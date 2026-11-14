Dog‘iston va Gruziya qarama-qarshiligimi? Dvalishvili o‘tdagi voqeaga izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili yozda Gruziyada rossiyalik kurashchi Ahmad Gadjimagomedov bilan yuz bergan mojaro tafsilotlarini ochiqladi.
- Dvalishvilining so‘zlariga ko‘ra, to‘qnashuvga uning Umar Nurmagomedov haqida aytgan keskin fikrlari sabab bo‘lgan va Gadjimagomedov uni provokatsiya qilgan.
- Sportchi voqea joyida raqibi bilan qo‘l berib ko‘rishib, kelishmovchilikni tinch yo‘l bilan hal qilganini ta’kidladi.
UFC sobiq chempioni, gruziyalik Merab Dvalishvili erkin kurash bo‘yicha Yevropa chempioni va jahon chempionati bronza medali sohibi, rossiyalik Ahmad Gadjimagomedov bilan yozda yuz bergan mashhur voqea haqida ilk bor batafsil so‘zlab berdi. Ma’lum bo‘lishicha, keyingi paytda yuzaga kelgan barcha mojarolarning ildizi aynan Gruziyadagi o‘sha voqeaga borib taqaladi.
Gruziyadagi voqealar va Gadjimagomedov bilan to‘qnashuv
Kris Uaydman bilan suhbatda Dvalishvili o‘shanda qanday holat sodir bo‘lganini ochiq bayon qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Nurmagomedov jamoasining keyingi hujumlariga uning yozda Gruziyada RAF turniri oldidan Umar Nurmagomedov haqida aytgan keskin fikrlari sabab bo‘lgan.
«Gruziyada meni provokatsiya qilishdi. U [Ahmad Gadjimagomedov] menga: “Men shu yerda ekanman, Umar haqida gapirma. Men ketganimdan keyin u haqda gapirishing mumkin”, dedi. U menga rus tilida baqirdi. Shundan keyin provokatsiyaga uchib, har qanday erkak qilishi mumkin bo‘lganidek munosabat bildirdim», — dedi Dvalishvili.
Voqea parametrlari
Tafsilotlar
Asosiy ishtirokchilar
Merab Dvalishvili va Ahmad Gadjimagomedov
Sodir bo‘lgan joy
Gruziya (RAF turniri oldidan)
Janjal sababi
Umar Nurmagomedov haqidagi bahsli fikrlar
Dastlabki yechim
Tomonlar qo‘l berib ko‘rishib, kelishmovchilisni yopgan edi
«Bu Dog‘iston va Gruziya o‘rtasidagi qarama-qarshilik emas»
Shu bilan birga, Merab o‘sha vaqtning o‘zidayoq vaziyatni yumshatishga harakat qilganini va Gadjimagomedov bilan tinch yo‘l bilan kelishganini ta’kidladi:
«Ammo keyin Gruziyada ekanimizni, barcha gruzin yigitlarim jang qilishni xohlayotganini tushunib yetgach, bunday qilish mumkin emasligini aytdim. Keyin undan qo‘l berib ko‘rishishni xohlaydimi, deb so‘radim. U rozi bo‘ldi va biz qo‘l berib ko‘rishdik. Shu bilan hammasi tugadi».
Shuningdek, Dvalishvili bunday sport jangchilari o‘rtasidagi kelishmovchiliklarni millatlararo yoki davlatlararo mojaroga aylantirish kerak emasligini alohida qayd etdi: «Men Dog‘istonni, ayniqsa, mehnatkash insonlarni yaxshi ko‘raman. Bu Dog‘iston va Gruziya o‘rtasidagi qarama-qarshilik emas. Bu shunchaki sportchi jangchilar o‘rtasidagi voqea edi».
Sizningcha, sportchilarning jamoat joylaridagi bu kabi kelishmovchiliklari keyinchalik katta mojarolarga aylanib ketishining oldini olish uchun nima qilish kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…