Dana Uayt Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili janjali haqida nima dedi?

1 daqiqa o'qish53
Dana Uayt Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili janjali haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC rahbari Dana Uayt Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasida yuz bergan janjal hamda ularning hibsga olinishini achinarli va noxush hodisa deb baholadi.
  • Uaytning ta’kidlashicha, sportdan tashqaridagi bunday kelishmovchiliklar biznesga foyda keltirmaydi va barcha ishtirokchilarning obro‘siga putur yetkazadi.
  • Hozirgi vaqtda Abu-Dabida hibsga olingan jangchilar ustidan surishtiruv va tergov harakatlari davom etmoqda.

UFC rahbari Dana Uayt mashhur jangchilar Usman Nurmagomedov hamda Merab Dvalishvili o‘rtasida sodir bo‘lgan mashhur mojaro va undan keyingi hibsga olishlar yuzasidan o‘z fikrlarini ochiq bayon qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, sportdan tashqaridagi bunday kelishmovchiliklar hech qanday promoushen yoki biznesga foyda keltirmaydi.

«Bu voqea barchaning obro‘siga putur yetkazadi»

FightLuck akkauntining X ijtimoiy tarmog‘ida tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, Dana Uayt sodir bo‘lgan holatni ochiqdan-ochiq achinarli va noxush hodisa deb atagan.

«Bunday voqealar hech qachon biznesga foyda keltirmaydi. Bu voqeaga aloqador barcha kishilarning obro‘siga putur yetkazadi. Bu achinarli holat. Endi ularning barchasi Abu-Dabidagi qamoqxonada. Kelgusida bu voqea qanday yakun topishini ko‘ramiz», — dedi UFC prezidenti.

Mojaro va uning oqibatlari

Tafsilotlar

Munosabat bildirgan shaxs

Dana Uayt (UFC rahbari)

Asosiy mavzu

Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi janjal

Hozirgi holat

Ishtirokchilar Abu-Dabida hibsga olingan

Rasmiy baho

Obro‘ga putur yetkazuvchi va biznesga zarar keltiruvchi holat

Olti oylik hibsga olish xabarlari

Eslatib o‘tamiz, kecha rossiyalik MMA jangchisi Usman Nurmagomedov BAAda olti oyga hibsga olingani haqida xabarlar tarqalgan edi. Huquq-tartibot idoralari va mahalliy muassasalar tomonidan olib borilayotgan surishtiruv hamda tergov harakatlari davom etayotgan bir paytda, UFC rahbariyatining bu bayonoti jamoatchilik va muxlislar o‘rtasida katta rezonans keltirib chiqarmoqda.

Mazkur vaziyatning keyinchalik qanday tus olishi va sportchilarning kelajagi qanday bo‘lishi barchaning diqqat markazida turibdi.

Sizningcha, Usman Nurmagomedov va boshqa ishtirokchilar atrofidagi bunday huquqiy muammolar ularning professional sportdagi kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari