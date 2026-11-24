Javohir Sindarov jahon chempioniga qarshi birinchi sinovdan o‘tdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonlik Javohir Sindarov shaxmat bo'yicha jahon chempionligi uchun kechayotgan bahsda amaldagi chempion Gukesh Dommaraju bilan durang qayd etdi.
- Jeneva shahrida o'tgan va uch soat 42 daqiqa davom etgan ilk partiyada tomonlar ochkolarni bo'lishib olishdi.
- Umumiy mukofot jamg'armasi 2,5 million dollarni tashkil etuvchi ushbu chempionlik kurashi jami 14 ta partiyadan iborat bo'ladi.
O‘zbekistonlik Javohir Sindarov shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi uchun kechayotgan tarixiy bahsda ilk sinovdan o‘tdi. Hindistonlik amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju bilan o‘tkazilgan birinchi partiyada tomonlar murosaga kelishdi. Jenevadagi uchrashuv qariyb to‘rt soat davom etdi.
Ilk partiya qariyb to‘rt soat davom etdi
Shveysariyaning Jeneva shahrida start olgan jahon chempionligi bahsining birinchi partiyasi Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlandi. Sindarov va Gukesh taxminan uch soat 42 daqiqa davomida g‘alaba uchun kurash olib bordi.
Biroq har ikki shaxmatchi ham ustunlikni hal qiluvchi natijaga aylantira olmadi. Yakunda raqiblar durangga kelishdi va jahon chempionligi uchun bahsdagi dastlabki ochkolarni bo‘lishib olishdi.
Bu natija hali hech bir tomonga jiddiy ustunlik bermaydi. Oldinda yana ko‘plab murakkab partiyalar bor va chempionlik taqdiri butun bahs davomidagi barqarorlikka bog‘liq bo‘ladi.
Gukesh chempionlik unvonini himoya qilmoqda
Hindistonlik Gukesh Dommaraju ushbu uchrashuvga amaldagi jahon chempioni sifatida kirib keldi. U 2024 yil dekabr oyida Singapurda o‘tkazilgan jahon chempionligi bahsida xitoylik Din Lirenni mag‘lub etib, shaxmat olamining eng nufuzli unvonini qo‘lga kiritgan edi.
O‘shanda 14 partiyadan iborat bahsning hal qiluvchi, 14-partiyasida Gukesh g‘alaba qozongan. U Din Lirenni 7,5:6,5 hisobida mag‘lub etib, jahon chempioniga aylangandi.
Endi hindistonlik shaxmatchi o‘z unvonini birinchi marta himoya qilmoqda. Uning raqibi esa o‘zbek shaxmat maktabining iste’dodli vakillaridan biri Javohir Sindarovdir.
2,5 million dollarlik chempionlik bahsi
Jenevadagi jahon chempionligi bahsining mukofot jamg‘armasi 2,5 million dollarni tashkil etadi. Chempionlik uchun kurash 14 ta partiyadan iborat bo‘ladi.
Dastlabki partiyaning durang bilan yakunlanishi har ikki shaxmatchi uchun ham kurashni yangi hisobdan boshlash imkonini qoldirdi. Endi asosiy e’tibor keyingi partiyalarga qaratiladi: Sindarovning har bir imkoniyatdan unumli foydalanishi va amaldagi chempionning bosim ostida qanday qarorlar qabul qilishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.
O‘zbekistonlik shaxmat ishqibozlari uchun esa bu bahs nafaqat katta sport voqeasi, balki mamlakat shaxmat tarixidagi eng muhim sinovlardan biridir. Jahon chempionligi uchun kurash hali endi boshlandi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…