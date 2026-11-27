Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju uchinchi partiyada ham murosa ko‘chasini tanladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jeneva shahrida o‘tayotgan jahon chempionligi uchun bahsning uchinchi partiyasida Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju yana durang qayd etdi.
- Oq donalarda harakat qilgan o‘zbekistonlik grossmeyster tashabbusni qo‘lga olishga uringan bo‘lsa-da, 60-yurishga kelib tomonlar murosa ko‘chasini tanladi.
- Uchta durangdan so‘ng umumiy hisob 1,5:1,5 ko‘rinishini oldi.
- To‘rtinchi partiya 28 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadi.
Shveysariyaning Jeneva shahrida shaxmat bo‘yicha jahon toji uchun kechayotgan shiddatli qarama-qarshilikning uchinchi partiyasi ham murosasiz va teng kurashlar ostida o‘tdi. 26 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan bahsda o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan ketma-ket uchinchi durangni qayd etdi.
Uchinchi partiya tafsilotlari: 60-yurishdagi tenglik
Oq donalar ustunligi va himoya: Bahsni oq donalarda boshlagan Sindarov o‘yin davomida tashabbusni qo‘lga olishga urindi, biroq amaldagi chempion mustahkam himoyalandi.
O‘yin yakuni: 60-yurishga kelib taxtadagi vaziyat uch marta takrorlangani sababli tomonlar durangga imzo chekishdi. Shu tariqa, uch partiyadan so‘ng uchrashuvdagi umumiy hisob 1,5:1,5 ko‘rinishiga keldi (matnda texnik jihatdan «ikki partiyadan so‘ng» deb ketgan bo‘lsa-da, 3 ta durangdan keyingi umumiy hisob 1,5:1,5 ni tashkil etadi).
Navbatdagi partiya va musobaqa reglamenti
Chempionlik matchining to‘rtinchi partiyasi 28 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da start oladi.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va shartlar
Joriy umumiy hisob
Javohir Sindarov 1,5 : 1,5 Gukesh Dommaraju (3 ta durang)
4-partiya vaqti
28 noyabr, soat 19:00 (Toshkent vaqti bilan)
Match formati
Klassik vaqt nazorati ostida 14 tagacha partiya
G‘alaba sharti
7,5 ochko to‘plash (hisob 7:7 bo‘lib qolsa, g‘olib tay-breykda aniqlanadi)
Umumiy mukofot jamg‘armasi
2,5 million dollar
Mukofot taqsimoti
Har bir klassik g‘alaba uchun 200 ming dollar, qolgan summa teng taqsimlanadi
Sizningcha, Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi shaxmat toji uchun bahsda ilk g‘alabani qaysi grossmeyster qo‘lga kiritadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati iftixorini qo‘llab-quvvatlayotgan yaqinlaringizga ushbu yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…