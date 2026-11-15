UFC 334 turniri yakunlandi: Siril Gan va Kayla Harrison chempionlikni saqlab qoldi

1 daqiqa o'qish1
UFC 334 turniri yakunlandi: Siril Gan va Kayla Harrison chempionlikni saqlab qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan UFC 334 turnirida Siril Gan va Kayla Harrison o'z chempionlik kamarlarini muvaffaqiyatli himoya qilishdi.
  • Siril Gan og'ir vazn toifasida Josh Hokitni hakamlar qaroriga ko'ra mag'lub etgan bo'lsa, Kayla Harrison Amanda Nunesni 4-raundda bo'g'ish usuli bilan taslim qildi.
  • Musobaqa doirasida Stiven Tompson texnik nokaut evaziga g'alaba qozondi, Urosh Medich va Kevin Holland o'rtasidagi bahs esa durang bilan yakunlandi.

Bugun, 15 noyabr kuni AQSHning Nyu-York shahrida aralash jang san’atlari muxlislari uzoq kutgan UFC 334 turniri bo‘lib o‘tdi. Kecha davomida bir qator murosasiz va shiddatli janglar tashkil etilib, jahon miqyosidagi mashhur sportchilar o‘z mahoratlarini namoyish etishdi.

Asosiy janglar va chempionlik himoyasi

Oqshomning markaziy jangida og‘ir vazn toifasi chempioni Siril Gan da’vogar Josh Hokitga qarshi oktagonga chiqdi. Besh raund davom etgan murosasiz bahs yakunida hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan (48:47) Siril Gan g‘olib deb topildi va o‘z chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.

Shuningdek, turnirning ikkinchi asosiy jangida ayollar o‘rtasidagi eng yengil vazn chempionlik kamari uchun bahs bo‘lib o‘tdi. Unda Kayla Harrison taniqli jangchi Amanda Nunesni 4-raundda muvaffaqiyatli himoya va bo‘g‘ish usuli bilan mag‘lub etib, chempion maqomini saqlab qoldi.

UFC 334 turnirining asosiy natijalari

Jang tafsilotlari va usuli

Siril Gan — Josh Hokit

Hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan Gan g‘olib (48:47)

Kayla Harrison — Amanda Nunes

Harrison 4-raundda bo‘g‘ish usuli bilan g‘alaba qozondi

Stiven Tompson — Charlz Radtke

Tompson 3-raundda texnik nokaut bilan ustun keldi

Urosh Medich — Kevin Holland

Jang durang natija bilan yakunlandi

Turnirning boshqa natijalari

Musobaqa doirasida boshqa bir qator qiziqarli to‘qnashuvlar ham bo‘lib o‘tdi. Jumladan, Kayo Borralio Yusri Belgaruini, Luis Gurule esa Bilol Hasanni hakamlar qarori bilan mag‘lub etdi. Urosh Medich hamda Kevin Holland o‘rtasidagi jang esa murosasiz kurash ostida o‘tib, durang bilan yakunlandi.

Shuningdek, faxriy sportchi Stiven Tompson Charlz Radtkeni 3-raundda texnik nokautga uchratgan bo‘lsa, Kris Dankan Dryu Doberdan hakamlar qaroriga ko‘ra ustun keldi. Terrens Makkinni esa Jim Millerni atigi 1-raundning o‘zidayoq texnik nokaut bilan mag‘lub etib, kechaning eng tezkor g‘alabalaridan biriga mualliflik qildi.

Sizningcha, UFC 334 turniridagi qaysi jang muxlislarda eng katta taassurot qoldirdi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari