SpaceX Mechazilla tizimini takomillashtirmoqda: minoraga yangi yengil relslar oʻrnatilmoqda

·72·Texno
SpaceX Mechazilla tizimini takomillashtirmoqda: minoraga yangi yengil relslar oʻrnatilmoqda

SpaceX kompaniyasi Starbase kosmodromidagi start minoralarida joylashgan ulkan mexanik «tayoqchalar» (chopsticks) — Mechazilla tizimini takomillashtirishda davom etmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu tizimdagi relslar mustahkamlikni yoʻqotmagan holda vaznni kamaytirish uchun maxsus aylana teshikli yangi, yengilroq konstruksiyalarga almashtiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mechazilla qoʻllaridagi relslar harakatlanuvchi dempfer qismi hisoblanadi. Ular qoʻnayotgan raketaning energiyasini soʻndirish uchun amortizator vazifasini bajaradi. Mechazilla — bu Starship start minorasining laqabi boʻlib, u nafaqat raketani yigʻish (stacking), balki qaytib kelayotgan Super Heavy kuchaytirgichini havoning oʻzida tutib olish uchun moʻljallangan ikki ulkan robotlashtirilgan qoʻldan iborat.

Raketa tayanch oyoqlarga qoʻnish oʻrniga minora yonida muallaq turadi va «tayoqchalar» korpusdagi maxsus nuqtalardan uni qisib oladi. Bu texnologiya pogʻonani qayta parvozga tez tayyorlash, ogʻir oyoqlardan voz kechish hisobiga vaznni tejash va uchirish xarajatlarini keskin kamaytirish imkonini beradi. Ilk muvaffaqiyatli tutib olish 2024-yil 13-oktabrda Flight 5 missiyasi davomida amalga oshirildi.

Hozirda Texasdagi Starbase kosmodromida Super Heavy Booster 20 va Ship 20 kemasi navbatdagi parvozga tayyorlanmoqda. Bunday raketalar orbitaga yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini olib chiqadi, bu esa global tarmoqning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini bir necha barobar oshirishga xizmat qiladi.

SpaceXStarshipMechazillaStarbaseElon Musk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiSupabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiKecha, 16:52Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiSteam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiKecha, 16:27Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaGoogle va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaKecha, 16:25iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
SpaceX Mechazilla tizimini takomillashtirmoqda: minoraga yangi yengil relslar oʻrnatilmoqda – Zamin.uz, 05.06.2026