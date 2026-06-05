Samsung Galaxy S25 seriyasi uchun One UI 9.0 beta-versiyasi sinovdan oʻtkazilmoqda
Samsung kompaniyasi oʻzining flagman smartfonlari — Galaxy S25, Galaxy S25 Plus va Galaxy S25 Ultra modellari uchun One UI 9.0 qobigʻining ilk sinovlarini boshladi. Kompaniyaning OTA-yangilanishlar serverida ushbu seriya uchun moʻljallangan yangi proshivka versiyasi paydo boʻldi, bu esa yirik dasturiy yangilanish ustidagi ishlar faol bosqichga oʻtganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
One UI 9.0 foydalanuvchi interfeysi oʻtgan oyda rasman taqdim etilgan boʻlib, u Android 17 operatsion tizimiga asoslangan. Dastlab beta-dastur yangi avlod Galaxy S26 qurilmalari uchun ochiq deb eʼlon qilingan edi, biroq soʻnggi maʼlumotlar kompaniya oʻtgan yilgi flagmanlar uchun ham yangilanishni tayyorlayotganini koʻrsatmoqda.
Hozircha ushbu proshivka faqat ichki sinovlar uchun moʻljallangan boʻlib, u ommaviy foydalanish uchun ochiq emas. Serverda yangi versiyaning paydo boʻlishi darhol reliz amalga oshirilishini anglatmaydi, ammo bu Samsung muhandislari S25 seriyasi smartfonlarida tizim barqarorligini tekshirishni boshlaganini tasdiqlaydi.
Eslatib oʻtamiz, One UI 9.0 yangilanishi oʻz ichiga sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yanada kengaytirish, interfeys animatsiyalarini silliqlashtirish va xavfsizlik tizimini takomillashtirish kabi qator yangiliklarni qamrab olishi kutilmoqda.
…