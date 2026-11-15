UFC 334 turniri yakunlandi: Siril Gan va Kayla Harrison chempionlikni saqlab qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan UFC 334 turnirida Siril Gan va Kayla Harrison o'z chempionlik kamarlarini muvaffaqiyatli himoya qilishdi.
- Siril Gan og'ir vazn toifasida Josh Hokitni hakamlar qaroriga ko'ra mag'lub etgan bo'lsa, Kayla Harrison Amanda Nunesni 4-raundda bo'g'ish usuli bilan taslim qildi.
- Musobaqa doirasida Stiven Tompson texnik nokaut evaziga g'alaba qozondi, Urosh Medich va Kevin Holland o'rtasidagi bahs esa durang bilan yakunlandi.
Bugun, 15 noyabr kuni AQSHning Nyu-York shahrida aralash jang san’atlari muxlislari uzoq kutgan UFC 334 turniri bo‘lib o‘tdi. Kecha davomida bir qator murosasiz va shiddatli janglar tashkil etilib, jahon miqyosidagi mashhur sportchilar o‘z mahoratlarini namoyish etishdi.
Asosiy janglar va chempionlik himoyasi
Oqshomning markaziy jangida og‘ir vazn toifasi chempioni Siril Gan da’vogar Josh Hokitga qarshi oktagonga chiqdi. Besh raund davom etgan murosasiz bahs yakunida hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan (48:47) Siril Gan g‘olib deb topildi va o‘z chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
Shuningdek, turnirning ikkinchi asosiy jangida ayollar o‘rtasidagi eng yengil vazn chempionlik kamari uchun bahs bo‘lib o‘tdi. Unda Kayla Harrison taniqli jangchi Amanda Nunesni 4-raundda muvaffaqiyatli himoya va bo‘g‘ish usuli bilan mag‘lub etib, chempion maqomini saqlab qoldi.
UFC 334 turnirining asosiy natijalari
Jang tafsilotlari va usuli
Siril Gan — Josh Hokit
Hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan Gan g‘olib (48:47)
Kayla Harrison — Amanda Nunes
Harrison 4-raundda bo‘g‘ish usuli bilan g‘alaba qozondi
Stiven Tompson — Charlz Radtke
Tompson 3-raundda texnik nokaut bilan ustun keldi
Urosh Medich — Kevin Holland
Jang durang natija bilan yakunlandi
Turnirning boshqa natijalari
Musobaqa doirasida boshqa bir qator qiziqarli to‘qnashuvlar ham bo‘lib o‘tdi. Jumladan, Kayo Borralio Yusri Belgaruini, Luis Gurule esa Bilol Hasanni hakamlar qarori bilan mag‘lub etdi. Urosh Medich hamda Kevin Holland o‘rtasidagi jang esa murosasiz kurash ostida o‘tib, durang bilan yakunlandi.
Shuningdek, faxriy sportchi Stiven Tompson Charlz Radtkeni 3-raundda texnik nokautga uchratgan bo‘lsa, Kris Dankan Dryu Doberdan hakamlar qaroriga ko‘ra ustun keldi. Terrens Makkinni esa Jim Millerni atigi 1-raundning o‘zidayoq texnik nokaut bilan mag‘lub etib, kechaning eng tezkor g‘alabalaridan biriga mualliflik qildi.
Sizningcha, UFC 334 turniridagi qaysi jang muxlislarda eng katta taassurot qoldirdi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…