Ramazon Temirov yana doping nazoratidan o‘tdi: UFCdagi mag‘lubiyatdan keyingi qadam
UFCning o‘ta yengil vazn toifasidagi reytingida 10-o‘rinni egallab turgan o‘zbekistonlik jangchi Ramazon Temirov navbatdagi doping tekshiruvidan o‘tdi. Sportchi bu haqda ijtimoiy tarmoqda xabar berdi.
Temirov Instagram sahifasida doping nazorati bilan bog‘liq jarayondan lavha e’lon qildi. Biroq hozircha tekshiruv natijalari haqida ma’lumot berilmagan. Shu bois sportchining doping sinovidan o‘tgani uning tahlil natijalari manfiy chiqqanini anglatmaydi.
Ramazon Temirov uchun doping nazorati nega muhim?
Hamyurtimiz uchun bu kabi tekshiruvlar alohida ahamiyatga ega. Sababi, 2025 yilda uning organizmidan taqiqlangan modda aniqlangani ortidan jangchiga nisbatan diskvalifikatsiya jazosi qo‘llanilgan edi. Bu holat Temirovning faoliyatidagi jiddiy sinovlardan biri bo‘ldi.
Shundan keyin sportchining har bir doping nazoratidan o‘tishi muxlislar e’tiborini tortishi tabiiy. Ayniqsa, UFC reytingidagi o‘rnini saqlab qolish va yana yuqori natijalarga erishishni maqsad qilgan jangchi uchun doping qoidalariga qat’iy rioya qilish muhim hisoblanadi.
Temirov so‘nggi jangida mag‘lub bo‘lgandi
Ramazon Temirov oktagonga so‘nggi marta oktyabr oyida angliyalik Lone Kavanaga qarshi jangda ko‘tarilgandi. Ushbu bellashuv hamyurtimiz uchun omadsiz yakunlanib, Temirov raqibiga imkoniyatni boy berdi.
Endilikda o‘zbekistonlik jangchining keyingi rejalari, navbatdagi jangi va doping tekshiruvi natijalari muxlislar diqqat markazida bo‘ladi.
Temirov uchun oldinda muhim vazifa turibdi: so‘nggi mag‘lubiyatdan keyin yana kuchli qaytish, UFCdagi mavqeini mustahkamlash va muxlislar ishonchini oqlash. Bu yo‘lda sport natijalari bilan bir qatorda, doping nazoratidan muvaffaqiyatli o‘tish ham katta ahamiyat kasb etadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…