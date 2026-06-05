Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyator
Cuktech kompaniyasi sigʻimi 10 000 mA·soat boʻlgan, magnitli mahkamlash va Qi2 standartini qoʻllab-quvvatlovchi yangi CP13 tashqi akkumulyatorini taqdim etdi. Qurilma allaqachon AQSH bozorida 50 dollar narxida sotuvga chiqdi va u soʻnggi avlod iPhone modellari hamda Qi2 texnologiyasiga ega Android-smartfonlar bilan toʻliq mos keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning asosiy xususiyati 15 W gacha quvvatga ega simsiz zaryadlash imkoniyatidir, bu Apple kompaniyasining original MagSafe yechimlari darajasiga mos keladi. Shu bilan birga, USB-C porti orqali 30 W gacha quvvat bilan simli zaryadlash mumkin. Bu koʻrsatkich, masalan, iPhone smartfonini yarim soat ichida 50 foizgacha quvvatlantirish imkonini beradi.
Tashqi akkumulyatorning oʻzi ham aynan shu port orqali 30 W quvvat bilan quvvatlanadi. CP13 korpusi smartfonni chizilishdan himoya qilish uchun yumshoq silikon material bilan qoplangan. Shuningdek, unga oʻrnatilgan metall tayanch (podstavka) qurilmadan video koʻrish yoki qoʻngʻiroqlar paytida ushlagich sifatida foydalanishga imkon beradi.
Qurilma quvvat darajasini aniq koʻrsatuvchi raqamli displey hamda maxsus harorat nazorati tizimi bilan jihozlangan. Akkumulyatorning umumiy vazni taxminan 220 grammni tashkil etadi, bu esa uni kundalik foydalanish uchun juda qulay va ixcham gadjetga aylantiradi.
…