Kremlda tatarcha salom: Vladimir Putin Rustam Minnixanovni qanday kutib oldi?

2 daqiqa o'qish69
Kremlda tatarcha salom: Vladimir Putin Rustam Minnixanovni qanday kutib oldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Kremldagi uchrashuv chog‘ida Tatarston Respublikasi raisi Rustam Minnixanovni tatar tilida «Isәnmesez» deb qutladi.
  • Muzokaralar davomida Tatarston dehqonlari joriy yilda 4 million tonnadan ziyod don hosili yig‘ib olgani, biroq logistika muammolari sababli g‘alla xarid narxi pastligicha qolayotgani muhokama qilindi.

Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Kremlda Tatarston Respublikasi raisi Rustam Minnixanov bilan bo‘lib o‘tgan ishchi uchrashuvni kutilmagan va samimiy jest bilan boshladi. Davlat rahbari xonaga kirib kelgan Minnixanov bilan qo‘l berib ko‘rishar ekan, tatar tilida «Isәnmesez» («Assalomu alaykum» / «Sog‘-omonmisiz») deya salomlashdi. Mintaqa rahbari ham bu murojaatga samimiy tabassum va minnatdorchilik bilan javob qaytardi.

4 million tonnalik rekord va narxlar muammosi

Diplomatik va milliy hurmat ruhida boshlangan salomlashuvdan so‘ng, muzokaralar stolida Tatarstonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va qishloq xo‘jaligidagi og‘riqli masalalar muhokama qilindi.

Rustam Minnixanov joriy yilda respublika dehqonlari ulkan mehnat evaziga 4 million tonnadan ziyod don hosili yig‘ib olganini faxr bilan ma’lum qildi. Biroq katta hosil dehqonlar uchun kutilgan daromadni keltirmayapti: logistika yo‘nalishlaridagi murakkabliklar va transport cheklovlari sababli g‘allaning ichki bozordagi xarid narxi o‘ta pastligicha qolmoqda. Bu esa agrar soha vakillarining moliyaviy barqarorligiga jiddiy bosim o‘tkazmoqda.

Ko‘rsatkich / Mavzu

Kremldagi muhokama tafsiloti

Ahamiyati va kutilayotgan chora

Salomlashuv odobi

Putindan tatar tilida «Isәnmesez» salomi

Mintaqa tili va madaniyatiga nisbatan yuksak siyosiy ehtirom

Yig‘ilgan don hajmi

4 million tonna sifatli g‘alla

Federatsiya miqyosidagi eng yirik agrar ko‘rsatkichlardan biri

Asosiy muammo

Logistika to‘siqlari va arzon xarid narxi

Dehqonlarning rentabelligi va transport xarajatlari bahsi

Kremlning pozitsiyasi

«Bu muammoni birgalikda hal qilamiz»

Temir yo‘l va logistika subsidiyalarini joriy etish istiqboli

«Hosil mo‘l bo‘ldi, 4 million tonna don yig‘dik, biroq transport va tashish masalalari tufayli xarid narxi ko‘ngildagidek emas. Prezident bu masalani federal markaz bilan birgalikda hal etishga va’da berdi».

Rustam Minnixanov, Tatarston raisi.

Logistika to‘siqlarini yengish: Kreml qanday yordam beradi?

Rossiya Prezidenti Vladimir Putin qishloq xo‘jaligi mamlakat oziq-ovqat xavfsizligining muhim ustuni ekanini bildirib, don narxlarining tushib ketishi va eksport yo‘llaridagi logistik to‘siqlarni hal etish bo‘yicha tegishli vazirlik va idoralarga ko‘rsatma berilishini aytdi.

Hosilning katta qismini tashqi bozorlarga yetkazib berish uchun temir yo‘l tariflarini subsidiyalash hamda savdo yo‘laklarini kengaytirish bo‘yicha amaliy choralar ko‘rilishi kutilmoqda. Bu nafaqat Tatarston agrar sektorini, balki Volgabo‘yi mintaqasidagi boshqa yirik g‘allakorlarni ham qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Sizningcha, davlat rahbarlarining mintaqalar tilida salomlashishi va milliy madaniyatga ehtirom ko‘rsatishi hududlararo ishonchni mustahkamlashda qanchalik ahamiyatli? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari