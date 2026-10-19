Parma — Torino: tarkiblar va jonli matn

·4·Sport
Parma — Torino: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi ParmaTorino uchrashuvi 19 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Parma boshlang‘ich tarkibi: 40. Korvi E., 10. Bernabe A., 27. Britshgi S., 15. Delprato E. (kapitan), 34. Diyego Karlos, 80. Fabbian G., 16. Keyta M., 9. Romero D., 19. Ture E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.

Parma zaxiradagilari: 29. Karboni F., 8. Kremaski B., 30. Daffara G., 25. De Martis T., 7. Diallo O., 72. Drobnich D., 20. Frigan M., 22. Gidotti S., 47. Konate A., 76. Lontani S., 3. Ndiaye A., 32. Ordones K., 4. Serro V.

Parma bosh murabbiyi: Djilardino A.

Torino boshlang‘ich tarkibi: 20. Lukas Perri, 19. Adams K., 45. Belgali R., 21. Bragansa D., 77. Kachchamani A., 23. Koko S., 15. Komutsso P., 44. Ismayli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone Dj., 10. Vlashich N.

Torino zaxiradagilari: 7. Abuxlyal Z., 3. Biragi K., 22. Kazadei K., 5. Komert E., 28. Fits-Djim K., 66. Gineytis G., 17. Kulenovich S., 26. Maskardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 13. Rodriges R., 76. Sivero L., 91. Sapata D.

Torino bosh murabbiyi: Abate I.

ParmaTorinoItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Inter» «Parma»ni tor-mor etib, A Seriya peshqadamiga aylandi«Inter» «Parma»ni tor-mor etib, A Seriya peshqadamiga aylandi11 oktabr 08:58«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?15 avgust 09:28Parma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda va Pellegrinoni qoʻyib yuborishga tayyorParma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda va Pellegrinoni qoʻyib yuborishga tayyor7 avgust 02:58Parma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaParma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda7 avgust 02:17PSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki uchun kurashga qoʻshildiPSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki uchun kurashga qoʻshildi3 avgust 10:50Parma Milan akademiyasining yana bir iqtidorli yulduziga koʻz tikmoqdaParma Milan akademiyasining yana bir iqtidorli yulduziga koʻz tikmoqda23 iyul 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya