Erling Xoland «Siti»ni tark etib, «Real»ga o‘tish variantini jiddiy ko‘rib chiqmoqda
«Manchester Siti» klubining norvegiyalik to‘purari Erling Xolandning kelajagi yana Yevropa transfer bozorining markaziy mavzusiga aylandi. Ispaniyaning Defensa Central nashri xabariga ko‘ra, hujumchi Madridning «Real» klubi safiga o‘tish variantini jiddiy o‘rganmoqda.
Otasi «Real» varianti ustida ishlamoqda, «Barselona» esa ortga surildi
Manbalarga ko‘ra, Xoland ayni paytda «Manchester Siti»dagi ayrim holatlardan mamnun emas va shu sababli jamoasini o‘zgartirishga tayyor. Futbolchining otasi Alf-Inge Xoland esa aynan «qaymoqranglilar» lageriga transfer masalasini faol tarzda ko‘rib chiqmoqda.
E’tiborli jihati shundaki, bundan avvalroq Erling Xolandning o‘zi faoliyatini «Barselona» safida davom ettirishni istashi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, aynan madridliklar varianti birinchi o‘ringa chiqib bormoqda.
Transfer atrofidagi asosiy tafsilotlar
Yo‘nalish
Ma’lumotlar
Futbolchi va joriy klubi
Erling Xoland — «Manchester Siti» (jamoadagi ayrim holatlardan norozi)
Asosiy da’vogar klub
«Real Madrid» (birinchi o‘ringa chiqqan variant)
Muzokaralar tashabbuskori
Futbolchining otasi Alf-Inge Xoland
Avvalgi rejalar
Ilgariroq hujumchining «Barselona»ga o‘tish istagi haqida xabarlar tarqalgan edi
Manba
Defensa Central (Ispaniya)
Sizningcha, Erling Xoland «Manchester Siti»ni tark etsa, uning o‘yin uslubi «Real Madrid»ga ko‘proq mos tushadimi yoki «Barselona»gami?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futboli hamda transfer bozoridagi eng qaynoq xabarlarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu maqolani darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…