«Natija uchun kurashamiz»: Roberto Manchini Belgiyaga qarshi o‘yin oldidan fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini UYEFA Millatlar ligasi doirasida Belgiyaga qarshi kechadigan bahsda faqat g‘alaba uchun kurashishini ma’lum qildi.
- Murabbiy raqibning texnik va tezkor futbolchilardan iborat kuchli jamoa ekanligini tan olib, bo‘lajak uchrashuv Fransiyaga qarshi o‘yinga o‘xshash bo‘lishini ta’kidladi.
- Ayni damda Italiya 10 ochko bilan guruhda peshqadamlik qilmoqda, biroq Fransiya ham xuddi shuncha ochko bilan ikkinchi o‘rinda bormoqda.
UYEFA Millatlar ligasining hal qiluvchi bosqichlari arafasida Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini Belgiya terma jamoasiga qarshi kechadigan muhim bahs haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, italyanlar o‘z oldiga faqat yuqori maqsadlarni qo‘ygan va har qanday raqibga qarshi o‘z o‘yinini ko‘rsatishga tayyor.
Belgiyaning kuchi va fransiyalik raqiblar bilan o‘xshashlik
Football Italia nashri keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, Roberto Manchini raqibning salohiyatini yuqori baholab, biroq Italiya o‘z maqsadi yo‘lidan qaytmasligini alohida ta’kidladi.
«Millatlar ligasi chorakfinaliga chiqish uchun kurashayotganimiz va bu bosqichda ekanligimizning o‘zi faxrlanishga arziydi. Biz bu yerdamiz va natija uchun kurashamiz. G‘alaba qozonishimiz mumkin, garchi bu oson bo‘lmasligini yaxshi anglasak-da. Chunki Belgiya juda yaxshi jamoa. Ularning tarkibida texnik mahorati yuqori va tezkor futbolchilar bor», — dedi Manchini.
Shuningdek, bosh murabbiy bo‘lajak uchrashuvning taktik jihatlariga to‘xtalib, u avvalgi shiddatli bahslarni eslatib yuborishini qayd etdi:
«Biz o‘z o‘yinimizni namoyish etamiz. O‘ylashimcha, bu uchrashuv ko‘p jihatdan Fransiyaga qarshi bahsimizga o‘xshash bo‘ladi».
Jamoalar va guruhdagi holat
Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar
Italiyaning turnirdagi o‘rni
10 ochko bilan guruhda 1-peshqadam
Fransiyaning ko‘rsatkichi
10 ochko bilan 2-pog‘onada
Baho bergan shaxs
Roberto Manchini (Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi)
Bo‘lajak raqib
Belgiya terma jamoasi
Guruhdagi keskin kurash
Ma’lum qilinishicha, Italiya o‘z guruhida 10 ochko to‘plagan holda hozircha peshqadamlik qilmoqda. Biroq Fransiya terma jamoasi ham xuddi shuncha ochko bilan 2-pog‘onada bormoqda. Shu bois, Belgiyaga qarshi kechadigan har bir ochko va har bir o‘yin italyanlar uchun juda katta ahamiyat kasb etadi.
Muxlislar va mutaxassislar Roberto Manchini shogirdlaridan navbatdagi yorqin va ishonchli o‘yinni kutib qolmoqda.
Sizningcha, Roberto Manchini boshchiligidagi Italiya terma jamoasi Belgiya to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, Millatlar ligasida bosh sovrin uchun kurashni davom ettira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…