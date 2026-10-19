Parma — Torino: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Parma — Torino uchrashuvi 19 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Parma boshlang‘ich tarkibi: 40. Korvi E., 10. Bernabe A., 27. Britshgi S., 15. Delprato E. (kapitan), 34. Diyego Karlos, 80. Fabbian G., 16. Keyta M., 9. Romero D., 19. Ture E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.
Parma zaxiradagilari: 29. Karboni F., 8. Kremaski B., 30. Daffara G., 25. De Martis T., 7. Diallo O., 72. Drobnich D., 20. Frigan M., 22. Gidotti S., 47. Konate A., 76. Lontani S., 3. Ndiaye A., 32. Ordones K., 4. Serro V.
Parma bosh murabbiyi: Djilardino A.
Torino boshlang‘ich tarkibi: 20. Lukas Perri, 19. Adams K., 45. Belgali R., 21. Bragansa D., 77. Kachchamani A., 23. Koko S., 15. Komutsso P., 44. Ismayli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone Dj., 10. Vlashich N.
Torino zaxiradagilari: 7. Abuxlyal Z., 3. Biragi K., 22. Kazadei K., 5. Komert E., 28. Fits-Djim K., 66. Gineytis G., 17. Kulenovich S., 26. Maskardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 13. Rodriges R., 76. Sivero L., 91. Sapata D.
Torino bosh murabbiyi: Abate I.
Izohlar 0
…