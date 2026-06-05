Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildi

·78·Texno
Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildi

Termoyadroviy energetikani tijoratlashtirish ustida ishlayotgan Amerikaning Helion Energy startapi 465 million dollar miqdorida yangi moliyalashtirish jalb qilganini eʻlon qildi. Ushbu raundni hisobga olgan holda, kompaniyaga kiritilgan umumiy investitsiyalar miqdori 1,5 milliard dollardan oshdi, uning bozor qiymati esa 15,5 milliard dollarga yetdi. Helion yulduzlarda sodir boʻladigan termoyadro sintezi jarayonlarini takrorlash orqali cheksiz toza energiya olish texnologiyalarini ishlab chiqmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya ushbu sohadagi eng tajovuzkor rivojlanayotgan ishtirokchilardan biri ekanini taʻkidlab, joriy oʻn yillikning oʻzidayoq elektr energiyasi ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Helion uchun asosiy moʻljal Microsoft bilan tuzilgan shartnoma boʻlib, unga koʻra 2028-yilgacha Vashington shtatidagi maʻlumotlar markazini elektr energiyasi bilan taʻminlash koʻzda tutilgan. Ushbu kelishuv doirasida Malaga shahrida quvvati 50 megavatt boʻlgan Orion qurilmasini qurish ishlari boshlab yuborilgan.

Shunga qaramay, termoyadro energetikasi eng murakkab muhandislik vazifalaridan biri boʻlib qolmoqda. Koʻplab ekspertlar texnologiyani tijoriy qoʻllashgacha hali koʻplab texnik muammolar yechilmaganini taʻkidlamoqda. Shuningdek, kompaniyaning ochiq ilmiy nashrlari kamligi sababli uning yondashuvini mustaqil tekshirish qiyin kechmoqda. Hozirda Helion uzunligi 18 metr boʻlgan Polaris tizimini va fizik prinsiplarni tezroq sinab koʻrish uchun Tiny Merge qurilmasini sinovdan oʻtkazmoqda.

Bozorda Helion kompaniyasining asosiy raqobatchisi Commonwealth Fusion Systems hisoblanadi. Shuningdek, loyihaga Sam Altman tomonidan bildirilayotgan qiziqish ham alohida eʻtiborga loyiq. Sam Altman Helion kompaniyasining yirik investori hisoblanadi va avvalroq Helion hamda OpenAI oʻrtasida energetika sohasida hamkorlik qilish imkoniyatlarini koʻrib chiqqan edi. Hozirda termoyadroviy sintez sohasida birinchi tijoriy natijaga erishish uchun raqobat tobora kuchayib bormoqda.

HelionMicrosoftSam AltmanTermoyadro SinteziTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiSupabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiKecha, 16:52Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiSteam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiKecha, 16:27Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaGoogle va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaKecha, 16:25iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus