirmadi va uning asosiy qurollariga to‘xtaldi:

  • Masofa va himoya: Loner Kavana yaqin masofada zarbalardan juda ustalik bilan chap bera oladi;

  • Qarshi hujum va xatolar: U himoyadan qarshi hujumga tezkor o‘tib, aniq javob zarbalarini yo‘llashni va raqibini xato qilishga majburlashni yaxshi biladi.

Jang qachon bo‘lib o‘tadi?

Muxlislar katta qiziqish va intiqlik bilan kutayotgan mazkur qarama-qarshilik tafsilotlari:

  • Sana: 24 oktyabr;

  • Ahamiyati: Har ikki sportchining o‘ziga xos kuchli tomonlari va uslublar xilma-xilligi ushbu jangning kutilmagan ssenariyda o‘tishini kafolatlaydi.

Ramazon TemirovDastin PoreUFCMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiUFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiBugun 09:37Jastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiJastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildi11 sentabr 07:58Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldi10 sentabr 08:06«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi19 sentabr 19:34Habib Nurmagomedov faoliyatidan keyingi holati haqida gapirdiHabib Nurmagomedov faoliyatidan keyingi holati haqida gapirdi6 iyun 16:27Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiRamazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladi21 avgust 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi