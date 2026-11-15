Merab Dvalishvili BAA hukumatiga murojaat qilib, hibsdagilarni ozod qilishni so‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili Abu-Dabi rasmiylariga murojaat qilib, mojaro tufayli hibsga olingan sportchilarni, jumladan Usman Nurmagomedovni ozod qilishni so‘radi.
- Avvalroq sud qarori bilan Rossiya jamoasining olti nafar vakili hamda voqeani videoga olgan ikki shaxs olti oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
- Merab Dvalishvili va uning do‘sti Saba Lazishvili esa belgilangan jarimalarni to‘lab, ozodlikka chiqqan.
Qamoqdan chiqqanidan bir kun o‘tgach, UFC sobiq chempioni, gruziyalik sportchi Merab Dvalishvili Abu-Dabidagi Real American Freestyle (RAF) turnirida braziliyalik Marlon Morayesni mag‘lub etish uchun atigi bir yarim daqiqa vaqt sarfladi. Ringdagi muvaffaqiyatli qaytishdan so‘ng jangchi jamoatchilik e’tiborini yana bir bor keskinlashgan mojaro va hibsga olingan sportchilarga qaratdi.
Hibsdagi raqiblarni ozod qilishni so‘ragan murojaat
Jangdan keyin taniqli sport sharhlovchisi Chel Sonnen bilan suhbatda Dvalishvili Abu-Dabi rasmiylariga murojaat qilib, mojaro tufayli qo‘lga olingan barcha sportchilarni, jumladan, Usman Nurmagomedovni ham ozod qilishni so‘radi.
«Hammaga rahmat, hammangizni yaxshi ko‘raman! Eshiting, agar iloji bo‘lsa, Abu-Dabi hukumatiga yoki bunga ta’sir qila oladigan har kimga murojaat qilmoqchiman. Iltimos, bu yigitlarni ozod qiling, iltimos, ularni qo‘yib yuboring. Sizdan juda iltimos qilaman! Biz shunchaki jangchimiz va har narsa bo‘lishi mumkin, lekin men ularning ozod qilinishini juda xohlayman. Iltimos», — dedi Dvalishvili.
Shu bilan birga, sobiq chempion jangdan oldin bergan intervyusida Umar Nurmagomedov ham voqea joyiga keyin kelganiga qaramay, hibsga olinganlar qatorida ekanini ta’kidlagan edi.
Mojaro va sud qarorining tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar
Merabning g‘alabasi
Marlon Morayes ustidan RAF turnirida 1,5 daqiqada qozonilgan zafar
Merab va Sabaning holati
Jarimalar evaziga ozod qilingan
Sud hukmiga ko‘ra jazo
Rossiya jamoasining 6 nafar vakili va 2 nafar videoga olgan shaxs 6 oyga qamaldi
Murojaat manzili
Abu-Dabi hukumati va mas’ul rasmiylar
Sud qarori: Qamoq va jarimalar
Eslatib o‘tamiz, kecha ma’lum bo‘lishicha, yuzaga kelgan shov-shuvli hodisa ortidan huquq-tartibot idoralari qat’iy choralar ko‘rgan. Rossiya jamoasining olti nafar vakili hamda voqeani videoga olib tarqatgan ikki kishi olti oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Merab Dvalishvili va uning do‘sti Saba Lazishvili esa belgilangan jarimalar evaziga ozod qilingan edi.
Mintaqadagi sport muhiti va jangchilar atrofidagi bu kabi keskin voqealar muxlislar va mahalliy rasmiylar diqqat markazida qolmoqda.
Sizningcha, mashhur sportchilar ishtirokidagi bunday kelishmovchiliklar va ularning huquqiy oqibatlari MMA olamiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…