Istanbulda WBC kamari uchun jang ringdagi ommaviy mushtlashuv bilan yakunlandi (video)

2 daqiqa o'qish45
Istanbulda WBC kamari uchun jang ringdagi ommaviy mushtlashuv bilan yakunlandi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Istanbuldagi «Ülker Sports Arena» majmuasida og‘ir vazn toifasidagi WBC Silver chempionlik kamari uchun o‘tkazilgan jang Murad Aliyevning g‘alabasi va ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi.
  • Hakamlar qaroridan so‘ng Murad Aliyevning muxlislar tomon qilgan provokatsion ishoralari tribunadagi olomonning g‘azabini qo‘zg‘atdi.
  • Natijada muxlislar ringga bostirib kirib, stullar uloqtirdi va bokschilarning jamoalari bilan mushtlashuv boshladi.

Turkiyaning Istanbul shahrida joylashgan muhtasham «Ülker Sports Arena» majmuasida og‘ir vazn toifasidagi WBC Silver chempionlik kamari uchun kechgan jang kutilmagan ommaviy tartibsizlik va mushtlashuv bilan tugadi. Mahalliy yulduz, shu vaqtgacha mag‘lubiyat bilmay kelayotgan Umut Chamkiran hamda asli ozarbayjonlik bo‘lgan Fransiya vakili Murad Aliyev o‘rtasidagi bahs hakamlar qaroridan so‘ng nazoratdan chiqib ketdi.

12 raundlik jang va mahalliy yulduzning ilk mag‘lubiyati

Jang to‘liq 12 raund davom etdi va har ikki bokschi murosasiz kurash olib bordi. Yakunda hakamlar bir ovozdan Fransiya sharafini himoya qilayotgan Murad Aliyevning g‘alabasini e’lon qilishdi. Bu natija professional ringda yutqazmay kelayotgan Umut Chamkiran uchun faoliyatidagi birinchi mag‘lubiyat sifatida qayd etildi.

Biroq asosiy mojaro qaror e’lon qilingach boshlandi. G‘alaba nashidasini surayotgan Murad Aliyev zaldagi minglab turk muxlislari tomon qarab provokatsion va haqoratli ishoralar qildi. Bu harakat tribunadagi muxlislarning qattiq g‘azabini qo‘zg‘atdi.

Voqea bosqichi

Bo‘lib o‘tgan holat

Oqibat va ko‘rsatkich

Jang maqomi

WBC Silver chempionlik kamari uchun bahs

Og‘ir vazn toifasidagi 12 raundlik to‘qnashuv

Hakamlar qarori

Murad Aliyev bir ovozdan g‘olib deb topildi

Umut Chamkiran faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatini qabul qildi

Janjal turtkisi

Aliyevning tribunalarga qarata provokatsion harakatlari

Muxlislar to‘siqlarni buzib, ringga yopirilib kirdi

Ringdagi vaziyat

Mushtlashuv, jamoalar va qo‘riqchilarning to‘qnashuvi

Ko‘plab stullar uloqtirildi, to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya uzildi

Xavfsizlik chorasi

Politsiya va maxsus qo‘riqlash xizmati aralashuvi

Murad Aliyev katta qiyinchilik bilan xavfsiz joyga olib chiqildi

«Aliyevning nomaqbul xatti-harakati bir necha soniya ichida katta sport arenasini haqiqiy jang maydoniga aylantirdi — to‘siqlarni buzib o‘tgan olomonni to‘xtatishning deyarli iloji qolmadi».

Uchgan stullar va uzilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri efir

G‘azabga mingan o‘nlab ishqibozlar xavfsizlik panjaralaridan oshib o‘tib, ringga bostirib kirdi va Aliyevga tashlandi. Bir lahzada bokschilarning sekundantlari, murabbiylar shtabi, xavfsizlik xodimlari va muxlislar o‘rtasida katta ommaviy mushtlashuv boshlandi.

Vaziyat shu qadar xavfli tus oldiki, tomoshabinlar ringga va bir-birlariga temir stullarni uloqtira boshlashdi. Arenadagi boshboshdoqlik tufayli xalqaro teleefir darhol uzib qo‘yildi. Xavfsizlik kuchlari zo‘rg‘a olomonni yorib o‘tib, Fransiya vakilini maxsus himoya ostida arena tashqarisiga olib chiqib ketishga muvaffaq bo‘ldi. Xalqaro boks tashkilotlari (xususan, WBC) mazkur hodisa va bokschining nosportsmencha xulqi yuzasidan yaqin orada rasmiy intizomiy tekshiruv boshlashi kutilmoqda.

Sizningcha, bokschining provokatsiyasiga tomoshabinlarning ringga bostirib kirishi oqlanadimi yoki ikkala tomon ham qattiq jazolanishi kerakmi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari