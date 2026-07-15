Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...

·0·Sport
Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...

Argentina terma jamoasi JCH-2026 yarimfinali oldidan yana katta bosim ostida. Lionel Skaloni esa tanqidlarga javob berib, jamoa odamlar aytganidek yomon o‘ynamayotganini va finalga chiqish uchun bir qadam qolganini ta’kidladi.

“Biz yomon o‘ynamayapmiz”

Lionel Skaloni Argentina atrofidagi tanqidlarni tushunishini, ammo ular bilan to‘liq rozi emasligini bildirdi.

“Argentina odamlar aytganidek yomon o‘ynamayapti. Yarimfinalga chiqish uchun qattiq mehnat qildik”, — dedi bosh murabbiy.

Bu gaplar Argentina lageridagi asosiy kayfiyatni ko‘rsatadi: jamoa hali finalga chiqmagan, ammo o‘z yo‘lini oqlash uchun yetarli sabablarga ega.

Nega tanqidlar ko‘paydi?

Argentina amaldagi jahon chempioni sifatida turnirga katta bosim bilan keldi. Bunday maqomda har bir o‘yindan faqat g‘alaba emas, chiroyli va ishonchli futbol ham kutiladi.

Ammo pley-offdagi qiyin o‘yinlar, tor natijalar va ba’zi bahsli epizodlar sabab jamoa tanqid markaziga tushdi.

Shunga qaramay, Skaloni oddiy haqiqatni eslatdi: Argentina yarimfinalda. Bu esa tasodif emas.

Savol

Skaloni javobi

Argentina yomon o‘ynayaptimi?

“Odamlar aytganidek emas”

Jamoa nimani isbotladi?

yarimfinalga chiqish uchun mehnat qildi

Asosiy maqsad

finalga chiqish

Qolgan qadam

bitta o‘yin

“Futbolchilardan minnatdorman”

Skaloni o‘z futbolchilariga alohida minnatdorlik bildirdi. Uning ta’kidlashicha, aynan shu jamoa Argentina futbolini so‘nggi yillarda yangi darajaga olib chiqdi.

“Ular bizni uchta titulga olib chiqishdi va yana yarimfinaldamiz”, — dedi u.

Bu yerda gap faqat hozirgi turnir haqida emas. Skaloni davrida Argentina katta g‘alabalarni boshdan kechirdi va yana bir bor jahon futboli markazida turibdi.

Angliya — eng katta sinovlardan biri

Argentina finalga chiqish uchun Angliyani yengishi kerak. Bu o‘yin faqat yarimfinal emas, tarixiy raqobat ruhi bilan ham alohida ahamiyatga ega.

Angliya tarkibida Harri Keyn, Jud Bellingem, Deklan Rays kabi futbolchilar bor. Argentinada esa Lionel Messi, Xulian Alvares, Enso Fernandes va katta o‘yinlar bosimini yaxshi biladigan tajribali futbolchilar bor.

Bu to‘qnashuvda mayda detallar hal qiluvchi bo‘lishi mumkin: markazdagi kurash, pressing sifati, standart vaziyatlar va albatta, Messining birgina harakati.

Skalonining asosiy xabari nima?

Argentina bosh murabbiyi jamoasini himoya qilmoqda. Lekin bu himoya “hammasi yaxshi” degan ko‘r-ko‘rona ishonch emas.

U tanqidlar borligini biladi, ammo yarimfinalgacha yetib kelishni ham qadrlash kerakligini aytmoqda. Chunki Jahon chempionatida har bir bosqich — asab, kuch va xarakter sinovi.

Oddiy qilib aytganda, Argentina hozir ideal emas. Lekin u hali turnirda, hali kurashmoqda va hali finalga chiqish imkoniyati bor.

Messi avlodi uchun yana bir imkoniyat

Bu yarimfinal Argentina uchun yana bir tarixiy imkoniyat. Agar jamoa Angliyani yengsa, Lionel Messi boshchiligidagi avlod yana bir finalga chiqadi.

Skalonining gaplarida ham aynan shu mas’uliyat seziladi. U o‘tmishdagi titullarni eslamoqda, lekin asosiy urg‘uni hozirgi vazifaga qaratmoqda.

Finalgacha bir qadam qoldi. Ammo bu qadam, ehtimol, butun turnirdagi eng og‘iri bo‘ladi.

Tanqidga javob maydonda beriladi

Skalonining so‘zlari Argentina muxlislarini tinchlantirishi mumkin. Ammo haqiqiy javob Angliyaga qarshi o‘yinda beriladi.

Agar Argentina finalga chiqsa, hozirgi tanqidlar ikkinchi planga o‘tadi. Agar to‘xtab qolsa, savollar yanada ko‘payadi.

Shuning uchun Skaloni va uning shogirdlari uchun eng yaxshi javob bitta — maydonda g‘alaba.

Sizningcha, Argentina Angliyani yengib, tanqidlarga eng kuchli javobni bera oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Bugun, 16:56Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Bugun, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiSir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiBugun, 16:19Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Bugun, 16:04Zlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondiZlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondiBugun, 15:55Futbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffusFutbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffusBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi