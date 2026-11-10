Kindik atrofi nega sanchib og‘riydi? Bu oddiy hazm buzilishi yoki appenditsit belgisi bo‘lishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kindik atrofidagi sanchiqlar ko‘pincha ichaklarda gaz to‘planishi, qabziyat, infeksiya yoki ovqat hazm qilish tizimidagi buzilishlar oqibatida yuzaga keladi.
- Ushbu og‘riq appenditsitning dastlabki belgisi bo‘lishi mumkin, bunda og‘riq vaqt o‘tishi bilan qorinning o‘ng pastki qismiga ko‘chadi.
- Shuningdek, kindik churrasi ham shu sohada noqulaylik va bo‘rtma paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.
Kindik atrofida to‘satdan sanchiq paydo bo‘lishi, og‘riqning vaqti-vaqti bilan takrorlanishi ko‘pchilikka tanish holat. Ba’zida bunga oddiy ichak faoliyatidagi buzilishlar sabab bo‘ladi. Ammo ayrim vaziyatlarda kindik atrofidagi og‘riq jiddiy kasallikning dastlabki belgisi ham bo‘lishi mumkin.
Kindik atrofi nima sababdan og‘riydi?
Kindik atrofidagi sanchiqning eng ko‘p uchraydigan sabablaridan biri — ovqat hazm qilish tizimidagi muammolar. Xususan:
Ichaklarda gaz to‘planishi. Qorin dam bo‘lishi, ichaklarning cho‘zilishi va gaz harakati kindik atrofida sanchiq yoki bosim hissini keltirib chiqarishi mumkin.
Qabziyat. Ichakda najas to‘planishi qorin dam bo‘lishi va kindik atrofida noqulaylik paydo bo‘lishiga olib keladi.
Ichak infeksiyasi. Virus yoki bakteriyalar sababli ko‘ngil aynishi, ich ketishi, qusish va qorin og‘rig‘i kuzatilishi mumkin.
Ovqat hazm bo‘lishining buzilishi. Ayrim mahsulotlarni ko‘tara olmaslik yoki ovqatlanish tartibining buzilishi ham qorin sohasida og‘riq keltirib chiqaradi.
Kindik atrofidagi og‘riq appenditsit belgisi bo‘lishi mumkinmi?
Ha. Appenditsitning dastlabki belgilaridan biri aynan kindik atrofida boshlangan og‘riqdir. Vaqt o‘tishi bilan og‘riq qorinning o‘ng pastki qismiga ko‘chishi va kuchayishi mumkin.
Bunda ko‘ngil aynishi, qusish, ishtaha yo‘qolishi va tana haroratining ko‘tarilishi ham kuzatilishi mumkin. Og‘riq yurish, yo‘talish yoki harakatlanishda kuchayishi ehtimoli bor.
Bundan tashqari, kindik churrasi ham shu sohada og‘riq va bo‘rtma paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Ayniqsa, yo‘talish yoki og‘ir yuk ko‘tarishda noqulaylik kuchayishi mumkin.
Qachon shifokorga murojaat qilish kerak?
Agar kindik atrofidagi og‘riq kuchayib borayotgan, bir necha soat davomida tinmayotgan yoki qorinning o‘ng pastki qismiga ko‘chayotgan bo‘lsa, zudlik bilan tibbiy yordamga murojaat qilish kerak.
To‘satdan boshlangan kuchli qorin og‘rig‘i, tinimsiz qusish, yuqori isitma, qorin shishishi yoki najas va gaz chiqmay qolishi ham jiddiy xavf belgilaridir. Bunday vaziyatda tez yordam chaqirish lozim.
Kindik atrofidagi har qanday sanchiq appenditsit degani emas. Biroq og‘riqning joylashuvi, davomiyligi va qo‘shimcha alomatlarga e’tibor berish muhim. Sababini faqat shifokor ko‘rigi va zarur tekshiruvlar orqali aniqlash mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…