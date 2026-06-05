Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqda

·61·Texno
Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqda

Dzen platformasi kontentni qayta ishlash va tarqatish uchun yangi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtishini eʼlon qildi. Ushbu yangilanish tizimni modulli tamoyil asosida qayta qurishga qaratilgan. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi tuzilma shunchaki foydalanuvchi kliklariga javob qaytarmasdan, balki nashrlarning mazmuni, dolzarbligi va manbaga boʻlgan ishonchni tahlil qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Islohotning asosiy vazifasi — axborot haddan tashqari koʻp boʻlgan muhitda yangilikning kelib chiqishini aniqlash va real ekspertiza qoʻshadigan mualliflarni topishdir. Oʻzgarishlar toʻrtta asosiy yoʻnalishga tayanadi. Tizim matndagi soʻzlar mosligini qidirishdan maʼnoviy yaqinlikni tahlil qilishga oʻtmoqda. Bu turli leksikaga ega boʻlsa-da, mazmunan oʻxshash matnlarni algoritmik tarzda birlashtirishga yordam beradi.

Ikkinchi ustuvor yoʻnalish faktlarni tezkor tekshirish (verifikatsiya) boʻladi. Yangi arxitektura sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan kontent koʻpayib borayotgan bir paytda axborotning asl manbasini aniqroq belgilaydi. Uchinchi yoʻnalish esa foydalanuvchilarning chuqur signallarini, jumladan, maqolani oxirigacha oʻqish, saqlab qoʻyish va Telegram kabi messenjerlarda muhokama qilinishini tahlil qilishni oʻz ichiga oladi.

Nihoyat, texnologik moslashuvchanlik platformaga yangiliklarni tezda joriy etish va media uchun shaffof qoidalarni oʻrnatish imkonini beradi. Bunda sifatli tahliliy materiallar va tekshirilgan maʼlumotlarga ustuvorlik beriladi.

DzenCortexSunʼiy IntellektAlgoritmTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi