Yosh yulduzlar ishonchni oqladi: Argentina terma jamoasi Boliviyani yirik hisobda yengdi

·6·Sport
Yosh yulduzlar ishonchni oqladi: Argentina terma jamoasi Boliviyani yirik hisobda yengdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina terma jamoasi Jahon chempionatidan keyingi ilk o'yinida Boliviyani 4:0 hisobida mag'lub etdi.
  • Uchrashuvda yosh futbolchilar, xususan, Niko Pas bir gol va bir golli uzatma bilan ajralib turdi.
  • G'alabada Lautaro Martines, Kristian Romero va Lopes ham o'z hissasini qo'shdi.
  • Ushbu o'yin Argentina terma jamoasining yangi avlod vakillari bilan kuchayganini ko'rsatdi.

Amaldagi chempionlar katta futbolga ishonchli qaytishdi. Lionel Skaloni boshchiligidagi Argentina milliy jamoasi Jahon chempionatidan keyingi dastlabki uchrashuvini Kordoba shahrida o‘tkazib, Boliviya termasi ustidan 4:0 hisobida yirik va yorqin g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv mezbonlarning to‘liq ustunligi ostida kechdi. Tarkibda bir qator yosh iqtidorlarga imkoniyat bergan Skaloni shogirdlari o‘yinning boshidan oxirigacha tempni nazorat qilib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Niko Pasning porlashi va Lautaroning navbatdagi goli

Bahsda asosiy e’tibor jamoaning yangi avlod vakillariga qaratildi. Ayniqsa, startda maydonga tushgan Niko Pas o‘zining yorqin o‘yini bilan ajralib turdi: 20 yoshli yarimhimoyachi o‘z hisobiga bitta gol va bitta golli uzatma yozdirib qo‘ydi.

Hisob 19-daqiqadayoq ochildi — jamoa to‘purari Lautaro Martines yana bir bor o‘z mahoratini ko‘rsatdi. Oradan o‘n daqiqa o‘tib, Niko Pas jamoasining ikkinchi to‘pini kiritib, ustunlikni mustahkamladi. Ikkinchi bo‘limda himoyachi Kristian Romero va zaxiradan qo‘shilgan hujumchi Lopes raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi.

O‘rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari:

  • Argentina — Boliviya 4:0

    1 oktyabr, Kordoba.

  • Gollar: Lautaro Martines (19), Niko Pas (29), Kristian Romero (54), Lopes (86).

Argentina tarkibi: Emiliano Martines, Giay (Simon, 74), Kristian Romero (Balerdi, 56), Lisandro Martines (Flores, 81), Vega, Palasios (Gomes, 81), Mak Allister (Ezekiel Fernandes, 74), Niko Pas (Mastantuono, 56), Prestianni (Barko, 56), Xulian Alvares, Lautaro Martines (Lopes, 74).

Jamoada yangilanish jarayoni

Skaloni ushbu bahsda Mastantuono, Prestianni, Barko va Lopes kabi yosh iste’dodlarga o‘yin amaliyoti taqdim etdi. Tajribali yetakchilar va yangi qon uyg‘unligi Argentinaning keyingi xalqaro sikli uchun tarkib chuqurligi va salohiyati yetarli ekanini yana bir karra isbotladi.

Lionel SkaloniNiko PasLautaro MartinesArgentina – Boliviya 4:0
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skaloni Messini Iordaniyaga qarshi zaxirada qoldiradiSkaloni Messini Iordaniyaga qarshi zaxirada qoldiradi27 iyun 10:44Messining benefisi: Argentina Avstriyani mag‘lub etib, pley-offni naqd qildi!Messining benefisi: Argentina Avstriyani mag‘lub etib, pley-offni naqd qildi!23 iyun 00:07Real Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqdaReal Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqda25 iyun 17:37Lionel Scaloni Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqdaLionel Scaloni Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqda20 may 00:14«Real Madrid»ning yosh yulduzi Sezar Palasios Italiya klubiga o‘tishi mumkin«Real Madrid»ning yosh yulduzi Sezar Palasios Italiya klubiga o‘tishi mumkin3 iyun 12:02Lionel Messi Argentina tarkibida: Paulo Dybala esa ro‘yxatdan tushib qoldiLionel Messi Argentina tarkibida: Paulo Dybala esa ro‘yxatdan tushib qoldi11 may 20:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi