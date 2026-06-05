SpaceX Mechazilla tizimini takomillashtirmoqda: minoraga yangi yengil relslar oʻrnatilmoqda
SpaceX kompaniyasi Starbase kosmodromidagi start minoralarida joylashgan ulkan mexanik «tayoqchalar» (chopsticks) — Mechazilla tizimini takomillashtirishda davom etmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu tizimdagi relslar mustahkamlikni yoʻqotmagan holda vaznni kamaytirish uchun maxsus aylana teshikli yangi, yengilroq konstruksiyalarga almashtiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mechazilla qoʻllaridagi relslar harakatlanuvchi dempfer qismi hisoblanadi. Ular qoʻnayotgan raketaning energiyasini soʻndirish uchun amortizator vazifasini bajaradi. Mechazilla — bu Starship start minorasining laqabi boʻlib, u nafaqat raketani yigʻish (stacking), balki qaytib kelayotgan Super Heavy kuchaytirgichini havoning oʻzida tutib olish uchun moʻljallangan ikki ulkan robotlashtirilgan qoʻldan iborat.
Raketa tayanch oyoqlarga qoʻnish oʻrniga minora yonida muallaq turadi va «tayoqchalar» korpusdagi maxsus nuqtalardan uni qisib oladi. Bu texnologiya pogʻonani qayta parvozga tez tayyorlash, ogʻir oyoqlardan voz kechish hisobiga vaznni tejash va uchirish xarajatlarini keskin kamaytirish imkonini beradi. Ilk muvaffaqiyatli tutib olish 2024-yil 13-oktabrda Flight 5 missiyasi davomida amalga oshirildi.
Hozirda Texasdagi Starbase kosmodromida Super Heavy Booster 20 va Ship 20 kemasi navbatdagi parvozga tayyorlanmoqda. Bunday raketalar orbitaga yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini olib chiqadi, bu esa global tarmoqning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini bir necha barobar oshirishga xizmat qiladi.
…