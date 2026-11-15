Rossiyalik olimlar insulinni tabletka shaklida ishlab chiqishni boshlab yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik olimlar mahalliy farmatsevtika kompaniyalari bilan hamkorlikda qandli diabet bemorlari uchun insulinning tabletka shaklidagi ko‘rinishini yaratish ustida ish boshladi.
- I. I. Dedov nomidagi Milliy tibbiyot tadqiqot endokrinologiya markazi direktori Natalya Mokrishevaning ta’kidlashicha, mazkur innovatsiya bemorlarni kundalik in’eksiyalardan xalos etib, ularning hayot sifatini yaxshilaydi.
Rossiyalik olimlar mahalliy farmatsevtika kompaniyalari bilan hamkorlikda qandli diabet bemorlari uchun inqilobiy yangilik — insulinning tabletka shaklidagi ko‘rinishini ishlab chiqishni boshlab yubordi. Mazkur muhim yangilik butun dunyoda keng nishonlanadigan Butunjah qandli diabetga qarshi kurash kuni arafasida e’lon qilindi.
Kundalik in’eksiyalardan voz kechish imkoniyati
RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida akademik I. I. Dedov nomidagi Milliy tibbiyot tadqiqot endokrinologiya markazi direktori Natalya Mokrishevaning ta’kidlashicha, gormonning perorallik (tabletka) shaklini yaratish bemorlarga muntazam ravishda ukol qilish zaruratidan qutulish imkonini beradi. Bu esa surunkali diabet bilan yashayotgan insonlarning kүndalik hayotini sezilarli darajada soddalashtiradi.
Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, markaz mutaxassislari faqat tabletkalar bilan cheklanib qolmasdan, balki prolongatsiya qilingan in’eksion preparatlar ustida ham faol ish olib bormoqda. Yaqin kelajakda bemorlar har kuni ukol qilish o‘rniga, dorini haftasiga atigi bir marta qabul qilish imkoniga ega bo‘ladi.
Innovatsion terapiya yo‘nalishlari
Asosiy tafsilotlar va afzalliklar
Tabletka shaklidagi insulin
Kundalik in’eksiyalardan voz kechib, qabul qilishni qulaylashtiradi
Haftada bir martalik in’eksiya
Prolongatsiya qilingan ta’sir orqali ukollar sonini keskin kamaytiradi
Maqsadli natija
Bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va kasallikni samarali nazorat qilish
Klinik sinovlar va kelgusi istiqbollar
Hozircha yangi tabletka holidagi insulinning klinik sinovlari qachon yakunlanishi va qachon seriyali ishlab chiqarishga chiqarilishi muddatlari oshkor etilmagan. Biroq bu kabi zamonaviy tibbiy usullar surunkali kasallik kechishini nazorat qilishni yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Shu bilan birga, boshqa tibbiyot muassasalarida ham diabet va semizlikka qarshi innovatsion preparatlar ustida muvaffaqiyatli tadqiqotlar olib borilmoqda.
Sizningcha, kundalik ukollarni tabletkalar yoki kamroq qabul qilinadigan dorilar bilan almashtirish bemorlar uchun qanchalik qulaylik yaratadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…