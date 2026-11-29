Husanovning «Arsenal»ga qarshi uchrashuvdagi bahosi e’lon qilindi
Sport1 daqiqa o'qish49
«Manchester Siti» 29 noyabr kuni Angliya Premer-ligasi 12-turi doirasida «Arsenal» mehmoni bo‘ldi. 2:2 hisobida yakunlangan uchrashuvda Abduqodir Husanov manchesterliklar safida asosiy tarkibdan joy oldi.
Flashscore platformasi o‘z baholashida o‘zbekistonlik himoyachiga 7,0 ball qo‘ydi. Bu ko‘rsatkich jamoadoshlarining ayrim natijalaridan yuqori bo‘ldi. Masalan, Yoshko Gvardiol 7,3 ball bilan baholangan bo‘lsa, darvozabon Janluiji Donnarumma 6,2 ball oldi.
Shu tariqa, Husanov «Arsenal»ga qarshi bahsni 7,0 balllik natija bilan yakunladi.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…