Rossiyalik olimlar insulinni tabletka shaklida ishlab chiqishni boshlab yubordi

1 daqiqa o'qish41
Rossiyalik olimlar insulinni tabletka shaklida ishlab chiqishni boshlab yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik olimlar mahalliy farmatsevtika kompaniyalari bilan hamkorlikda qandli diabet bemorlari uchun insulinning tabletka shaklidagi ko‘rinishini yaratish ustida ish boshladi.
  • I. I. Dedov nomidagi Milliy tibbiyot tadqiqot endokrinologiya markazi direktori Natalya Mokrishevaning ta’kidlashicha, mazkur innovatsiya bemorlarni kundalik in’eksiyalardan xalos etib, ularning hayot sifatini yaxshilaydi.

Rossiyalik olimlar mahalliy farmatsevtika kompaniyalari bilan hamkorlikda qandli diabet bemorlari uchun inqilobiy yangilik — insulinning tabletka shaklidagi ko‘rinishini ishlab chiqishni boshlab yubordi. Mazkur muhim yangilik butun dunyoda keng nishonlanadigan Butunjah qandli diabetga qarshi kurash kuni arafasida e’lon qilindi.

Kundalik in’eksiyalardan voz kechish imkoniyati

RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida akademik I. I. Dedov nomidagi Milliy tibbiyot tadqiqot endokrinologiya markazi direktori Natalya Mokrishevaning ta’kidlashicha, gormonning perorallik (tabletka) shaklini yaratish bemorlarga muntazam ravishda ukol qilish zaruratidan qutulish imkonini beradi. Bu esa surunkali diabet bilan yashayotgan insonlarning kүndalik hayotini sezilarli darajada soddalashtiradi.

Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, markaz mutaxassislari faqat tabletkalar bilan cheklanib qolmasdan, balki prolongatsiya qilingan in’eksion preparatlar ustida ham faol ish olib bormoqda. Yaqin kelajakda bemorlar har kuni ukol qilish o‘rniga, dorini haftasiga atigi bir marta qabul qilish imkoniga ega bo‘ladi.

Innovatsion terapiya yo‘nalishlari

Asosiy tafsilotlar va afzalliklar

Tabletka shaklidagi insulin

Kundalik in’eksiyalardan voz kechib, qabul qilishni qulaylashtiradi

Haftada bir martalik in’eksiya

Prolongatsiya qilingan ta’sir orqali ukollar sonini keskin kamaytiradi

Maqsadli natija

Bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va kasallikni samarali nazorat qilish

Klinik sinovlar va kelgusi istiqbollar

Hozircha yangi tabletka holidagi insulinning klinik sinovlari qachon yakunlanishi va qachon seriyali ishlab chiqarishga chiqarilishi muddatlari oshkor etilmagan. Biroq bu kabi zamonaviy tibbiy usullar surunkali kasallik kechishini nazorat qilishni yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Shu bilan birga, boshqa tibbiyot muassasalarida ham diabet va semizlikka qarshi innovatsion preparatlar ustida muvaffaqiyatli tadqiqotlar olib borilmoqda.

Sizningcha, kundalik ukollarni tabletkalar yoki kamroq qabul qilinadigan dorilar bilan almashtirish bemorlar uchun qanchalik qulaylik yaratadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari