«Uylanmasangiz, pulingiz qaytariladi»: Xitoyda SI yordamida tanishuv xizmati ochildi

2 daqiqa o'qish53
«Uylanmasangiz, pulingiz qaytariladi»: Xitoyda SI yordamida tanishuv xizmati ochildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda ishga tushirilgan Liangpei AI startapi foydalanuvchi uch yil ichida oila qurmasa, to‘langan 2000 yuan miqdoridagi a’zolik badalini to‘liq qaytarib berish kafolatini taqdim etmoqda.
  • Zeng Sinxun asos solgan ushbu xizmat an’anaviy ilovalardan farqli o‘laroq, foydalanuvchilarni uzoq vaqt ilovada ushlab turishni emas, balki ularni tezroq oila qurishga yo‘naltirishni maqsad qilgan.

Xitoyning texnologiya bozorida an’anaviy tanishuv ilovalarining biznes modelini ostin-ustun qilib yuborgan g‘ayrioddiy startap ishga tushdi. Liangpei AI («Yaxshi juftlik») deb nomlangan ushbu sun’iy intellekt loyihasi dunyo bo‘ylab misli ko‘rilmagan tamoyilni ilgari surmoqda: agar foydalanuvchi xizmat orqali oila qurolmasa, to‘lagan barcha puli to‘liq qaytarib beriladi («marriage-or-refund»).

3 yillik kafolat va «baxtsizlikdan pul qilmaslik» falsafasi

Mazkur xizmatdan foydalanish uchun yillik a’zolik badali 2000 yuan (taxminan 275–300 AQSH dollari) etib belgilangan. Tizim shartiga ko‘ra, agar mijoz ro‘yxatdan o‘tgan paytdan boshlab uch yil davomida turmush qurmasa yoki uylanmasa, kompaniya barcha to‘langan badallarni bir tiyinigacha qaytaradi.

Startap asoschisi Zeng Sinxunning ta’kidlashicha, zamonaviy onlayn tanishuv biznesi foydalanuvchilarning yolg‘iz qolishi va xizmatda yillab pul sarflashidan daromad ko‘rmasligi kerak — kompaniya faqat mijoz haqiqiy oila qurgandagina haq olishga ma’nan haqli.

Xizmat mezoni

An’anaviy tanishuv ilovalari (Tinder va b.)

Liangpei AI innovatsion tizimi

Moliyaviy kafolat

Obuna to‘lovi qaytarilmaydi

3 yilda oila qurilmasa — 100% pul qaytariladi

Bir vaqtdagi nomzodlar

O‘nlab cheksiz profillar bilan yozishish

Bir vaqtda qat’iy faqat bitta nomzod

Saralash jarayoni

Yuzaki fotosuratlar va qisqa anketa

20 daqiqalik ovozli intervyu va 25 ta chuqur savol

Asosiy maqsad

Foydalanuvchini ilova ichida uzoqroq ushlab turish

Tezroq mustahkam oila qurdirish va ilovadan chiqarish

Xavfsizlik tekshiruvi

Feyk profillar xavfi yuqori

Haqiqiy ism, hujjat va bo‘ydoqlik holati tekshiriladi

«Bizning maqsadimiz odamlarning diqqatini cheksiz svayplar bilan chalg‘itish emas. Tanishuv xizmati odamlar yolg‘iz qolgani uchun emas, balki ular baxt topgani uchun haq olishi zarur».

Zeng Sinxun, Liangpei AI asoschisi.

20 daqiqalik sun’iy intellekt intervyusi va qat’iy tartib

Ilovada ro‘yxatdan o‘tish oddiy anketa to‘ldirish bilan cheklanmaydi. Foydalanuvchi sun’iy intellekt bilan 20 daqiqalik chuqur ovozli intervyudan o‘tadi va 25 ga yaqin muhim savollarga javob beradi. Algoritm insonning oilaviy muhiti, dunyoqarashi, hayot tarzi, fe’l-atvori va bo‘lajak umr yo‘ldoshidan nima kutayotganini psixologik tahlil qilib, mukammal raqamli profil yaratadi.

Eng asosiy qoida — «bir vaqtda faqat bitta nomzod». Foydalanuvchiga bir paytning o‘zida bir nechta odam bilan yozishishga ruxsat berilmaydi. Toki ikki tomon muloqotni yakunlab, aniq bir to‘xtamga kelmaguncha yoki munosabatni to‘xtatishga qaror qilmaguncha, tizim yangi juftlik taklif qilmaydi. Bu insonlarning e’tiborini faqat bir kishiga qaratishga va yuzakilikni bartaraf etishga yordam beradi.

Xitoydagi demografik inqirozga qarshi texnologiya

Bunday loyihaning paydo bo‘lishi bejiz emas. So‘nggi yillarda Xitoyda nikoh qurish ko‘rsatkichlari keskin tushib ketdi, yoshlar orasida esa odatiy ilovalar keltirib chiqargan «virtual charchoq» kuchaymoqda. Liangpei AI sun’iy intellekt saralashi va moliyaviy kafolat orqali yoshlarda oila institutiga ishonchni qaytarishga urinmoqda.

Tizim qanchalik samarali ekani va biznes modeli o‘zini oqlashi 2029 yilga borib, dastlabki 3 yillik muddat yakunlanganda va pul qaytarish bo‘yicha birinchi da’volar ko‘rib chiqilganda to‘liq ma’lum bo‘ladi.

Sizningcha, «uylanmasa pulni qaytarish» tamoyili va sun’iy intellekt insonlarga chinakam sevgi va mustahkam oila topishda yordam bera oladimi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Texno yangiliklari