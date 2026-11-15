Merab Dvalishvili BAA hukumatiga murojaat qilib, hibsdagilarni ozod qilishni so‘radi

1 daqiqa o'qish90
Merab Dvalishvili BAA hukumatiga murojaat qilib, hibsdagilarni ozod qilishni so‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili Abu-Dabi rasmiylariga murojaat qilib, mojaro tufayli hibsga olingan sportchilarni, jumladan Usman Nurmagomedovni ozod qilishni so‘radi.
  • Avvalroq sud qarori bilan Rossiya jamoasining olti nafar vakili hamda voqeani videoga olgan ikki shaxs olti oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
  • Merab Dvalishvili va uning do‘sti Saba Lazishvili esa belgilangan jarimalarni to‘lab, ozodlikka chiqqan.

Qamoqdan chiqqanidan bir kun o‘tgach, UFC sobiq chempioni, gruziyalik sportchi Merab Dvalishvili Abu-Dabidagi Real American Freestyle (RAF) turnirida braziliyalik Marlon Morayesni mag‘lub etish uchun atigi bir yarim daqiqa vaqt sarfladi. Ringdagi muvaffaqiyatli qaytishdan so‘ng jangchi jamoatchilik e’tiborini yana bir bor keskinlashgan mojaro va hibsga olingan sportchilarga qaratdi.

Hibsdagi raqiblarni ozod qilishni so‘ragan murojaat

Jangdan keyin taniqli sport sharhlovchisi Chel Sonnen bilan suhbatda Dvalishvili Abu-Dabi rasmiylariga murojaat qilib, mojaro tufayli qo‘lga olingan barcha sportchilarni, jumladan, Usman Nurmagomedovni ham ozod qilishni so‘radi.

«Hammaga rahmat, hammangizni yaxshi ko‘raman! Eshiting, agar iloji bo‘lsa, Abu-Dabi hukumatiga yoki bunga ta’sir qila oladigan har kimga murojaat qilmoqchiman. Iltimos, bu yigitlarni ozod qiling, iltimos, ularni qo‘yib yuboring. Sizdan juda iltimos qilaman! Biz shunchaki jangchimiz va har narsa bo‘lishi mumkin, lekin men ularning ozod qilinishini juda xohlayman. Iltimos», — dedi Dvalishvili.

Shu bilan birga, sobiq chempion jangdan oldin bergan intervyusida Umar Nurmagomedov ham voqea joyiga keyin kelganiga qaramay, hibsga olinganlar qatorida ekanini ta’kidlagan edi.

Mojaro va sud qarorining tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar

Merabning g‘alabasi

Marlon Morayes ustidan RAF turnirida 1,5 daqiqada qozonilgan zafar

Merab va Sabaning holati

Jarimalar evaziga ozod qilingan

Sud hukmiga ko‘ra jazo

Rossiya jamoasining 6 nafar vakili va 2 nafar videoga olgan shaxs 6 oyga qamaldi

Murojaat manzili

Abu-Dabi hukumati va mas’ul rasmiylar

Sud qarori: Qamoq va jarimalar

Eslatib o‘tamiz, kecha ma’lum bo‘lishicha, yuzaga kelgan shov-shuvli hodisa ortidan huquq-tartibot idoralari qat’iy choralar ko‘rgan. Rossiya jamoasining olti nafar vakili hamda voqeani videoga olib tarqatgan ikki kishi olti oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Merab Dvalishvili va uning do‘sti Saba Lazishvili esa belgilangan jarimalar evaziga ozod qilingan edi.

Mintaqadagi sport muhiti va jangchilar atrofidagi bu kabi keskin voqealar muxlislar va mahalliy rasmiylar diqqat markazida qolmoqda.

Sizningcha, mashhur sportchilar ishtirokidagi bunday kelishmovchiliklar va ularning huquqiy oqibatlari MMA olamiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari