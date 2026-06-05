Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqda
Dzen platformasi kontentni qayta ishlash va tarqatish uchun yangi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtishini eʼlon qildi. Ushbu yangilanish tizimni modulli tamoyil asosida qayta qurishga qaratilgan. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi tuzilma shunchaki foydalanuvchi kliklariga javob qaytarmasdan, balki nashrlarning mazmuni, dolzarbligi va manbaga boʻlgan ishonchni tahlil qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Islohotning asosiy vazifasi — axborot haddan tashqari koʻp boʻlgan muhitda yangilikning kelib chiqishini aniqlash va real ekspertiza qoʻshadigan mualliflarni topishdir. Oʻzgarishlar toʻrtta asosiy yoʻnalishga tayanadi. Tizim matndagi soʻzlar mosligini qidirishdan maʼnoviy yaqinlikni tahlil qilishga oʻtmoqda. Bu turli leksikaga ega boʻlsa-da, mazmunan oʻxshash matnlarni algoritmik tarzda birlashtirishga yordam beradi.
Ikkinchi ustuvor yoʻnalish faktlarni tezkor tekshirish (verifikatsiya) boʻladi. Yangi arxitektura sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan kontent koʻpayib borayotgan bir paytda axborotning asl manbasini aniqroq belgilaydi. Uchinchi yoʻnalish esa foydalanuvchilarning chuqur signallarini, jumladan, maqolani oxirigacha oʻqish, saqlab qoʻyish va Telegram kabi messenjerlarda muhokama qilinishini tahlil qilishni oʻz ichiga oladi.
Nihoyat, texnologik moslashuvchanlik platformaga yangiliklarni tezda joriy etish va media uchun shaffof qoidalarni oʻrnatish imkonini beradi. Bunda sifatli tahliliy materiallar va tekshirilgan maʼlumotlarga ustuvorlik beriladi.
…