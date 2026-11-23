Bibisara Asaubayeva Jenevaga Javohir Sindarov uchun keldi: U nimalarni oshkor qildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonlik shaxmatchi Bibisara Asaubayeva Jenevaga jahon chempionligi uchun kurash olib boradigan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarovni qo‘llab-quvvatlash maqsadida keldi.
- Asaubayeva o‘zining Telegram-kanalida Shveysariyadagi rasmiy tadbirlar va shahar bo‘ylab sayrlardan olingan fotosuratlarni bo‘lishdi.
- Shuningdek, u hamrohi Muhiddinning fotograflik mahorati haqida hazilomuz fikrlar bildirdi.
Qozog‘istonlik mashhur shaxmatchi Bibisara Asaubayeva Jenevadagi kunlaridan fotosuratlar bilan bo‘lishdi. U bu yerga jahon chempionligi uchun kurash olib boradigan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarovni qo‘llab-quvvatlash uchun kelgan. Asaubayevaning shaxsiy qaydlari orasida esa bir hazilomuz e’tirof ham bor: u hamrohlaridan birini yaxshi fotograf bo‘lishga o‘rgata olmayapti.
Bibisara Jenevadan fotosuratlar e’lon qildi
Qozog‘iston ayollar terma jamoasi yetakchisi Bibisara Asaubayeva Jenevadagi ilk kunlari qanday o‘tayotgani haqida o‘zining Telegram-kanalida hikoya qildi.
Shaxmatchi bu safar Shveysariyaga shunchaki sayohat uchun emas, balki muhim sport voqeasida ishtirok etish va Javohir Sindarovni qo‘llab-quvvatlash maqsadida kelgan.
U rasmiy tadbirlar, turnir zali va shahar bo‘ylab sayrlardan olingan suratlarni obunachilariga taqdim etdi. Asaubayevaning aytishicha, jahon shaxmatining eng muhim to‘qnashuvlaridan biri oldidan kun tartibi juda tig‘iz.
«Jenevadagi dastlabki kunlar juda sermahsul o‘tdi. Turnir zaliga bordik, matbuot anjumani va ochilish marosimida ishtirok etdik. Do‘stlar bilan uchrashdik», — deb yozdi u.
«Muhiddinni suratga olish bilan qiynayapman»
Asaubayevaning postida muxlislar e’tiborini tortgan yana bir jihat — uning hazilomuz e’tirofi bo‘ldi.
Shaxmatchi hamrohlaridan biri Muhiddinning fotograflik mahoratini hazil bilan tanqid qildi. Uning so‘zlariga qaraganda, suratga olish jarayoni kutilganidek yaxshi chiqmayapti.
«Va, albatta, Muhiddinni suratga olish bilan qiynayapman, fotograf sifatidagi faoliyati unchalik yaxshi chiqmayapti», — deya hazil qildi Asaubayeva.
Shu tariqa, jahon chempionligi uchun katta kurash arafasidagi Jeneva safari shaxmatchilar uchun nafaqat rasmiy tadbirlar, balki do‘stlar davrasidagi samimiy lahzalar bilan ham esda qolmoqda.
Javohir Sindarovni qanday muhim bahs kutmoqda?
Jenevada 24 noyabrdan 12 dekabrga qadar shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi uchun asosiy bahs bo‘lib o‘tadi. O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan kuch sinashadi.
Raqiblar klassik shaxmat bo‘yicha 14 partiya o‘tkazadi. Jahon chempioni nomiga ega bo‘lish uchun shaxmatchilardan biri 7,5 ochko to‘plashi kerak. Agar asosiy bahsda bu natija qayd etilmasa, g‘olibni aniqlash uchun qo‘shimcha tay-breyk o‘tkazilishi mumkin.
Sindarov uchun bu faoliyatidagi eng muhim sinovlardan biri bo‘ladi. Uning yonida nafaqat o‘zbekistonlik muxlislar, balki xalqaro shaxmat jamoatchiligining vakillari ham bo‘lishi e’tiborga molik. Bibisara Asaubayevaning Jenevaga kelib, hamyurti bo‘lmagan shaxmatchini qo‘llab-quvvatlashi ham sportdagi do‘stlik va hurmatning yorqin namunasidir.
Endi butun shaxmat olami Sindarov va Gukesh o‘rtasidagi tarixiy to‘qnashuvni kutmoqda. Jenevadagi har bir partiya nafaqat ikki grossmeysterning mahoratini, balki ularning ruhiy barqarorligi va chempionlikka bo‘lgan intilishini ham sinovdan o‘tkazadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…