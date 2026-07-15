Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...
Argentina terma jamoasi JCH-2026 yarimfinali oldidan yana katta bosim ostida. Lionel Skaloni esa tanqidlarga javob berib, jamoa odamlar aytganidek yomon o‘ynamayotganini va finalga chiqish uchun bir qadam qolganini ta’kidladi.
“Biz yomon o‘ynamayapmiz”
Lionel Skaloni Argentina atrofidagi tanqidlarni tushunishini, ammo ular bilan to‘liq rozi emasligini bildirdi.
“Argentina odamlar aytganidek yomon o‘ynamayapti. Yarimfinalga chiqish uchun qattiq mehnat qildik”, — dedi bosh murabbiy.
Bu gaplar Argentina lageridagi asosiy kayfiyatni ko‘rsatadi: jamoa hali finalga chiqmagan, ammo o‘z yo‘lini oqlash uchun yetarli sabablarga ega.
Nega tanqidlar ko‘paydi?
Argentina amaldagi jahon chempioni sifatida turnirga katta bosim bilan keldi. Bunday maqomda har bir o‘yindan faqat g‘alaba emas, chiroyli va ishonchli futbol ham kutiladi.
Ammo pley-offdagi qiyin o‘yinlar, tor natijalar va ba’zi bahsli epizodlar sabab jamoa tanqid markaziga tushdi.
Shunga qaramay, Skaloni oddiy haqiqatni eslatdi: Argentina yarimfinalda. Bu esa tasodif emas.
Savol
Skaloni javobi
Argentina yomon o‘ynayaptimi?
“Odamlar aytganidek emas”
Jamoa nimani isbotladi?
yarimfinalga chiqish uchun mehnat qildi
Asosiy maqsad
finalga chiqish
Qolgan qadam
bitta o‘yin
“Futbolchilardan minnatdorman”
Skaloni o‘z futbolchilariga alohida minnatdorlik bildirdi. Uning ta’kidlashicha, aynan shu jamoa Argentina futbolini so‘nggi yillarda yangi darajaga olib chiqdi.
“Ular bizni uchta titulga olib chiqishdi va yana yarimfinaldamiz”, — dedi u.
Bu yerda gap faqat hozirgi turnir haqida emas. Skaloni davrida Argentina katta g‘alabalarni boshdan kechirdi va yana bir bor jahon futboli markazida turibdi.
Angliya — eng katta sinovlardan biri
Argentina finalga chiqish uchun Angliyani yengishi kerak. Bu o‘yin faqat yarimfinal emas, tarixiy raqobat ruhi bilan ham alohida ahamiyatga ega.
Angliya tarkibida Harri Keyn, Jud Bellingem, Deklan Rays kabi futbolchilar bor. Argentinada esa Lionel Messi, Xulian Alvares, Enso Fernandes va katta o‘yinlar bosimini yaxshi biladigan tajribali futbolchilar bor.
Bu to‘qnashuvda mayda detallar hal qiluvchi bo‘lishi mumkin: markazdagi kurash, pressing sifati, standart vaziyatlar va albatta, Messining birgina harakati.
Skalonining asosiy xabari nima?
Argentina bosh murabbiyi jamoasini himoya qilmoqda. Lekin bu himoya “hammasi yaxshi” degan ko‘r-ko‘rona ishonch emas.
U tanqidlar borligini biladi, ammo yarimfinalgacha yetib kelishni ham qadrlash kerakligini aytmoqda. Chunki Jahon chempionatida har bir bosqich — asab, kuch va xarakter sinovi.
Oddiy qilib aytganda, Argentina hozir ideal emas. Lekin u hali turnirda, hali kurashmoqda va hali finalga chiqish imkoniyati bor.
Messi avlodi uchun yana bir imkoniyat
Bu yarimfinal Argentina uchun yana bir tarixiy imkoniyat. Agar jamoa Angliyani yengsa, Lionel Messi boshchiligidagi avlod yana bir finalga chiqadi.
Skalonining gaplarida ham aynan shu mas’uliyat seziladi. U o‘tmishdagi titullarni eslamoqda, lekin asosiy urg‘uni hozirgi vazifaga qaratmoqda.
Finalgacha bir qadam qoldi. Ammo bu qadam, ehtimol, butun turnirdagi eng og‘iri bo‘ladi.
Tanqidga javob maydonda beriladi
Skalonining so‘zlari Argentina muxlislarini tinchlantirishi mumkin. Ammo haqiqiy javob Angliyaga qarshi o‘yinda beriladi.
Agar Argentina finalga chiqsa, hozirgi tanqidlar ikkinchi planga o‘tadi. Agar to‘xtab qolsa, savollar yanada ko‘payadi.
Shuning uchun Skaloni va uning shogirdlari uchun eng yaxshi javob bitta — maydonda g‘alaba.
Sizningcha, Argentina Angliyani yengib, tanqidlarga eng kuchli javobni bera oladimi?
…