Dana Uayt Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili janjali haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC rahbari Dana Uayt Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasida yuz bergan janjal hamda ularning hibsga olinishini achinarli va noxush hodisa deb baholadi.
- Uaytning ta’kidlashicha, sportdan tashqaridagi bunday kelishmovchiliklar biznesga foyda keltirmaydi va barcha ishtirokchilarning obro‘siga putur yetkazadi.
- Hozirgi vaqtda Abu-Dabida hibsga olingan jangchilar ustidan surishtiruv va tergov harakatlari davom etmoqda.
UFC rahbari Dana Uayt mashhur jangchilar Usman Nurmagomedov hamda Merab Dvalishvili o‘rtasida sodir bo‘lgan mashhur mojaro va undan keyingi hibsga olishlar yuzasidan o‘z fikrlarini ochiq bayon qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, sportdan tashqaridagi bunday kelishmovchiliklar hech qanday promoushen yoki biznesga foyda keltirmaydi.
«Bu voqea barchaning obro‘siga putur yetkazadi»
FightLuck akkauntining X ijtimoiy tarmog‘ida tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, Dana Uayt sodir bo‘lgan holatni ochiqdan-ochiq achinarli va noxush hodisa deb atagan.
«Bunday voqealar hech qachon biznesga foyda keltirmaydi. Bu voqeaga aloqador barcha kishilarning obro‘siga putur yetkazadi. Bu achinarli holat. Endi ularning barchasi Abu-Dabidagi qamoqxonada. Kelgusida bu voqea qanday yakun topishini ko‘ramiz», — dedi UFC prezidenti.
Mojaro va uning oqibatlari
Tafsilotlar
Munosabat bildirgan shaxs
Dana Uayt (UFC rahbari)
Asosiy mavzu
Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi janjal
Hozirgi holat
Ishtirokchilar Abu-Dabida hibsga olingan
Rasmiy baho
Obro‘ga putur yetkazuvchi va biznesga zarar keltiruvchi holat
Olti oylik hibsga olish xabarlari
Eslatib o‘tamiz, kecha rossiyalik MMA jangchisi Usman Nurmagomedov BAAda olti oyga hibsga olingani haqida xabarlar tarqalgan edi. Huquq-tartibot idoralari va mahalliy muassasalar tomonidan olib borilayotgan surishtiruv hamda tergov harakatlari davom etayotgan bir paytda, UFC rahbariyatining bu bayonoti jamoatchilik va muxlislar o‘rtasida katta rezonans keltirib chiqarmoqda.
Mazkur vaziyatning keyinchalik qanday tus olishi va sportchilarning kelajagi qanday bo‘lishi barchaning diqqat markazida turibdi.
Sizningcha, Usman Nurmagomedov va boshqa ishtirokchilar atrofidagi bunday huquqiy muammolar ularning professional sportdagi kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…