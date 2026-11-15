«Natija uchun kurashamiz»: Roberto Manchini Belgiyaga qarshi o‘yin oldidan fikr bildirdi

1 daqiqa o'qish43
«Natija uchun kurashamiz»: Roberto Manchini Belgiyaga qarshi o‘yin oldidan fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini UYEFA Millatlar ligasi doirasida Belgiyaga qarshi kechadigan bahsda faqat g‘alaba uchun kurashishini ma’lum qildi.
  • Murabbiy raqibning texnik va tezkor futbolchilardan iborat kuchli jamoa ekanligini tan olib, bo‘lajak uchrashuv Fransiyaga qarshi o‘yinga o‘xshash bo‘lishini ta’kidladi.
  • Ayni damda Italiya 10 ochko bilan guruhda peshqadamlik qilmoqda, biroq Fransiya ham xuddi shuncha ochko bilan ikkinchi o‘rinda bormoqda.

UYEFA Millatlar ligasining hal qiluvchi bosqichlari arafasida Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini Belgiya terma jamoasiga qarshi kechadigan muhim bahs haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, italyanlar o‘z oldiga faqat yuqori maqsadlarni qo‘ygan va har qanday raqibga qarshi o‘z o‘yinini ko‘rsatishga tayyor.

Belgiyaning kuchi va fransiyalik raqiblar bilan o‘xshashlik

Football Italia nashri keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, Roberto Manchini raqibning salohiyatini yuqori baholab, biroq Italiya o‘z maqsadi yo‘lidan qaytmasligini alohida ta’kidladi.

«Millatlar ligasi chorakfinaliga chiqish uchun kurashayotganimiz va bu bosqichda ekanligimizning o‘zi faxrlanishga arziydi. Biz bu yerdamiz va natija uchun kurashamiz. G‘alaba qozonishimiz mumkin, garchi bu oson bo‘lmasligini yaxshi anglasak-da. Chunki Belgiya juda yaxshi jamoa. Ularning tarkibida texnik mahorati yuqori va tezkor futbolchilar bor», — dedi Manchini.

Shuningdek, bosh murabbiy bo‘lajak uchrashuvning taktik jihatlariga to‘xtalib, u avvalgi shiddatli bahslarni eslatib yuborishini qayd etdi:

«Biz o‘z o‘yinimizni namoyish etamiz. O‘ylashimcha, bu uchrashuv ko‘p jihatdan Fransiyaga qarshi bahsimizga o‘xshash bo‘ladi».

Jamoalar va guruhdagi holat

Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar

Italiyaning turnirdagi o‘rni

10 ochko bilan guruhda 1-peshqadam

Fransiyaning ko‘rsatkichi

10 ochko bilan 2-pog‘onada

Baho bergan shaxs

Roberto Manchini (Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi)

Bo‘lajak raqib

Belgiya terma jamoasi

Guruhdagi keskin kurash

Ma’lum qilinishicha, Italiya o‘z guruhida 10 ochko to‘plagan holda hozircha peshqadamlik qilmoqda. Biroq Fransiya terma jamoasi ham xuddi shuncha ochko bilan 2-pog‘onada bormoqda. Shu bois, Belgiyaga qarshi kechadigan har bir ochko va har bir o‘yin italyanlar uchun juda katta ahamiyat kasb etadi.

Muxlislar va mutaxassislar Roberto Manchini shogirdlaridan navbatdagi yorqin va ishonchli o‘yinni kutib qolmoqda.

Sizningcha, Roberto Manchini boshchiligidagi Italiya terma jamoasi Belgiya to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, Millatlar ligasida bosh sovrin uchun kurashni davom ettira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari