Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardi
Xiaomi kompaniyasi Xitoyda yangi Xiaomi Power Bank 10000 Pocket Edition 2026 modelini taqdim etdi. Qurilmaning narxi bor-yoʻgʻi 19 dollarni tashkil etadi. Ushbu gadjetning oʻziga xos jihati shundaki, u maxsus batareyani boshqarish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, foydalanuvchilar uni USB-C porti orqali kompyuterga ulab, akkumulyator holati haqidagi batafsil maʼlumotlarni koʻrishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tizim orqali quvvatlash sikllarining aniq soni, harorat koʻrsatkichlari, quvvatlash tarixi va batareyaning umumiy degradatsiya darajasini kuzatish imkoniyati mavjud. Qurilma Xitoyning yangi GB 47372-2026 xavfsizlik standartiga toʻliq javob beradi. Xiaomi maʼlumotlariga koʻra, akkumulyator elementlari igna bilan teshish, 12 kN bosim ostida siqish va bir soat davomida 135°C issiqlikda saqlash kabi qattiq sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan.
Powerbank 2C+1A portlar konfiguratsiyasiga ega: unga oʻrnatilgan USB-C kabeli, qoʻshimcha USB-C porti va standart USB-A porti mavjud. Oʻrnatilgan kabel 22,5 W quvvatda ikki tomonlama zaryadlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, qurilma PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC va SCP kabi tezkor quvvatlash protokollari bilan mos keladi, bu esa uni zamonaviy smartfon va planshetlar uchun universal qiladi.
Xavfsizlikni taʼminlash uchun qurilmada qisqa tutashuv va yuqori kuchlanishdan himoya qiluvchi 16 bosqichli tizim joriy etilgan. 10 000 mA/soat (37 W·soat) sigʻim xalqaro aviatsiya normalariga mos keladi, yaʼni uni samolyot bortiga olib chiqish taqiqlanmaydi. Korpus polikarbonat va ABS-plastikdan ishlangan boʻlib, u och jigarrang va kulrang-moviy ranglarda sotuvga chiqdi.
…