O‘zbek shaxmati tarixida yangi sahifa: Javohir Sindarov jahon toji uchun kurashni boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jenevada o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommarajuga qarshi shaxmat toji uchun bahslarni boshlaydi.
- 24 noyabrdan 12 dekabrga qadar davom etadigan musobaqa 14 ta klassik partiyadan iborat bo'lib, 7,5 ochko to'plagan shaxmatchi g'olib deb topiladi.
- Javohir Sindarov bugun o'tkaziladigan ilk partiyada oq donalarda harakat qiladi.
- Agar 14 ta partiyadan so'ng hisob teng bo'lsa, g'olib 12 dekabr kuni tay-breyk orqali aniqlanadi.
Bugun, 24 noyabr kuni o‘zbek shaxmati tarixidagi eng muhim voqealardan biri boshlanadi. Jenevada Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommarajuga qarshi shaxmat toji uchun bahsga kirishadi. Hamyurtimiz ilk partiyani oq donalarda o‘tkazadi, butun jahon muxlislari esa uning tarixiy g‘alabasiga umid bilan qaramoqda.
Ikki grossmeyster o‘rtasidagi jahon chempionligi bahsi 24 noyabrdan 12 dekabrga qadar davom etadi. Unda 14 ta klassik partiya o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Agar asosiy bahslardan keyin hisob teng bo‘lib qolsa, g‘olib 12 dekabr kuni tay-breykda aniqlanadi.
Sindarov jahon chempioniga qarshi oq donalarda o‘ynaydi
Jahon chempionligi uchun kurashning birinchi partiyasi bugun Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadi. Qur’a natijasiga ko‘ra, Javohir Sindarov ilk bahsda oq donalarni boshqaradi.
Belgilangan tartibga muvofiq, hamyurtimiz toq raqamli partiyalarda oq, juft raqamli partiyalarda esa qora donalarda harakat qiladi. Demak, birinchi partiyada tashabbusni qo‘lga olish va musobaqani yaxshi natija bilan boshlash Sindarov uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Jahon toji uchun 14 partiyalik kurash
Musobaqa klassik shaxmat bo‘yicha 14 ta partiyadan iborat bo‘ladi. Har bir g‘alaba bir ochko, durang esa yarim ochkodan keltiradi. Birinchi bo‘lib 7,5 ochko to‘plagan shaxmatchi jahon chempioniga aylanadi.
Agar 14 ta partiyadan keyin hisob 7:7 bo‘lib qolsa, 12 dekabr kuni tay-breyk o‘tkaziladi. Unda tezkor shaxmat va zarurat tug‘ilsa, blis partiyalari orqali g‘olib aniqlanadi.
Shu tariqa, Jenevadagi bahs bir necha kunlik musobaqa emas, balki har bir qaror, har bir yurish va har bir xatoning hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin bo‘lgan katta sinovga aylanadi.
O‘zbekiston shaxmati uchun tarixiy imkoniyat
Javohir Sindarovning jahon chempionligi uchun bahsda ishtirok etishi mamlakatimiz shaxmati uchun ulkan voqeadir. Uning qarshisida amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju turibdi. Hindistonlik shaxmatchi 2024 yilda Din Lijenni mag‘lub etib, jahon tojini qo‘lga kiritgan edi.
Endi Sindarovda o‘zbek shaxmati tarixida yangi sahifa ochish imkoniyati bor. Bu kurash nafaqat ikki kuchli grossmeysterning shaxsiy bellashuvi, balki butun mamlakat shaxmat muxlislari uchun katta sinov va hayajonli voqeaga aylanadi.
Eng muhimi, hamyurtimiz bugun ilk partiyada oq donalar bilan bahsni boshlaydi. Jahon toji uchun kurashda har bir partiyaning ahamiyati katta. Endi barcha nigohlar Jenevaga qaratilgan: Javohir Sindarov tarixiy maqsadiga qanchalik yaqinlasha oladi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…