Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti

·17·Sport
Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Amerikalik grossmeyster Xikaru Nakamura jahon chempionligi uchun kechadigan bahsda o‘zbekistonlik Javohir Sindarovning amaldagi chempion Gukesh Dommaraju ustidan ishonchli g‘alaba qozonishini bashorat qildi.
  • Nakamura ushbu qarama-qarshilikni 2013 yildagi Magnus Karlsen va Vishvanatan Anand o‘rtasidagi duelga qiyoslab, Sindarovning imkoniyatlarini yuqori baholadi.

Xalqaro shaxmat olami navbatdagi tarixiy to‘qnashuv arafasida turibdi. Jahon toji uchun kechadigan bahsda amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju va da’vogarlar turnirida sensatsion tarzda g‘olib chiqqan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov o‘zaro kuch sinashadi.

Mazkur muhim qarama-qarshilik oldidan amerikalik mashhur grossmeyster va tahlilchi Xikaru Nakamura Rook Review nashriga o‘z tahlilini taqdim etdi. Uning fikricha, bo‘lajak matchda hamyurtimiz yaqqol ustunlikka ega va uning muvaffaqiyati shaxmat tarixidagi eng yorqin chempionlik namoyishlaridan birini takrorlashi mumkin.

«Sindarov yutmasligini tasavvur qilish qiyin»: Karlsen — Anand dueli bilan qiyos

Nakamura o‘yinning eng ehtimoliy ssenariysini Magnus Karlsenning shaxmat taxtiga chiqishiga o‘xshatdi:

  • Ishonchli ustunlik: «Holatga xolis qarasam, Sindarov g‘alaba qozona olmasligini tasavvur qilishim qiyin. Albatta, tomoshabin sifatida teng kurashli, keskin o‘tadigan to‘qnashuvni ko‘rishni istardim, lekin real vaziyatdan kelib chiqsak, eng haqiqatga yaqin ssenariy — Sindarovning juda ishonchli g‘alabasi bo‘ladi;

  • 2013 yilgi tarix takrori: Bu menga 2013 yildagi Magnus va Anand o‘rtasidagi bahsni eslatmoqda. O‘shanda Karlsen ikkinchi, oltinchi va o‘ninchi partiyalarda raqibini mag‘lub etib, o‘ta ishonchli tarzda chempion bo‘lgan edi. Menimcha, hozirgi duel uchun ham eng real variant aynan mana shu», — dedi Nakamura.

«Gukeshda keskin sakrash va o‘sish yo‘q»

Amerikalik grossmeyster amaldagi jahon chempioni Gukeshning hozirgi sport formasiga ham tanqidiy baho berdi:

  • Teng kurash imkoniyati: Nakamuraning fikricha, faqatgina bahs mutlaqo teng kechgan taqdirdagina Gukeshda psixologik ustunlik yuzaga kelishi mumkin;

  • O‘yin darajasidagi turg‘unlik: «Agar match haqiqatan teng o‘tsa, g‘olib bo‘lish ehtimoli Gukeshda yuqoriroq bo‘lardi. Ammo men bu to‘qnashuvning shu qadar teng kechishiga ishonmayman. So‘nggi bir yarim yil ichida Gukeshning o‘yinida keskin sakrash, kutilmaganda ancha yuqori darajada o‘ynay boshlaganini ko‘rsatadigan hech qanday belgi yoki o‘zgarishni ko‘rmadim», — deya ta’kidladi u.

Eslatib o‘tamiz, Javohir Sindarov da’vogarlar turnirida mutlaq g‘alaba qozonib, shaxmat toji uchun amaldagi chempion Gukesh Dommarajuga qarshi doska qarshisiga chiqish huquqini rasman qo‘lga kiritgan edi. Butun dunyo shaxmat ixlosmandlari kutayotgan mazkur jahon chempionati dueli yangi davrning eng keskin bahsi bo‘lishi kutilmoqda.

Javohir SindarovGukesh DommarajuXikaru NakamuraShaxmat bo‘yicha jahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?1 oktabr 10:29Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdiNakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi29 sentabr 08:59O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi almashdiO‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi almashdi3 iyun 13:35Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!20 iyun 19:39Nakamura Sindarovga nega «oson» yutqazdi? Amerikalik grossmeyster haqiqatni ochiqladiNakamura Sindarovga nega «oson» yutqazdi? Amerikalik grossmeyster haqiqatni ochiqladi24 avgust 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi