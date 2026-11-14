Dog‘iston va Gruziya qarama-qarshiligimi? Dvalishvili o‘tdagi voqeaga izoh berdi

1 daqiqa o'qish64
Dog‘iston va Gruziya qarama-qarshiligimi? Dvalishvili o‘tdagi voqeaga izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili yozda Gruziyada rossiyalik kurashchi Ahmad Gadjimagomedov bilan yuz bergan mojaro tafsilotlarini ochiqladi.
  • Dvalishvilining so‘zlariga ko‘ra, to‘qnashuvga uning Umar Nurmagomedov haqida aytgan keskin fikrlari sabab bo‘lgan va Gadjimagomedov uni provokatsiya qilgan.
  • Sportchi voqea joyida raqibi bilan qo‘l berib ko‘rishib, kelishmovchilikni tinch yo‘l bilan hal qilganini ta’kidladi.

UFC sobiq chempioni, gruziyalik Merab Dvalishvili erkin kurash bo‘yicha Yevropa chempioni va jahon chempionati bronza medali sohibi, rossiyalik Ahmad Gadjimagomedov bilan yozda yuz bergan mashhur voqea haqida ilk bor batafsil so‘zlab berdi. Ma’lum bo‘lishicha, keyingi paytda yuzaga kelgan barcha mojarolarning ildizi aynan Gruziyadagi o‘sha voqeaga borib taqaladi.

Gruziyadagi voqealar va Gadjimagomedov bilan to‘qnashuv

Kris Uaydman bilan suhbatda Dvalishvili o‘shanda qanday holat sodir bo‘lganini ochiq bayon qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Nurmagomedov jamoasining keyingi hujumlariga uning yozda Gruziyada RAF turniri oldidan Umar Nurmagomedov haqida aytgan keskin fikrlari sabab bo‘lgan.

«Gruziyada meni provokatsiya qilishdi. U [Ahmad Gadjimagomedov] menga: “Men shu yerda ekanman, Umar haqida gapirma. Men ketganimdan keyin u haqda gapirishing mumkin”, dedi. U menga rus tilida baqirdi. Shundan keyin provokatsiyaga uchib, har qanday erkak qilishi mumkin bo‘lganidek munosabat bildirdim», — dedi Dvalishvili.

Voqea parametrlari

Tafsilotlar

Asosiy ishtirokchilar

Merab Dvalishvili va Ahmad Gadjimagomedov

Sodir bo‘lgan joy

Gruziya (RAF turniri oldidan)

Janjal sababi

Umar Nurmagomedov haqidagi bahsli fikrlar

Dastlabki yechim

Tomonlar qo‘l berib ko‘rishib, kelishmovchilisni yopgan edi

«Bu Dog‘iston va Gruziya o‘rtasidagi qarama-qarshilik emas»

Shu bilan birga, Merab o‘sha vaqtning o‘zidayoq vaziyatni yumshatishga harakat qilganini va Gadjimagomedov bilan tinch yo‘l bilan kelishganini ta’kidladi:

«Ammo keyin Gruziyada ekanimizni, barcha gruzin yigitlarim jang qilishni xohlayotganini tushunib yetgach, bunday qilish mumkin emasligini aytdim. Keyin undan qo‘l berib ko‘rishishni xohlaydimi, deb so‘radim. U rozi bo‘ldi va biz qo‘l berib ko‘rishdik. Shu bilan hammasi tugadi».

Shuningdek, Dvalishvili bunday sport jangchilari o‘rtasidagi kelishmovchiliklarni millatlararo yoki davlatlararo mojaroga aylantirish kerak emasligini alohida qayd etdi: «Men Dog‘istonni, ayniqsa, mehnatkash insonlarni yaxshi ko‘raman. Bu Dog‘iston va Gruziya o‘rtasidagi qarama-qarshilik emas. Bu shunchaki sportchi jangchilar o‘rtasidagi voqea edi».

Sizningcha, sportchilarning jamoat joylaridagi bu kabi kelishmovchiliklari keyinchalik katta mojarolarga aylanib ketishining oldini olish uchun nima qilish kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari