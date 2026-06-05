Navbatdagi parvozga tayyorgarlik: Yangi Super Heavy va Starship ilk bor birga koʻrindi
Texasdagi Starbase kosmodromida Super Heavy Booster 20 raketa tashuvchisi va Ship 20 kemasi ilk bor bitta kadrda namoyon boʻldi. Booster 20 yaqindagina Mega Bay 1 majmuasidan chiqarildi va hozirda krio-sinovlardan oʻtish uchun Massey's maydonchasiga yoʻl olmoqda. Uning yonida esa yangi parvozlarga toʻliq tayyor holatdagi Ship 20 kemasini koʻrish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq Starbase kosmodromida SpaceX tarixidagi eng yirik ishlab chiqarish majmuasi — oʻta zamonaviy Gigabay sexining qurilishi jadal davom etayotgani haqida xabar berilgan edi. Kompaniya ushbu ulkan inshootning soʻnggi suratlarini ham taqdim etgan. Shu bilan birga, Starship tizimining muvaffaqiyatli 12-parvozidan soʻng start majmuasidagi binolardan biriga jiddiy shikast yetgani aniqlangan, biroq uchirish stoli deyarli ideal holatda qolgan.
SpaceX oʻz rasmiy saytida Mars dasturi boʻyicha maʼlumotlarni yangiladi va kutilmaganda Starship kemasining Qizil sayyoraga ilk yuk tashish parvozlari muddatini yaqinlashtirdi. Rejalar 2030-yildan 2028-yilga koʻchirildi. Bunday raketalar kelajakda yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga olib chiqadi va bu tizimning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini bir necha barobar oshiradi.
…