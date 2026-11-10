Kremlda tatarcha salom: Vladimir Putin Rustam Minnixanovni qanday kutib oldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Kremldagi uchrashuv chog‘ida Tatarston Respublikasi raisi Rustam Minnixanovni tatar tilida «Isәnmesez» deb qutladi.
- Muzokaralar davomida Tatarston dehqonlari joriy yilda 4 million tonnadan ziyod don hosili yig‘ib olgani, biroq logistika muammolari sababli g‘alla xarid narxi pastligicha qolayotgani muhokama qilindi.
Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Kremlda Tatarston Respublikasi raisi Rustam Minnixanov bilan bo‘lib o‘tgan ishchi uchrashuvni kutilmagan va samimiy jest bilan boshladi. Davlat rahbari xonaga kirib kelgan Minnixanov bilan qo‘l berib ko‘rishar ekan, tatar tilida «Isәnmesez» («Assalomu alaykum» / «Sog‘-omonmisiz») deya salomlashdi. Mintaqa rahbari ham bu murojaatga samimiy tabassum va minnatdorchilik bilan javob qaytardi.
4 million tonnalik rekord va narxlar muammosi
Diplomatik va milliy hurmat ruhida boshlangan salomlashuvdan so‘ng, muzokaralar stolida Tatarstonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va qishloq xo‘jaligidagi og‘riqli masalalar muhokama qilindi.
Rustam Minnixanov joriy yilda respublika dehqonlari ulkan mehnat evaziga 4 million tonnadan ziyod don hosili yig‘ib olganini faxr bilan ma’lum qildi. Biroq katta hosil dehqonlar uchun kutilgan daromadni keltirmayapti: logistika yo‘nalishlaridagi murakkabliklar va transport cheklovlari sababli g‘allaning ichki bozordagi xarid narxi o‘ta pastligicha qolmoqda. Bu esa agrar soha vakillarining moliyaviy barqarorligiga jiddiy bosim o‘tkazmoqda.
Ko‘rsatkich / Mavzu
Kremldagi muhokama tafsiloti
Ahamiyati va kutilayotgan chora
Salomlashuv odobi
Putindan tatar tilida «Isәnmesez» salomi
Mintaqa tili va madaniyatiga nisbatan yuksak siyosiy ehtirom
Yig‘ilgan don hajmi
4 million tonna sifatli g‘alla
Federatsiya miqyosidagi eng yirik agrar ko‘rsatkichlardan biri
Asosiy muammo
Logistika to‘siqlari va arzon xarid narxi
Dehqonlarning rentabelligi va transport xarajatlari bahsi
Kremlning pozitsiyasi
«Bu muammoni birgalikda hal qilamiz»
Temir yo‘l va logistika subsidiyalarini joriy etish istiqboli
«Hosil mo‘l bo‘ldi, 4 million tonna don yig‘dik, biroq transport va tashish masalalari tufayli xarid narxi ko‘ngildagidek emas. Prezident bu masalani federal markaz bilan birgalikda hal etishga va’da berdi».
— Rustam Minnixanov, Tatarston raisi.
Logistika to‘siqlarini yengish: Kreml qanday yordam beradi?
Rossiya Prezidenti Vladimir Putin qishloq xo‘jaligi mamlakat oziq-ovqat xavfsizligining muhim ustuni ekanini bildirib, don narxlarining tushib ketishi va eksport yo‘llaridagi logistik to‘siqlarni hal etish bo‘yicha tegishli vazirlik va idoralarga ko‘rsatma berilishini aytdi.
Hosilning katta qismini tashqi bozorlarga yetkazib berish uchun temir yo‘l tariflarini subsidiyalash hamda savdo yo‘laklarini kengaytirish bo‘yicha amaliy choralar ko‘rilishi kutilmoqda. Bu nafaqat Tatarston agrar sektorini, balki Volgabo‘yi mintaqasidagi boshqa yirik g‘allakorlarni ham qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi.
Sizningcha, davlat rahbarlarining mintaqalar tilida salomlashishi va milliy madaniyatga ehtirom ko‘rsatishi hududlararo ishonchni mustahkamlashda qanchalik ahamiyatli? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…