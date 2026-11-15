Nima uchun koreyslar semirmaydi? Milliy ovqatlanish va turmush tarzining asosiy sirlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Janubiy Koreyada aholining atigi 4 foizi ortiqcha vazndan aziyat chekadi, bu ko‘rsatkich mamlakatdagi o‘ziga xos ovqatlanish madaniyati va turmush tarzi bilan bog‘liq.
- Koreys milliy oshxonasida fermentlangan mahsulotlar, kichik porsiyali taomlar va sho‘rvalarning keng iste’mol qilinishi metabolizmni tezlashtirib, kaloriyani nazorat qilishga yordam beradi.
Janubiy Koreyada semizlik darajasi juda past bo‘lib, aholining bor-yo‘g‘i 4% atrofidagi qismigina ortiqcha vazndan aziyat chekadi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, buning asosiy sabablari genetika bilan emas, balki asrlar davomida shakllangan milliy ovqatlanish madaniyati, kundalik turmush tarzi va jamiyatdagi ijtimoiy qarashlar bilan chambarchas bog‘liqdir.
1. To‘g‘ri va sog‘lom ovqatlanish madaniyati
Koreys milliy oshxonasi organizm uchun juda foydali bo‘lgan bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega:
Fermentlangan mahsulotlar: Kimchi (achchiq karam), soya pastasi va boshqa fermentlangan taomlar ichak mikroflorasini yaxshilaydi hamda moddalar almashinuvini (metabolizmni) jadallashtiradi.
Panchxan tizimi (kichik likoplar): Stolda asosiy ovqat bilan birga ko‘plab kichik idishlarda sabzavotlar, ko‘katlar va dengiz mahsulotlari tortiladi. Bu porsiyani va yeyilayotgan umumiy ovqat miqdorini qattiq tartibga solishga yordam beradi.
Har bir taomda sho‘rva: Ko‘pgina koreys taomlanishi sho‘rva yoki bulyon bilan boshlanadi. Bu oshqozonni to‘ldirib, ortiqcha kaloriya iste’mol qilishning oldini oladi.
Kam shakar va kam qayta ishlangan mahsulotlar: Koreys milliy ovqatlarida g‘arbcha tipdagi shirinliklar, fastfud va tozalangan shakar deyarli uchramaydi. Ularda «choy bilan qand yoki konfet yeyish» madaniyati umuman yo‘q.
Achchiq ziravorlar: Qizil qalampir va uning tarkibidagi kapsaitsin moddasi metabolizmni kuchaytirib, yog‘larning tezroq erishiga xizmat qiladi.
Ovqatlanish odati
Organizmga ta’siri
Kimchi va fermentlangan mahsulotlar
Ichak faoliyatini yaxshilaydi, metabolizmni tezlashtiradi
Panchxan (kichik idishlar) tizimi
Porsiyani nazorat qilish va ortiqcha ovqat yemaslikni ta’minlaydi
Sho‘rva bilan boshqarish
Oshqozonni to‘ldirib, kaloriyani kamaytiradi
2. Jismoniy faollik va shaharsozlik xususiyatlari
Koreyaliklarning kundalik hayot tarzi ham hech qanday sport zallarisiz ham doimiy ravishda jismoniy faoliyatda bo‘lishni ta’minlaydi:
Ko‘p piyoda yurish: Janubiy Koreyada jamoat transporti juda yuqori darajada rivojlangan. Odamlar kun davomida metro yoki avtobus bekatlarigacha, shuningdek shahar bo‘ylab juda ko‘p piyoda yurishadi.
Relef xususiyati: Koreya shaharlari va aholi punktlari asosan tepalik hamda qir-adirlardan iborat bo‘lib, kundalik hayotning o‘zidayoq qo‘shimcha kuch sarflamasdan jismoniy yuklama va hatto fitnes yuzaga keladi.
3. Tashqi ko‘rinishga bo‘lgan kuchli ijtimoiy bosim
Jamiyatdagi psixologik va madaniy omillar ham vaznini nazorat qilishda muhim o‘rin tutadi:
Oriqlik kulti: Jamiyatda va ommaviy madaniyatda (K-pop, dramalar va boshqalar) juda oriq, sog‘lom va ozoda ko‘rinishga talab nihoyatda kuchli.
Ishga joylashish va munosabatlar: Koreyada ortiqcha vazn ko‘pincha ochiqdan-ochiq tanqid qilinadi. Hatto nufuzli ishga kirishda ham tashqi ko‘rinish va vazn ko‘rsatkichlari muhim faktor sifatida qabul qilinadi. Shuning uchun ko‘pchilik o‘z vaznini doimiy ravishda qattiq nazorat ostida ushlaydi.
Sizningcha, jamiyatdagi bunday qattiq ijtimoiy talablar va sog‘lom ovqatlanish odatlarini boshqa mamlakatlarda ham joriy qilish mumkinmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…