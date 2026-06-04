Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardi

·62·Texno
Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardi
Audio versiyasi

Xiaomi kompaniyasi Xitoyda yangi Xiaomi Power Bank 10000 Pocket Edition 2026 modelini taqdim etdi. Qurilmaning narxi bor-yoʻgʻi 19 dollarni tashkil etadi. Ushbu gadjetning oʻziga xos jihati shundaki, u maxsus batareyani boshqarish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, foydalanuvchilar uni USB-C porti orqali kompyuterga ulab, akkumulyator holati haqidagi batafsil maʼlumotlarni koʻrishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tizim orqali quvvatlash sikllarining aniq soni, harorat koʻrsatkichlari, quvvatlash tarixi va batareyaning umumiy degradatsiya darajasini kuzatish imkoniyati mavjud. Qurilma Xitoyning yangi GB 47372-2026 xavfsizlik standartiga toʻliq javob beradi. Xiaomi maʼlumotlariga koʻra, akkumulyator elementlari igna bilan teshish, 12 kN bosim ostida siqish va bir soat davomida 135°C issiqlikda saqlash kabi qattiq sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan.

Powerbank 2C+1A portlar konfiguratsiyasiga ega: unga oʻrnatilgan USB-C kabeli, qoʻshimcha USB-C porti va standart USB-A porti mavjud. Oʻrnatilgan kabel 22,5 W quvvatda ikki tomonlama zaryadlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, qurilma PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC va SCP kabi tezkor quvvatlash protokollari bilan mos keladi, bu esa uni zamonaviy smartfon va planshetlar uchun universal qiladi.

Xavfsizlikni taʼminlash uchun qurilmada qisqa tutashuv va yuqori kuchlanishdan himoya qiluvchi 16 bosqichli tizim joriy etilgan. 10 000 mA/soat (37 W·soat) sigʻim xalqaro aviatsiya normalariga mos keladi, yaʼni uni samolyot bortiga olib chiqish taqiqlanmaydi. Korpus polikarbonat va ABS-plastikdan ishlangan boʻlib, u och jigarrang va kulrang-moviy ranglarda sotuvga chiqdi.

XiaomiPowerbankTexnologiyaGadjetAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi