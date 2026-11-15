Nima uchun koreyslar semirmaydi? Milliy ovqatlanish va turmush tarzining asosiy sirlari

2 daqiqa o'qish54
Nima uchun koreyslar semirmaydi? Milliy ovqatlanish va turmush tarzining asosiy sirlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janubiy Koreyada aholining atigi 4 foizi ortiqcha vazndan aziyat chekadi, bu ko‘rsatkich mamlakatdagi o‘ziga xos ovqatlanish madaniyati va turmush tarzi bilan bog‘liq.
  • Koreys milliy oshxonasida fermentlangan mahsulotlar, kichik porsiyali taomlar va sho‘rvalarning keng iste’mol qilinishi metabolizmni tezlashtirib, kaloriyani nazorat qilishga yordam beradi.

Janubiy Koreyada semizlik darajasi juda past bo‘lib, aholining bor-yo‘g‘i 4% atrofidagi qismigina ortiqcha vazndan aziyat chekadi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, buning asosiy sabablari genetika bilan emas, balki asrlar davomida shakllangan milliy ovqatlanish madaniyati, kundalik turmush tarzi va jamiyatdagi ijtimoiy qarashlar bilan chambarchas bog‘liqdir.

1. To‘g‘ri va sog‘lom ovqatlanish madaniyati

Koreys milliy oshxonasi organizm uchun juda foydali bo‘lgan bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega:

  • Fermentlangan mahsulotlar: Kimchi (achchiq karam), soya pastasi va boshqa fermentlangan taomlar ichak mikroflorasini yaxshilaydi hamda moddalar almashinuvini (metabolizmni) jadallashtiradi.

  • Panchxan tizimi (kichik likoplar): Stolda asosiy ovqat bilan birga ko‘plab kichik idishlarda sabzavotlar, ko‘katlar va dengiz mahsulotlari tortiladi. Bu porsiyani va yeyilayotgan umumiy ovqat miqdorini qattiq tartibga solishga yordam beradi.

  • Har bir taomda sho‘rva: Ko‘pgina koreys taomlanishi sho‘rva yoki bulyon bilan boshlanadi. Bu oshqozonni to‘ldirib, ortiqcha kaloriya iste’mol qilishning oldini oladi.

  • Kam shakar va kam qayta ishlangan mahsulotlar: Koreys milliy ovqatlarida g‘arbcha tipdagi shirinliklar, fastfud va tozalangan shakar deyarli uchramaydi. Ularda «choy bilan qand yoki konfet yeyish» madaniyati umuman yo‘q.

  • Achchiq ziravorlar: Qizil qalampir va uning tarkibidagi kapsaitsin moddasi metabolizmni kuchaytirib, yog‘larning tezroq erishiga xizmat qiladi.

Ovqatlanish odati

Organizmga ta’siri

Kimchi va fermentlangan mahsulotlar

Ichak faoliyatini yaxshilaydi, metabolizmni tezlashtiradi

Panchxan (kichik idishlar) tizimi

Porsiyani nazorat qilish va ortiqcha ovqat yemaslikni ta’minlaydi

Sho‘rva bilan boshqarish

Oshqozonni to‘ldirib, kaloriyani kamaytiradi

2. Jismoniy faollik va shaharsozlik xususiyatlari

Koreyaliklarning kundalik hayot tarzi ham hech qanday sport zallarisiz ham doimiy ravishda jismoniy faoliyatda bo‘lishni ta’minlaydi:

  • Ko‘p piyoda yurish: Janubiy Koreyada jamoat transporti juda yuqori darajada rivojlangan. Odamlar kun davomida metro yoki avtobus bekatlarigacha, shuningdek shahar bo‘ylab juda ko‘p piyoda yurishadi.

  • Relef xususiyati: Koreya shaharlari va aholi punktlari asosan tepalik hamda qir-adirlardan iborat bo‘lib, kundalik hayotning o‘zidayoq qo‘shimcha kuch sarflamasdan jismoniy yuklama va hatto fitnes yuzaga keladi.

3. Tashqi ko‘rinishga bo‘lgan kuchli ijtimoiy bosim

Jamiyatdagi psixologik va madaniy omillar ham vaznini nazorat qilishda muhim o‘rin tutadi:

  • Oriqlik kulti: Jamiyatda va ommaviy madaniyatda (K-pop, dramalar va boshqalar) juda oriq, sog‘lom va ozoda ko‘rinishga talab nihoyatda kuchli.

  • Ishga joylashish va munosabatlar: Koreyada ortiqcha vazn ko‘pincha ochiqdan-ochiq tanqid qilinadi. Hatto nufuzli ishga kirishda ham tashqi ko‘rinish va vazn ko‘rsatkichlari muhim faktor sifatida qabul qilinadi. Shuning uchun ko‘pchilik o‘z vaznini doimiy ravishda qattiq nazorat ostida ushlaydi.

Sizningcha, jamiyatdagi bunday qattiq ijtimoiy talablar va sog‘lom ovqatlanish odatlarini boshqa mamlakatlarda ham joriy qilish mumkinmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari