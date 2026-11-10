Istanbulda WBC kamari uchun jang ringdagi ommaviy mushtlashuv bilan yakunlandi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Istanbuldagi «Ülker Sports Arena» majmuasida og‘ir vazn toifasidagi WBC Silver chempionlik kamari uchun o‘tkazilgan jang Murad Aliyevning g‘alabasi va ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi.
- Hakamlar qaroridan so‘ng Murad Aliyevning muxlislar tomon qilgan provokatsion ishoralari tribunadagi olomonning g‘azabini qo‘zg‘atdi.
- Natijada muxlislar ringga bostirib kirib, stullar uloqtirdi va bokschilarning jamoalari bilan mushtlashuv boshladi.
Turkiyaning Istanbul shahrida joylashgan muhtasham «Ülker Sports Arena» majmuasida og‘ir vazn toifasidagi WBC Silver chempionlik kamari uchun kechgan jang kutilmagan ommaviy tartibsizlik va mushtlashuv bilan tugadi. Mahalliy yulduz, shu vaqtgacha mag‘lubiyat bilmay kelayotgan Umut Chamkiran hamda asli ozarbayjonlik bo‘lgan Fransiya vakili Murad Aliyev o‘rtasidagi bahs hakamlar qaroridan so‘ng nazoratdan chiqib ketdi.
12 raundlik jang va mahalliy yulduzning ilk mag‘lubiyati
Jang to‘liq 12 raund davom etdi va har ikki bokschi murosasiz kurash olib bordi. Yakunda hakamlar bir ovozdan Fransiya sharafini himoya qilayotgan Murad Aliyevning g‘alabasini e’lon qilishdi. Bu natija professional ringda yutqazmay kelayotgan Umut Chamkiran uchun faoliyatidagi birinchi mag‘lubiyat sifatida qayd etildi.
Biroq asosiy mojaro qaror e’lon qilingach boshlandi. G‘alaba nashidasini surayotgan Murad Aliyev zaldagi minglab turk muxlislari tomon qarab provokatsion va haqoratli ishoralar qildi. Bu harakat tribunadagi muxlislarning qattiq g‘azabini qo‘zg‘atdi.
Voqea bosqichi
Bo‘lib o‘tgan holat
Oqibat va ko‘rsatkich
Jang maqomi
WBC Silver chempionlik kamari uchun bahs
Og‘ir vazn toifasidagi 12 raundlik to‘qnashuv
Hakamlar qarori
Murad Aliyev bir ovozdan g‘olib deb topildi
Umut Chamkiran faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatini qabul qildi
Janjal turtkisi
Aliyevning tribunalarga qarata provokatsion harakatlari
Muxlislar to‘siqlarni buzib, ringga yopirilib kirdi
Ringdagi vaziyat
Mushtlashuv, jamoalar va qo‘riqchilarning to‘qnashuvi
Ko‘plab stullar uloqtirildi, to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya uzildi
Xavfsizlik chorasi
Politsiya va maxsus qo‘riqlash xizmati aralashuvi
Murad Aliyev katta qiyinchilik bilan xavfsiz joyga olib chiqildi
«Aliyevning nomaqbul xatti-harakati bir necha soniya ichida katta sport arenasini haqiqiy jang maydoniga aylantirdi — to‘siqlarni buzib o‘tgan olomonni to‘xtatishning deyarli iloji qolmadi».
Uchgan stullar va uzilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri efir
G‘azabga mingan o‘nlab ishqibozlar xavfsizlik panjaralaridan oshib o‘tib, ringga bostirib kirdi va Aliyevga tashlandi. Bir lahzada bokschilarning sekundantlari, murabbiylar shtabi, xavfsizlik xodimlari va muxlislar o‘rtasida katta ommaviy mushtlashuv boshlandi.
Vaziyat shu qadar xavfli tus oldiki, tomoshabinlar ringga va bir-birlariga temir stullarni uloqtira boshlashdi. Arenadagi boshboshdoqlik tufayli xalqaro teleefir darhol uzib qo‘yildi. Xavfsizlik kuchlari zo‘rg‘a olomonni yorib o‘tib, Fransiya vakilini maxsus himoya ostida arena tashqarisiga olib chiqib ketishga muvaffaq bo‘ldi. Xalqaro boks tashkilotlari (xususan, WBC) mazkur hodisa va bokschining nosportsmencha xulqi yuzasidan yaqin orada rasmiy intizomiy tekshiruv boshlashi kutilmoqda.
Sizningcha, bokschining provokatsiyasiga tomoshabinlarning ringga bostirib kirishi oqlanadimi yoki ikkala tomon ham qattiq jazolanishi kerakmi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…