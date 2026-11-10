«Uylanmasangiz, pulingiz qaytariladi»: Xitoyda SI yordamida tanishuv xizmati ochildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda ishga tushirilgan Liangpei AI startapi foydalanuvchi uch yil ichida oila qurmasa, to‘langan 2000 yuan miqdoridagi a’zolik badalini to‘liq qaytarib berish kafolatini taqdim etmoqda.
- Zeng Sinxun asos solgan ushbu xizmat an’anaviy ilovalardan farqli o‘laroq, foydalanuvchilarni uzoq vaqt ilovada ushlab turishni emas, balki ularni tezroq oila qurishga yo‘naltirishni maqsad qilgan.
Xitoyning texnologiya bozorida an’anaviy tanishuv ilovalarining biznes modelini ostin-ustun qilib yuborgan g‘ayrioddiy startap ishga tushdi. Liangpei AI («Yaxshi juftlik») deb nomlangan ushbu sun’iy intellekt loyihasi dunyo bo‘ylab misli ko‘rilmagan tamoyilni ilgari surmoqda: agar foydalanuvchi xizmat orqali oila qurolmasa, to‘lagan barcha puli to‘liq qaytarib beriladi («marriage-or-refund»).
3 yillik kafolat va «baxtsizlikdan pul qilmaslik» falsafasi
Mazkur xizmatdan foydalanish uchun yillik a’zolik badali 2000 yuan (taxminan 275–300 AQSH dollari) etib belgilangan. Tizim shartiga ko‘ra, agar mijoz ro‘yxatdan o‘tgan paytdan boshlab uch yil davomida turmush qurmasa yoki uylanmasa, kompaniya barcha to‘langan badallarni bir tiyinigacha qaytaradi.
Startap asoschisi Zeng Sinxunning ta’kidlashicha, zamonaviy onlayn tanishuv biznesi foydalanuvchilarning yolg‘iz qolishi va xizmatda yillab pul sarflashidan daromad ko‘rmasligi kerak — kompaniya faqat mijoz haqiqiy oila qurgandagina haq olishga ma’nan haqli.
Xizmat mezoni
An’anaviy tanishuv ilovalari (Tinder va b.)
Liangpei AI innovatsion tizimi
Moliyaviy kafolat
Obuna to‘lovi qaytarilmaydi
3 yilda oila qurilmasa — 100% pul qaytariladi
Bir vaqtdagi nomzodlar
O‘nlab cheksiz profillar bilan yozishish
Bir vaqtda qat’iy faqat bitta nomzod
Saralash jarayoni
Yuzaki fotosuratlar va qisqa anketa
20 daqiqalik ovozli intervyu va 25 ta chuqur savol
Asosiy maqsad
Foydalanuvchini ilova ichida uzoqroq ushlab turish
Tezroq mustahkam oila qurdirish va ilovadan chiqarish
Xavfsizlik tekshiruvi
Feyk profillar xavfi yuqori
Haqiqiy ism, hujjat va bo‘ydoqlik holati tekshiriladi
«Bizning maqsadimiz odamlarning diqqatini cheksiz svayplar bilan chalg‘itish emas. Tanishuv xizmati odamlar yolg‘iz qolgani uchun emas, balki ular baxt topgani uchun haq olishi zarur».
— Zeng Sinxun, Liangpei AI asoschisi.
20 daqiqalik sun’iy intellekt intervyusi va qat’iy tartib
Ilovada ro‘yxatdan o‘tish oddiy anketa to‘ldirish bilan cheklanmaydi. Foydalanuvchi sun’iy intellekt bilan 20 daqiqalik chuqur ovozli intervyudan o‘tadi va 25 ga yaqin muhim savollarga javob beradi. Algoritm insonning oilaviy muhiti, dunyoqarashi, hayot tarzi, fe’l-atvori va bo‘lajak umr yo‘ldoshidan nima kutayotganini psixologik tahlil qilib, mukammal raqamli profil yaratadi.
Eng asosiy qoida — «bir vaqtda faqat bitta nomzod». Foydalanuvchiga bir paytning o‘zida bir nechta odam bilan yozishishga ruxsat berilmaydi. Toki ikki tomon muloqotni yakunlab, aniq bir to‘xtamga kelmaguncha yoki munosabatni to‘xtatishga qaror qilmaguncha, tizim yangi juftlik taklif qilmaydi. Bu insonlarning e’tiborini faqat bir kishiga qaratishga va yuzakilikni bartaraf etishga yordam beradi.
Xitoydagi demografik inqirozga qarshi texnologiya
Bunday loyihaning paydo bo‘lishi bejiz emas. So‘nggi yillarda Xitoyda nikoh qurish ko‘rsatkichlari keskin tushib ketdi, yoshlar orasida esa odatiy ilovalar keltirib chiqargan «virtual charchoq» kuchaymoqda. Liangpei AI sun’iy intellekt saralashi va moliyaviy kafolat orqali yoshlarda oila institutiga ishonchni qaytarishga urinmoqda.
Tizim qanchalik samarali ekani va biznes modeli o‘zini oqlashi 2029 yilga borib, dastlabki 3 yillik muddat yakunlanganda va pul qaytarish bo‘yicha birinchi da’volar ko‘rib chiqilganda to‘liq ma’lum bo‘ladi.
Sizningcha, «uylanmasa pulni qaytarish» tamoyili va sun’iy intellekt insonlarga chinakam sevgi va mustahkam oila topishda yordam bera oladimi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…