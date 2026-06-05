Huawei muvaffaqiyati: Pura X Max modelining qimmat versiyasi ommalashib ketdi
Huawei kompaniyasi oʻzining yangi flagman buklama smartfoni Pura X Max sotuvga chiqqanidan keyingi dastlabki 30 kun ichida 350 000 dona qurilmani bozorga yetkazib berdi. Qizigʻi shundaki, standart versiya 145 200 nusxada sotilgan boʻlsa, ancha qimmatroq boʻlgan Collector’s Edition versiyasi 198 500 dona koʻrsatkich bilan kutilmagan natija qayd etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Narxlar borasida Pura X Max bazaviy modeli 12+256 GB xotira bilan 1600 dollar, 12+512 GB talqini esa 1780 dollar atrofida baholangan. Collector’s Edition esa 16+512 GB uchun 1920 dollar va 16+1 TB uchun 2070 dollar narxda taklif etilmoqda. Sotuvlarning birinchi kunidayoq oʻsish koʻrsatkichi oʻtgan avlodga nisbatan 215 foizni tashkil etdi.
Texnik jihatdan Huawei Pura X Max 7,69 dyuymli egiluvchan WQHD+ OLED-displey va 5,4 dyuymli tashqi ekran bilan jihozlangan. Qurilma Kirin 9030 Pro protsessori asosida ishlaydi, korpusi esa kompozit materiallardan tayyorlangan boʻlib, tomchisimon sharnir va UTG himoya oynasiga ega.
Smartfonning avtonomligini 5300 mA/soat sigʻimli akkumulyator taʼminlaydi, u 100 W simli va 80 W simsiz quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Kameralar tizimi XMAGE texnologiyasiga asoslangan: 50 Mp asosiy kamera, qoʻshimcha 50 Mp modul va periskopik teleobyektiv oʻrnatilgan. Qurilma HarmonyOS 6.1 operatsion tizimida ishlaydi.
…