Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Amerikalik grossmeyster Xikaru Nakamura jahon chempionligi uchun kechadigan bahsda o‘zbekistonlik Javohir Sindarovning amaldagi chempion Gukesh Dommaraju ustidan ishonchli g‘alaba qozonishini bashorat qildi.
- Nakamura ushbu qarama-qarshilikni 2013 yildagi Magnus Karlsen va Vishvanatan Anand o‘rtasidagi duelga qiyoslab, Sindarovning imkoniyatlarini yuqori baholadi.
Xalqaro shaxmat olami navbatdagi tarixiy to‘qnashuv arafasida turibdi. Jahon toji uchun kechadigan bahsda amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju va da’vogarlar turnirida sensatsion tarzda g‘olib chiqqan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov o‘zaro kuch sinashadi.
Mazkur muhim qarama-qarshilik oldidan amerikalik mashhur grossmeyster va tahlilchi Xikaru Nakamura Rook Review nashriga o‘z tahlilini taqdim etdi. Uning fikricha, bo‘lajak matchda hamyurtimiz yaqqol ustunlikka ega va uning muvaffaqiyati shaxmat tarixidagi eng yorqin chempionlik namoyishlaridan birini takrorlashi mumkin.
«Sindarov yutmasligini tasavvur qilish qiyin»: Karlsen — Anand dueli bilan qiyos
Nakamura o‘yinning eng ehtimoliy ssenariysini Magnus Karlsenning shaxmat taxtiga chiqishiga o‘xshatdi:
Ishonchli ustunlik: «Holatga xolis qarasam, Sindarov g‘alaba qozona olmasligini tasavvur qilishim qiyin. Albatta, tomoshabin sifatida teng kurashli, keskin o‘tadigan to‘qnashuvni ko‘rishni istardim, lekin real vaziyatdan kelib chiqsak, eng haqiqatga yaqin ssenariy — Sindarovning juda ishonchli g‘alabasi bo‘ladi;
2013 yilgi tarix takrori: Bu menga 2013 yildagi Magnus va Anand o‘rtasidagi bahsni eslatmoqda. O‘shanda Karlsen ikkinchi, oltinchi va o‘ninchi partiyalarda raqibini mag‘lub etib, o‘ta ishonchli tarzda chempion bo‘lgan edi. Menimcha, hozirgi duel uchun ham eng real variant aynan mana shu», — dedi Nakamura.
«Gukeshda keskin sakrash va o‘sish yo‘q»
Amerikalik grossmeyster amaldagi jahon chempioni Gukeshning hozirgi sport formasiga ham tanqidiy baho berdi:
Teng kurash imkoniyati: Nakamuraning fikricha, faqatgina bahs mutlaqo teng kechgan taqdirdagina Gukeshda psixologik ustunlik yuzaga kelishi mumkin;
O‘yin darajasidagi turg‘unlik: «Agar match haqiqatan teng o‘tsa, g‘olib bo‘lish ehtimoli Gukeshda yuqoriroq bo‘lardi. Ammo men bu to‘qnashuvning shu qadar teng kechishiga ishonmayman. So‘nggi bir yarim yil ichida Gukeshning o‘yinida keskin sakrash, kutilmaganda ancha yuqori darajada o‘ynay boshlaganini ko‘rsatadigan hech qanday belgi yoki o‘zgarishni ko‘rmadim», — deya ta’kidladi u.
Eslatib o‘tamiz, Javohir Sindarov da’vogarlar turnirida mutlaq g‘alaba qozonib, shaxmat toji uchun amaldagi chempion Gukesh Dommarajuga qarshi doska qarshisiga chiqish huquqini rasman qo‘lga kiritgan edi. Butun dunyo shaxmat ixlosmandlari kutayotgan mazkur jahon chempionati dueli yangi davrning eng keskin bahsi bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…