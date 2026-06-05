Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildi
Termoyadroviy energetikani tijoratlashtirish ustida ishlayotgan Amerikaning Helion Energy startapi 465 million dollar miqdorida yangi moliyalashtirish jalb qilganini eʻlon qildi. Ushbu raundni hisobga olgan holda, kompaniyaga kiritilgan umumiy investitsiyalar miqdori 1,5 milliard dollardan oshdi, uning bozor qiymati esa 15,5 milliard dollarga yetdi. Helion yulduzlarda sodir boʻladigan termoyadro sintezi jarayonlarini takrorlash orqali cheksiz toza energiya olish texnologiyalarini ishlab chiqmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya ushbu sohadagi eng tajovuzkor rivojlanayotgan ishtirokchilardan biri ekanini taʻkidlab, joriy oʻn yillikning oʻzidayoq elektr energiyasi ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Helion uchun asosiy moʻljal Microsoft bilan tuzilgan shartnoma boʻlib, unga koʻra 2028-yilgacha Vashington shtatidagi maʻlumotlar markazini elektr energiyasi bilan taʻminlash koʻzda tutilgan. Ushbu kelishuv doirasida Malaga shahrida quvvati 50 megavatt boʻlgan Orion qurilmasini qurish ishlari boshlab yuborilgan.
Shunga qaramay, termoyadro energetikasi eng murakkab muhandislik vazifalaridan biri boʻlib qolmoqda. Koʻplab ekspertlar texnologiyani tijoriy qoʻllashgacha hali koʻplab texnik muammolar yechilmaganini taʻkidlamoqda. Shuningdek, kompaniyaning ochiq ilmiy nashrlari kamligi sababli uning yondashuvini mustaqil tekshirish qiyin kechmoqda. Hozirda Helion uzunligi 18 metr boʻlgan Polaris tizimini va fizik prinsiplarni tezroq sinab koʻrish uchun Tiny Merge qurilmasini sinovdan oʻtkazmoqda.
Bozorda Helion kompaniyasining asosiy raqobatchisi Commonwealth Fusion Systems hisoblanadi. Shuningdek, loyihaga Sam Altman tomonidan bildirilayotgan qiziqish ham alohida eʻtiborga loyiq. Sam Altman Helion kompaniyasining yirik investori hisoblanadi va avvalroq Helion hamda OpenAI oʻrtasida energetika sohasida hamkorlik qilish imkoniyatlarini koʻrib chiqqan edi. Hozirda termoyadroviy sintez sohasida birinchi tijoriy natijaga erishish uchun raqobat tobora kuchayib bormoqda.
…