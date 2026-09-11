Jastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildi
Oktagon olamida ko‘pchilik uning karyerasi poyoniga yetdi deb hisoblagan, yoshi 37 ga yaqinlashgan jangchini hech kim mutlaq chempionlikka asosiy da’vogar sifatida ko‘rmayotgan edi. Biroq UFC tarixidagi eng shiddatli qahramonlardan biri — Jastin Getji iyun oyida o‘tkazilgan UFC Freedom 250 turnirida haqiqiy sensatsiya yaratdi: u ikki vazn toifasining 29 yoshli yengilmas yulduzi Iliya Topuriyani texnik nokaut evaziga taslim etib, 70 kg vazn toifasida UFC kamarini qaytarib oldi. Butun dunyoni hayratda qoldirgan ushbu to‘qnashuvdan so‘ng yangi chempion Topuriyaning zaif nuqtasini qanday topgani va uni oktagonda qanday «sindirgani» sirini ilk bor ochiqladi.
Xo‘sh, ispan-gruzin yulduzi zarbalar soni bo‘yicha ustunlik qilsa-da, nega jangni davom ettirishdan bosh tortdi, Getjining aqlli taymingi qanday ish berdi va bu qahramonona g‘alaba MMA tarixini qanday o‘zgartirdi?
Triumf va tubga qulash: Yengilmas chempionning taslim bo‘lishi
UFC Freedom 250 kechasi ikki sportchi karyerasida butunlay qarama-qarshi nuqtalarni belgilab berdi:
Texnik nokaut bilan g‘alaba: Amerikalik faxriy jangchi Iliya Topuriyaga qarshi kurashda raqibini shu darajada holdan toydirdiki, yakunda Topuriya olgan og‘ir jarohatlari sabab jangni davom ettirishdan bosh tortishga majbur bo‘ldi;
Kamarlarning qo‘ldan ketishi: Ikki vazn toifasida chempionlik maqomiga ega bo‘lgan 29 yoshli Topuriya faoliyatidagi eng og‘ir zarbani qabul qilib, kamarini boy berdi va uzoq muddatli tiklanish jarayoniga ketdi;
Zarbalar statistikasidagi paradoks: Hayratlanarlisi, aniq zarbalar soni bo‘yicha Topuriya oldinda edi — u 97 ta aniq zarba yo‘llagan bo‘lsa, Getji hisobida 91 ta zarba qayd etildi;
Mutlaq aniqlik va kuch: Shunga qaramay, amerikalik jangchining har bir javob zarbasi halokatli kuchga ega bo‘lib, Topuriyaning mudofaasini chilparchin qildi.
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Shubhalar, yosh va autsayder maqomi
Ushbu jangdan oldin ekspertlar va muxlislar Jastin Getjining imkoniyatlariga juda shubha bilan qarashayotgan edi:
«Qarigan jangchi» yorlig‘i: 37 yoshli Getjiga qarshi o‘zining gullagan davridagi, tezkor va o‘ta dadil Iliya Topuriya chiqayotgan edi va ko‘pchilik bu to‘qnashuv Getjining faoliyatidagi so‘nggi mudhish nuqta bo‘lishini taxmin qilgandi;
Topuriyaning mutlaq ishonchi: Raqiblarini bir chekkadan qulatib kelayotgan yosh chempion ushbu bahsda ham oson g‘alabaga erishishiga ishonchi komil edi;
Og‘ir janglardan charchagan tana: Yillar davomida qonli va og‘ir bahslarni boshidan kechirgan Jastin uchun bu oktagondagi o‘z nomini saqlab qolishning so‘nggi, hayot-mamot imtihoni edi.
Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: Oyoqlar ritmini buzgan daholik rejasi
Getjining oktagondagi g‘alabasi shunchaki kuch emas, balki mukammal hisob-kitob va yuksak aql mahsuli bo‘ldi:
«Bir xil ritmdagi oyoqlar»: Amerikalik chempion Topuriyaning harakatlanish uslubini to‘liq fosh qildi: u raqibning hech qachon oyoq ritmini o‘zgartirmasligini va yon tomonlarga harakatlanmay, faqat to‘g‘riga yoki orqaga yurishini aniqlagan;
Rejaning benuqson ijrosi: Getji va uning murabbiylar shtabi asosiy maqsadni Topuriyaning oyoq harakatini buzish va uni o‘z ritmidan chiqarishga qaratdi hamda bu strategiya to‘liq oqlandi;
Jarohatsiz yakunlangan urush: Mukammal tayming tufayli Getji raqibning kuchli hujumlaridan omon qolibgina qolmay, jangni deyarli jiddiy jarohatlarsiz, a’lo jismoniy holatda yakunladi.
«U oyoqlari ritmini hech qachon o‘zgartirmaydi. U yo oldinga, yoki orqaga harakatlanadi, yon tomonga harakatlanishini esa juda kam ko‘rasiz. Yakunda hamma gap uning oyoq harakatini to‘g‘ri hisoblab topishda edi. Reja uning ritmini buzish edi va biz buni uddaladik», — deya ta’kidladi Jastin Getji.
Afsonaning qayta tug‘ilishi va chempionlik marrasi
Jastin Getjining bu g‘alabasi sportda yosh va tashqi bosimlar insonning sindirilmas irodasi qarshisida ojiz ekanining yaqqol isboti bo‘ldi. Ko‘pchilik tomonidan hisobdan chiqarilgan jangchi qayta tug‘ilib, yengil vazn toifasida yana UFC chempionlik tojini kiydi. Topuriya uchun esa bu mag‘lubiyat oktagonda har qanday buyuk jangchi ham taktik xato tufayli tubga qulashi mumkinligini ko‘rsatgan og‘ir dars bo‘ldi.
Sizningcha, Jastin Getjining yoshi 37 ga yetgan bo‘lsa-da, yana chempionlikni qo‘lga kiritishi sportdagi haqiqiy qahramonlikmi? Iliya Topuriya jarohatlaridan so‘ng o‘z xatolarini to‘g‘rilab, avvalgi yengilmas holatiga qayta oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu tarixiy sensatsiya tahlilini barcha jang san’ati ixlosmandlariga ulashing!
…